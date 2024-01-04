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2024/01/04,
政治

中國空飄氣球連3日飛越台灣上空，外交部長預告選後將發布「中國介選紀錄」

中國空飄氣球連3日飛越台灣上空，外交部長預告選後將發布「中國介選紀錄」
外交部長吳釗燮（圖）資料照。Photo Credit: 中央社

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我國國防部公告，本月1日與3日各有1顆氣球橫越台灣本島上空，2日則有3顆氣球橫越，也就是說3日內，共有4顆中國氣球飛越台灣上空。而2日橫越台灣的中國氣球，更經過台中清泉崗、花蓮、嘉義、台南等4個空軍基地。

台灣總統大選將至，中國空飄氣球飛越台灣的頻率越趨頻繁。我國國防部自元旦以來，連續3日公布偵獲中共氣球橫越台灣本島。而外交部長吳釗燮近日為英國「經濟學人」期刊撰文，則提到台灣正紀錄中國介選作為，選後很快就會發布相關分析。

我國國防部自去年12月起，陸續偵獲逾越海峽中線的中共空飄氣球。不過今年初，發現部分中共氣球橫越台灣本島上空。

根據國防部公告，本月1日、2日、3日，分別偵獲2顆、4顆、3顆逾越海峽中線的中共空飄氣球。其中，1日與3日各有1顆氣球橫越台灣本島上空，2日則有3顆氣球橫越，也就是說3日內，共有4顆中國氣球飛越台灣上空。

《美國之音》報導更指出，2日橫越台灣的中國氣球，經過台中清泉崗、花蓮、嘉義、台南等4個空軍基地。

《華爾街日報》指出，去年疑似為中國「間諜氣球」飄過美國上空，導致美中關係驟然惡化，一年後，來自中國的高空氣球再次被發現漂浮在敏感區域的上空，「這一次是飛越台灣」。

台灣正副總統暨立法委員選舉將於下週末登場，中國氣球接二連三出現台海周遭，時機敏感。

不過國防部發言人孫立方接受《關鍵評論網》訪問時表示，目前判斷這些氣球，都是「探空氣球」，而國防部發布的聲明稿，也不是使用軍事上的「監偵氣球」（surveillance balloon）一詞。

至於氣球是否曾飛越空軍基地上空？孫立方表示對此沒有評論，但強調對於進入我空域的不明空飄物，國軍會運用聯合情監偵手段綿密掌握，同時視目標性質、高度、可能之危害性等，採取適切相對性應處手段。

孫立方說，國軍依照空飄物的性質（包含飛機、飛彈、氣球），以及對我國的危害程度，皆會採「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」做必要處置。而單以氣球而言，探空氣球與具動力、大型乘載物的監偵氣球，處置方式也有所不同。

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Photo Credit: GettyImages
美軍2022年在南卡羅來納外海擊落一枚疑似來自中國的氣球。

至於為什麼在選前公布氣球動向，孫立方表示，這與選舉無關，有發現氣球，就做制度性的公布，避免被中國操作是認知攻防的議題，對我國民心士氣產生影響。

孫立方上月說明，中國氣球在這個時間點往台灣方向飄，主要與此季節的風向有關。每年11、12月一直到隔年1-2月盛行東北季風，台灣海峽的風向，可能讓中國施放的探空氣球往台灣方向飄。

外交部長吳釗燮：台灣將在選後發布中國介選分析

不過英國「經濟學人」雜誌3日刊出外交部長吳釗燮的專文，指出台灣正採取措施對抗中國的介選，並正將此經驗記錄下來。吳釗燮也預告，將就此諮詢各國專家，於選後很快就會發布分析結果。

吳釗燮於文中指出，當台灣主要政黨及其候選人為競選的最後幾天做準備時，中國則一直以前所未有的舉動，試圖干預台灣的民主進程，包括中國軍機不斷飛越台灣海峽中線，提醒選民戰爭仍有可能發生。而在聖誕節前夕，中國宣布取消對台灣部分石化產品的關稅優惠，以警告選民潛在的經濟挑戰。

吳釗燮說，台灣是中國海外惡意影響力活動的試驗場，這是不爭的事實，台灣正處於對抗中國威權擴張主義的最前線。

吳釗燮指出，如果中國成功地影響了台灣的投票結果，它將對其他民主國家採取同樣的策略，以推展中國偏好的國際秩序。吳釗燮強調，1月13日的台灣選舉只是2024年全球將舉行的40多場選舉之一，不應允許任何獨裁勢力影響民主進程的結果。

吳釗燮表示，他希望藉由台灣實務經驗的分享，幫助其他民主政體應對惡意威權政權的政治干預，並對以規則為基礎的國際秩序做出貢獻。

吳釗燮最後強調，「我們相信民主終將獲勝。」

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核稿編輯：翁世航


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