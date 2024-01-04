中國空飄氣球連3日飛越台灣上空，外交部長預告選後將發布「中國介選紀錄」
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我國國防部公告，本月1日與3日各有1顆氣球橫越台灣本島上空，2日則有3顆氣球橫越，也就是說3日內，共有4顆中國氣球飛越台灣上空。而2日橫越台灣的中國氣球，更經過台中清泉崗、花蓮、嘉義、台南等4個空軍基地。
台灣總統大選將至，中國空飄氣球飛越台灣的頻率越趨頻繁。我國國防部自元旦以來，連續3日公布偵獲中共氣球橫越台灣本島。而外交部長吳釗燮近日為英國「經濟學人」期刊撰文，則提到台灣正紀錄中國介選作為，選後很快就會發布相關分析。
我國國防部自去年12月起，陸續偵獲逾越海峽中線的中共空飄氣球。不過今年初，發現部分中共氣球橫越台灣本島上空。
根據國防部公告，本月1日、2日、3日，分別偵獲2顆、4顆、3顆逾越海峽中線的中共空飄氣球。其中，1日與3日各有1顆氣球橫越台灣本島上空，2日則有3顆氣球橫越，也就是說3日內，共有4顆中國氣球飛越台灣上空。
《美國之音》報導更指出，2日橫越台灣的中國氣球，經過台中清泉崗、花蓮、嘉義、台南等4個空軍基地。
《華爾街日報》指出，去年疑似為中國「間諜氣球」飄過美國上空，導致美中關係驟然惡化，一年後，來自中國的高空氣球再次被發現漂浮在敏感區域的上空，「這一次是飛越台灣」。
台灣正副總統暨立法委員選舉將於下週末登場，中國氣球接二連三出現台海周遭，時機敏感。
不過國防部發言人孫立方接受《關鍵評論網》訪問時表示，目前判斷這些氣球，都是「探空氣球」，而國防部發布的聲明稿，也不是使用軍事上的「監偵氣球」（surveillance balloon）一詞。
至於氣球是否曾飛越空軍基地上空？孫立方表示對此沒有評論，但強調對於進入我空域的不明空飄物，國軍會運用聯合情監偵手段綿密掌握，同時視目標性質、高度、可能之危害性等，採取適切相對性應處手段。
孫立方說，國軍依照空飄物的性質（包含飛機、飛彈、氣球），以及對我國的危害程度，皆會採「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」做必要處置。而單以氣球而言，探空氣球與具動力、大型乘載物的監偵氣球，處置方式也有所不同。
至於為什麼在選前公布氣球動向，孫立方表示，這與選舉無關，有發現氣球，就做制度性的公布，避免被中國操作是認知攻防的議題，對我國民心士氣產生影響。
孫立方上月說明，中國氣球在這個時間點往台灣方向飄，主要與此季節的風向有關。每年11、12月一直到隔年1-2月盛行東北季風，台灣海峽的風向，可能讓中國施放的探空氣球往台灣方向飄。
外交部長吳釗燮：台灣將在選後發布中國介選分析
不過英國「經濟學人」雜誌3日刊出外交部長吳釗燮的專文，指出台灣正採取措施對抗中國的介選，並正將此經驗記錄下來。吳釗燮也預告，將就此諮詢各國專家，於選後很快就會發布分析結果。
吳釗燮於文中指出，當台灣主要政黨及其候選人為競選的最後幾天做準備時，中國則一直以前所未有的舉動，試圖干預台灣的民主進程，包括中國軍機不斷飛越台灣海峽中線，提醒選民戰爭仍有可能發生。而在聖誕節前夕，中國宣布取消對台灣部分石化產品的關稅優惠，以警告選民潛在的經濟挑戰。
吳釗燮說，台灣是中國海外惡意影響力活動的試驗場，這是不爭的事實，台灣正處於對抗中國威權擴張主義的最前線。
吳釗燮指出，如果中國成功地影響了台灣的投票結果，它將對其他民主國家採取同樣的策略，以推展中國偏好的國際秩序。吳釗燮強調，1月13日的台灣選舉只是2024年全球將舉行的40多場選舉之一，不應允許任何獨裁勢力影響民主進程的結果。
吳釗燮表示，他希望藉由台灣實務經驗的分享，幫助其他民主政體應對惡意威權政權的政治干預，並對以規則為基礎的國際秩序做出貢獻。
吳釗燮最後強調，「我們相信民主終將獲勝。」
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核稿編輯：翁世航
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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