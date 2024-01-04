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2024/01/04,
音樂

英國公司將用AI與全像投影技術「復活」貓王開演唱會，帶領粉絲穿越時空感受美國搖滾天王的舞台魅力

英國公司將用AI與全像投影技術「復活」貓王開演唱會，帶領粉絲穿越時空感受美國搖滾天王的舞台魅力
貓王（Elvis Presley）。｜Photo Credit：GettyImages

我們想讓你知道的是

儘管貓王的生死之謎眾說紛紜，有人認為他為了逃避黑手黨的追擊而偽造死亡，也有人堅稱貓王假死後被FBI請去當臥底特工。無論如何，這場虛擬的沈浸式演唱會都將藉由數千張貓王的個人照片和影片片段，創建一個真人大小的「數位貓王」，帶領粉絲們穿越數十年的時空，一起重新體驗他一舉成名的非凡過程、超凡脫俗的形象，及其在1950至1960年代催生的文化運動。

綜合《衛報》《BBC》《路透社》報導，主辦單位今（4）天表示，英國倫敦今（2024）年將舉辦一場全新的沉浸式「貓王」艾維斯・普里斯萊（Elvis Presley）演唱會，活用人工智慧（AI）與全像投影（hologram）技術，讓這位美國搖滾天王復活。

貓王將於1月8日迎來其89歲的冥誕，他在1950年代，以《 Hound Dog》和《Suspicious Minds》等歌曲一舉成名，並於1977年去世，享年42歲。2018年，他被時任美國總統川普（Donald Trump）追授予總統自由勳章（the US Presidential Medal of Freedom），這是總統能授予平民的最高榮譽。

打造真人大小的數位貓王，帶領粉絲穿越時空重新認識貓王

《貓王的進化》（Elvis Evolution）是利用人工智慧和全像投影技術打造的虛擬演唱會，將打造全新的沈浸式體驗。這場盛大的演唱會預計於11月在倫敦首演，為後續在拉斯維加斯、東京和柏林等地一系列的演出揭開序幕。

在英國沈浸式娛樂公司Layered Reality和貓王產權所有人的美國品牌開發管理集團Authentic Brands Group達成協議、取得版權後，將利用技術藉由數千張貓王的個人照片和影片片段，創建一個真人大小的「數位貓王」。該全像投影將用於慶祝貓王的生和其音樂遺產的表演活動中。

Layered Reality的創辦人暨執行長麥金尼斯（Andrew McGuinness）表示，《貓王的進化》是下一代向貓王這位音樂傳奇致敬的作品。他補充道，貓王一直在全球保持著其超級巨星的地位，世界各地的粉絲們不再滿足於只是坐著被動地接收娛樂，而是想成為其中的一部分。

麥金尼斯認為，這場貓王的全新沈浸式演唱會將打造令人難忘、前所未見的體驗，而成為全世界貓王迷與崇拜者的夢想清單。人們可以真正地走進貓王的世界，一起從他的視角慶祝其非凡的音樂遺產。

麥金尼斯補充道，這個難得的體驗將讓公眾更深入地了解貓王的一生，帶領粉絲們穿越數十年的時空，一起重新體驗他一舉成名的非凡過程、超凡脫俗的形象，及其在1950至1960年代催生的文化運動。

Layered Reality表示，該演唱會將以真人大小的數位貓王為最大特色，並結合人工智慧、全像投影、擴增實境、現場戲劇表演和多重感官特效。

倫敦首演的地點尚未確定，但屆時在演出結束後，倫敦市中心將會在一個以貓王為主題酒吧、餐廳舉辦派對讓粉絲們「續攤」，現場將會有DJ和現場音樂表演等活動。

貓王近年的「回歸」

當年僅42歲的貓王於1977年突然去世時，他已然是一位音樂和文化界的巨人。他不只徹底改變了流行音樂，更掀起了一場音樂革命，讓老一輩感到震驚，並受到年輕人的崇拜，他扭動著骨盆的舞步更引發了近乎歇斯底里的狂熱風潮。而在音樂以外，他也曾主演多部電影。

儘管貓王從未從人們的文化意識中消失，但近年的2次大銀幕作品使他重新受到關注。由科波拉（Sofia Coppola）執導的電影《貓王與我》（Priscilla）本週在英國上映，影片中探問了貓王及其前妻普里西拉（Priscilla Presley）的關係，以同情的筆觸描繪了普里西拉，她在14歲時遇見了24歲的貓王，而從此一直活在他的陰影下。

而在2022年，也推出了一部由澳洲名導魯曼（Baz Luhrmann）執導的《貓王艾維斯》（Elvis）傳記電影，講述了貓王的生平，片中飾演貓王的奧斯汀・巴特勒（Austin Butler）也贏得了如潮的好評。

貓王生死之謎眾說紛紜

儘管貓王多年來濫用處方藥和不健康的飲食型態是眾所皆知的，但他死於心臟衰竭如次突如其來的消息還是令人震驚。陰謀論者聲稱貓王偽造了自己的死亡，世界各地關於目擊了這位傳奇巨星的報導更是不計其數。

還有一種說法認為，貓王假死是為了躲避黑手黨的追捕。 1988 年暢銷書《貓王還活著嗎？》（Is Elvis Alive?）的作者布魯爾喬治（Gail Brewer-Giorgio）聲稱，聯邦調查局（FBI）在1976年聘請了貓王作為臥底特工，幫助其滲透到一個名為「兄弟會」（Fraternity）的犯罪組織中。

布魯爾喬治堅信，貓王因貓王因為害怕將被殺害而偽造了死亡。同時，也有一些人聲稱貓王在1990年的年的賣座大片《小鬼當家》（Home Alone）中以臨時演員的身份出現。

1997年進行的蓋洛普民調（Gallup Poll）發現，4%的美國人認為貓王還活著，而93%的受訪者確信其已死亡。

其實，貓王並不是首位AI明星

貓王的沈浸式演唱會從2024年11月起，將由AI打造的搖滾巨星貓王，為粉絲們帶來震撼的表演。但這並不是音樂史上第一場利用全像投影技術的演出，也不會是最後一場。以下整理《衛報》報導，介紹其他一些同樣透過科技而得以復生，或是重現青春樣貌進行演出的明星。

  • ABBA

事實上，貓王的這場音樂會便可說是在參考取得了巨大成功的《Abba Voyage》後誕生的。《Abba Voyage》是瑞典流行天團Abba於2022年5推出的革命性全像投影虛擬演唱會，在倫敦東部的一個專為此建造的舞台上，以4位成員1979年的青春樣貌為基礎，打造了合乎其真人大小的投影進行表演。


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