英國公司將用AI與全像投影技術「復活」貓王開演唱會，帶領粉絲穿越時空感受美國搖滾天王的舞台魅力
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儘管貓王的生死之謎眾說紛紜，有人認為他為了逃避黑手黨的追擊而偽造死亡，也有人堅稱貓王假死後被FBI請去當臥底特工。無論如何，這場虛擬的沈浸式演唱會都將藉由數千張貓王的個人照片和影片片段，創建一個真人大小的「數位貓王」，帶領粉絲們穿越數十年的時空，一起重新體驗他一舉成名的非凡過程、超凡脫俗的形象，及其在1950至1960年代催生的文化運動。
綜合《衛報》、《BBC》與《路透社》報導，主辦單位今（4）天表示，英國倫敦今（2024）年將舉辦一場全新的沉浸式「貓王」艾維斯・普里斯萊（Elvis Presley）演唱會，活用人工智慧（AI）與全像投影（hologram）技術，讓這位美國搖滾天王復活。
貓王將於1月8日迎來其89歲的冥誕，他在1950年代，以《 Hound Dog》和《Suspicious Minds》等歌曲一舉成名，並於1977年去世，享年42歲。2018年，他被時任美國總統川普（Donald Trump）追授予總統自由勳章（the US Presidential Medal of Freedom），這是總統能授予平民的最高榮譽。
打造真人大小的數位貓王，帶領粉絲穿越時空重新認識貓王
《貓王的進化》（Elvis Evolution）是利用人工智慧和全像投影技術打造的虛擬演唱會，將打造全新的沈浸式體驗。這場盛大的演唱會預計於11月在倫敦首演，為後續在拉斯維加斯、東京和柏林等地一系列的演出揭開序幕。
在英國沈浸式娛樂公司Layered Reality和貓王產權所有人的美國品牌開發管理集團Authentic Brands Group達成協議、取得版權後，將利用技術藉由數千張貓王的個人照片和影片片段，創建一個真人大小的「數位貓王」。該全像投影將用於慶祝貓王的生和其音樂遺產的表演活動中。
Layered Reality的創辦人暨執行長麥金尼斯（Andrew McGuinness）表示，《貓王的進化》是下一代向貓王這位音樂傳奇致敬的作品。他補充道，貓王一直在全球保持著其超級巨星的地位，世界各地的粉絲們不再滿足於只是坐著被動地接收娛樂，而是想成為其中的一部分。
麥金尼斯認為，這場貓王的全新沈浸式演唱會將打造令人難忘、前所未見的體驗，而成為全世界貓王迷與崇拜者的夢想清單。人們可以真正地走進貓王的世界，一起從他的視角慶祝其非凡的音樂遺產。
麥金尼斯補充道，這個難得的體驗將讓公眾更深入地了解貓王的一生，帶領粉絲們穿越數十年的時空，一起重新體驗他一舉成名的非凡過程、超凡脫俗的形象，及其在1950至1960年代催生的文化運動。
Layered Reality表示，該演唱會將以真人大小的數位貓王為最大特色，並結合人工智慧、全像投影、擴增實境、現場戲劇表演和多重感官特效。
倫敦首演的地點尚未確定，但屆時在演出結束後，倫敦市中心將會在一個以貓王為主題酒吧、餐廳舉辦派對讓粉絲們「續攤」，現場將會有DJ和現場音樂表演等活動。
貓王近年的「回歸」
當年僅42歲的貓王於1977年突然去世時，他已然是一位音樂和文化界的巨人。他不只徹底改變了流行音樂，更掀起了一場音樂革命，讓老一輩感到震驚，並受到年輕人的崇拜，他扭動著骨盆的舞步更引發了近乎歇斯底里的狂熱風潮。而在音樂以外，他也曾主演多部電影。
儘管貓王從未從人們的文化意識中消失，但近年的2次大銀幕作品使他重新受到關注。由科波拉（Sofia Coppola）執導的電影《貓王與我》（Priscilla）本週在英國上映，影片中探問了貓王及其前妻普里西拉（Priscilla Presley）的關係，以同情的筆觸描繪了普里西拉，她在14歲時遇見了24歲的貓王，而從此一直活在他的陰影下。
而在2022年，也推出了一部由澳洲名導魯曼（Baz Luhrmann）執導的《貓王艾維斯》（Elvis）傳記電影，講述了貓王的生平，片中飾演貓王的奧斯汀・巴特勒（Austin Butler）也贏得了如潮的好評。
貓王生死之謎眾說紛紜
儘管貓王多年來濫用處方藥和不健康的飲食型態是眾所皆知的，但他死於心臟衰竭如次突如其來的消息還是令人震驚。陰謀論者聲稱貓王偽造了自己的死亡，世界各地關於目擊了這位傳奇巨星的報導更是不計其數。
還有一種說法認為，貓王假死是為了躲避黑手黨的追捕。 1988 年暢銷書《貓王還活著嗎？》（Is Elvis Alive?）的作者布魯爾喬治（Gail Brewer-Giorgio）聲稱，聯邦調查局（FBI）在1976年聘請了貓王作為臥底特工，幫助其滲透到一個名為「兄弟會」（Fraternity）的犯罪組織中。
布魯爾喬治堅信，貓王因貓王因為害怕將被殺害而偽造了死亡。同時，也有一些人聲稱貓王在1990年的年的賣座大片《小鬼當家》（Home Alone）中以臨時演員的身份出現。
1997年進行的蓋洛普民調（Gallup Poll）發現，4%的美國人認為貓王還活著，而93%的受訪者確信其已死亡。
其實，貓王並不是首位AI明星
貓王的沈浸式演唱會從2024年11月起，將由AI打造的搖滾巨星貓王，為粉絲們帶來震撼的表演。但這並不是音樂史上第一場利用全像投影技術的演出，也不會是最後一場。以下整理《衛報》報導，介紹其他一些同樣透過科技而得以復生，或是重現青春樣貌進行演出的明星。
- ABBA
事實上，貓王的這場音樂會便可說是在參考取得了巨大成功的《Abba Voyage》後誕生的。《Abba Voyage》是瑞典流行天團Abba於2022年5推出的革命性全像投影虛擬演唱會，在倫敦東部的一個專為此建造的舞台上，以4位成員1979年的青春樣貌為基礎，打造了合乎其真人大小的投影進行表演。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。