英國公司將用AI與全像投影技術「復活」貓王開演唱會，帶領粉絲穿越時空感受美國搖滾天王的舞台魅力

綜合《衛報》、《BBC》與《路透社》報導，主辦單位今（4）天表示，英國倫敦今（2024）年將舉辦一場全新的沉浸式「貓王」艾維斯・普里斯萊（Elvis Presley）演唱會，活用人工智慧（AI）與全像投影（hologram）技術，讓這位美國搖滾天王復活。

貓王將於1月8日迎來其89歲的冥誕，他在1950年代，以《 Hound Dog》和《Suspicious Minds》等歌曲一舉成名，並於1977年去世，享年42歲。2018年，他被時任美國總統川普（Donald Trump）追授予總統自由勳章（the US Presidential Medal of Freedom），這是總統能授予平民的最高榮譽。

打造真人大小的數位貓王，帶領粉絲穿越時空重新認識貓王

《貓王的進化》（Elvis Evolution）是利用人工智慧和全像投影技術打造的虛擬演唱會，將打造全新的沈浸式體驗。這場盛大的演唱會預計於11月在倫敦首演，為後續在拉斯維加斯、東京和柏林等地一系列的演出揭開序幕。

在英國沈浸式娛樂公司Layered Reality和貓王產權所有人的美國品牌開發管理集團Authentic Brands Group達成協議、取得版權後，將利用技術藉由數千張貓王的個人照片和影片片段，創建一個真人大小的「數位貓王」。該全像投影將用於慶祝貓王的生和其音樂遺產的表演活動中。

Layered Reality的創辦人暨執行長麥金尼斯（Andrew McGuinness）表示，《貓王的進化》是下一代向貓王這位音樂傳奇致敬的作品。他補充道，貓王一直在全球保持著其超級巨星的地位，世界各地的粉絲們不再滿足於只是坐著被動地接收娛樂，而是想成為其中的一部分。

麥金尼斯認為，這場貓王的全新沈浸式演唱會將打造令人難忘、前所未見的體驗，而成為全世界貓王迷與崇拜者的夢想清單。人們可以真正地走進貓王的世界，一起從他的視角慶祝其非凡的音樂遺產。

麥金尼斯補充道，這個難得的體驗將讓公眾更深入地了解貓王的一生，帶領粉絲們穿越數十年的時空，一起重新體驗他一舉成名的非凡過程、超凡脫俗的形象，及其在1950至1960年代催生的文化運動。

Layered Reality表示，該演唱會將以真人大小的數位貓王為最大特色，並結合人工智慧、全像投影、擴增實境、現場戲劇表演和多重感官特效。

倫敦首演的地點尚未確定，但屆時在演出結束後，倫敦市中心將會在一個以貓王為主題酒吧、餐廳舉辦派對讓粉絲們「續攤」，現場將會有DJ和現場音樂表演等活動。

貓王近年的「回歸」

當年僅42歲的貓王於1977年突然去世時，他已然是一位音樂和文化界的巨人。他不只徹底改變了流行音樂，更掀起了一場音樂革命，讓老一輩感到震驚，並受到年輕人的崇拜，他扭動著骨盆的舞步更引發了近乎歇斯底里的狂熱風潮。而在音樂以外，他也曾主演多部電影。

儘管貓王從未從人們的文化意識中消失，但近年的2次大銀幕作品使他重新受到關注。由科波拉（Sofia Coppola）執導的電影《貓王與我》（Priscilla）本週在英國上映，影片中探問了貓王及其前妻普里西拉（Priscilla Presley）的關係，以同情的筆觸描繪了普里西拉，她在14歲時遇見了24歲的貓王，而從此一直活在他的陰影下。

而在2022年，也推出了一部由澳洲名導魯曼（Baz Luhrmann）執導的《貓王艾維斯》（Elvis）傳記電影，講述了貓王的生平，片中飾演貓王的奧斯汀・巴特勒（Austin Butler）也贏得了如潮的好評。

貓王生死之謎眾說紛紜

儘管貓王多年來濫用處方藥和不健康的飲食型態是眾所皆知的，但他死於心臟衰竭如次突如其來的消息還是令人震驚。陰謀論者聲稱貓王偽造了自己的死亡，世界各地關於目擊了這位傳奇巨星的報導更是不計其數。

還有一種說法認為，貓王假死是為了躲避黑手黨的追捕。 1988 年暢銷書《貓王還活著嗎？》（Is Elvis Alive?）的作者布魯爾喬治（Gail Brewer-Giorgio）聲稱，聯邦調查局（FBI）在1976年聘請了貓王作為臥底特工，幫助其滲透到一個名為「兄弟會」（Fraternity）的犯罪組織中。

布魯爾喬治堅信，貓王因貓王因為害怕將被殺害而偽造了死亡。同時，也有一些人聲稱貓王在1990年的年的賣座大片《小鬼當家》（Home Alone）中以臨時演員的身份出現。

1997年進行的蓋洛普民調（Gallup Poll）發現，4%的美國人認為貓王還活著，而93%的受訪者確信其已死亡。

其實，貓王並不是首位AI明星

貓王的沈浸式演唱會從2024年11月起，將由AI打造的搖滾巨星貓王，為粉絲們帶來震撼的表演。但這並不是音樂史上第一場利用全像投影技術的演出，也不會是最後一場。以下整理《衛報》報導，介紹其他一些同樣透過科技而得以復生，或是重現青春樣貌進行演出的明星。

ABBA

事實上，貓王的這場音樂會便可說是在參考取得了巨大成功的《Abba Voyage》後誕生的。《Abba Voyage》是瑞典流行天團Abba於2022年5推出的革命性全像投影虛擬演唱會，在倫敦東部的一個專為此建造的舞台上，以4位成員1979年的青春樣貌為基礎，打造了合乎其真人大小的投影進行表演。