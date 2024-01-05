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2024/01/05,
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美智庫報告：台海緊張恐釀危機，外交政策專家連4年列「第一級風險」

美智庫報告：台海緊張恐釀危機，外交政策專家連4年列「第一級風險」
2022年國軍漢光演習「海軍聯合截擊作戰實彈操演」| Photo Credit: 中央社

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其餘列入第一級風險的情境為俄烏戰爭升級、伊朗與以色列陷入軍事對峙、網路攻擊嚴重癱瘓美國關鍵基礎設施、北韓發展測試核武與長程彈道飛彈釀成東北亞嚴重安全危機。如同台海危機，這4項情境發生機率中等，可能嚴重衝擊美國利益。

（中央社）根據美國智庫外交關係協會（CFR）最新報告，中國加強對台施壓、美國恐捲入台海危機連4年位居第一級風險，美國大選年國內恐怖主義和政治暴力行為蠢動，同樣令專家憂心。

外交關係協會4日公布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2024年版報告。自2008年起，外交政策專家評估30項既有及潛在衝突情境，依未來一年發生機率及衝擊美國利益程度分為3級，這是第16份報告。

今年有8項情境列入第一級風險，包括中國在經濟與軍事層面加強對台施壓，引發涉及美國與區域內多國的嚴重台海危機，台灣總統大選前後特別危險。這項情境發生機率中等，可能嚴重衝擊美國利益。

美中因台灣爆發危機於2019年首度列進報告，頭2年歸類在第二級風險。隨著美中對抗加劇、中共解放軍在台灣周邊活動日趨頻繁，這項情境於2021年從第二級風險升至第一級，今年是連續第4年位居最高級別。

外交關係協會預防行動中心（CPA）主任史泰爾斯（Paul B. Stares）說，美國本土面臨的境外恐怖主義威脅已顯著消退，但其他隱憂浮現。2022年俄烏戰爭爆發後，美俄爆發武裝衝突的風險升高；台海與南海緊張加劇，美中擦槍走火的風險隨之攀升。冷戰結束以來全球武裝衝突減少的趨勢已逆轉。

今年第一級風險中，有3項情境發生機率高，可能嚴重衝擊美國利益。其中，美國大選年政治極化加劇導致國內恐怖主義和政治暴力行為，是調查16年歷史中首次被專家列為最大隱憂。

往年調查只評估美國利益面臨海外或源於外國的風險，但去（2023）年11月調查初步徵求專家意見時，回應者高度擔憂美國可能出現帶有政治動機的暴力行為，特別是今年11月總統大選前後。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月起交戰恐擴大為區域衝突，中美洲與墨西哥社會動盪、政經情勢紊亂造成移民湧入美國，也令受訪專家格外憂心。

其餘列入第一級風險的情境為俄烏戰爭升級、伊朗與以色列陷入軍事對峙、網路攻擊嚴重癱瘓美國關鍵基礎設施、北韓發展測試核武與長程彈道飛彈釀成東北亞嚴重安全危機。如同台海危機，這4項情境發生機率中等，可能嚴重衝擊美國利益。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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