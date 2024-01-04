新北國中生命案：教育團體籲增加校園專責人力、全教總提議修《兒少法》強化家長管教責任

（中央社）新北市國中生命案引發社會關注，多個教育團體今（4）日呼籲增加專責的校園安全人力，對須特殊輔導管教的班級增加「副導師」。國教署組長葉信村出面接受陳情，並帶入專案小組討論。

新北市國中生命案後，教育部組成專案小組，由部長潘文忠擔任召集人，今天上午10時邀請教育團體代表，收集意見並研議校園安全的改進措施。台北市學校教育產業工會等團體數十人，會前在教育部大門口陳情。

台北市學校教育產業工會創會理事長李惠蘭建議，面對高關懷學生（指在校期間曾接受介入性輔導或處遇性輔導的學生）的轉銜輔導機制須更完備，尤其是從中途學校返回普通學校，專業人員的陪伴也應延伸入普通學校，直到評估學生身心穩定、適應學習，才能結束輔導機制。

台北市學校教育產業工會理事長鐘文斌建議，提報須特殊輔導管教的班級，應增加「雙導師」或「副導師」，適時協助班級的經營管理。教育團體並建議專責人員須接受體能技術、法律及輔導等專業訓練。

插秧國際兒童教育創享協會理事長藍孟慧表示，應立一些法規增進家庭教育的參與，例如鼓勵企業、社區開設親職課程和活動。偏差行為少年須交付安置輔導、保護管束與感化教育等，應要求家長也要一同接受課程。

教育部由國民及學前教育署組長葉信村出面接受陳情，但他並未發言，而是將教育團體的意見帶入上午10時召開的專案小組會議。

全教總建議修改兒少法以加強家長管教責任

新北國中生命案引發社會關注，全國教師工會總聯合會今（4）日建議修兒少法，課予家長管教義務，透過罰鍰或強制參與親職教育講習等方式，以落實家長職責。

全教總舉行「正視校園無助，系統性解決校園安全」記者會，要求政府權責部門及官員首應虛心檢討、正視校園無助，以系統性的思維全面檢視校安問題。

全教總理事長侯俊良表示，不幸的校園悲劇有複雜成因，教育部與地方政府都有責任面對，不要第一時間甩鍋或是檢討、苛責現場教師，這樣會造成教師的信心危機，應該檢討的是有哪些制度或資源需要補強。

侯俊良提到，校園事件態樣繁多，教育部過去因少數個案或不適任教師而修「教師法」，限縮管教權，導致老師想管又不敢管，在維護學權的同時，忽略對教師合理管教權的尊重，在要求教育人員承擔更多責任時，又未能提供支援協助。

「很多孩子的問題，不能只在學校處理。」侯俊良指出，家庭教育也很重要，應該有體系協助家長，並課予家長責任；針對學校難以管教的學生，建議修正「兒童及少年福利與權益保障法」，課予家長管教義務，透過罰鍰或強制參與親職教育講習等方式，落實家長職責。

中國國民黨籍立法委員王鴻薇表示，去年底國三生命案轟動社會，希望不要「今天公祭，明天忘記」，相關法令該補強就要補強；教育來自於家庭、學校、社會，家長不能兩手一攤，把責任丟給學校或教師，她支持全教總提出的修法方向，強化家長和監護人的責任。

另外，王鴻薇提到，現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，限縮學校對學生的搜查權，有時即便老師知道學生帶違禁品，但礙於規定綁手綁腳，不敢管也不敢搜，因此呼籲教育部適度修正相關辦法。

教育部回應，已組成專案小組，由教育部長潘文忠擔任召集人，今天召開會議，邀請教育團體代表共同討論，商討如何改進校園安全和輔導機制，協助學校保護學生在校安全。

侯友宜提校安四大主張，批「不是編預算就可以解決」

新北市國三生割頸案震驚社會，國民黨總統候選人侯友宜今（4）日說，為防止校園暴力，他提出4項主張，包括參照日韓修法嚴管、教育預防懲戒輔導、加強安檢阻絕危害、黑幫入侵加重刑責。

新北市國三生割頸案震驚社會，校園安全議題受到矚目，侯友宜今天召開記者會表示，政府提出社會安全網2.0不是新鮮做法，前行政院長蘇貞昌說社會安全網提升編列新台幣407億元，但撒錢的結果卻是，社會安全網漏洞層出不窮，根本就是口號，沒有針對問題徹底解決。

侯友宜指出，因此他已提出4大主張，包括參照日韓修法嚴管、教育預防懲戒輔導、加強安檢阻絕危害、黑幫入侵加重刑責，這些才是問題的關鍵，呼籲不要再喊社會安全網2.0的口號，應拿出具體的做法，來防制校園暴力，不是編預算就可以解決，那是空口說白話。

侯友宜也提到，這2天看到受害國中生家屬的信，他感到心情非常沉重，對於家長公開呼籲「不能廢死」，他能懂家屬的心情。民進黨主張廢死，以不執行死刑的方式取代廢死，但是人民的眼睛看得非常清楚，曾幾何時法律竟然保護加害者，讓被害者以及家屬不但暗夜哭泣，還受到傷害，壞人真的很囂張，好人真的很寒心。

侯友宜強調，他反對廢死，死刑是治安的最後一道防線，對嚇阻犯罪有一定的作用，呼籲民進黨總統候選人賴清德表態，是否反廢死、是否會依法執行死刑，否則他會每天一問，這是領導人應給國民的清楚交代。

與會的新北市中小學家長協會理事長董耀琮表示，希望教育部針對行為不適當的學生、危險物品進入校園盡快適度修法；並不是要排斥學生，而是衍生的問題使人心惶惶，司法、警政沒把關，老師也沒工具可預防，希望教育部盡快適度修法，不要造成校園安全漏洞。

退休教師王炯元說，政府為了人權罔顧其他孩子權利，造成多起悲痛校園安全事件，現行制度矯枉過正，認真負責的老師綁手綁腳，教育部應重視弱勢中介教育制度，修補校園安全網，才會有更顯著效應。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航