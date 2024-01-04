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2024/01/04,
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竊賊打通地道行竊，菲律賓商場跨年夜遭劫上千萬珠寶與現金

竊賊打通地道行竊，菲律賓商場跨年夜遭劫上千萬珠寶與現金
菲律賓首都馬尼拉。Photo Credit:GettyImages

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菲律賓購物中心在跨年夜遭竊，嫌犯透過地底隧道潛入，偷走價值4100萬披索的珠寶和現金。商場員工發現後報案，警方展開緊急追捕後逮捕3名嫌犯和5名涉案人員。

綜合《Rappler》、《CNN Philippines》、《海峽時報》及《星島頭條》報導，菲律賓警方已逮捕5名嫌犯，他們在跨年夜通過地底通道潛入商場，偷走了至少價值4100萬披索（約新台幣2287萬元）的珠寶和現金。

12月31日，距離首都馬尼拉約783公里的奧三公尺市（Ozamiz）的佳山諾購物中心（Gaisano Mall）遭竊，警方官員表示，竊賊在購物中心旁的小型遊樂園內挖了一條地底通道，並在排水溝中挖了一個洞通往購物中心的美食廣場。

奧三公尺市副市長雷薇拉（Euridecy Revillas）表示，根據監視器畫面，三名竊賊一進入商場便強行打開ATM，取走了8萬披索（約新台幣4.5萬元）的現金。竊賊還闖入GKC珠寶店（GKC Jewelry Shop），劫走共值約172萬披索（約新台幣96萬元）的珠寶和現金，隨後直接用工具破開義大利高級珠寶店（Oro Italia Fine Jewelry Shop）的玻璃，並盜走4000萬披索（約新台幣2231萬元）的珠寶和現金，最後逃離現場。

1月1日上午11點，一名商場員工發現了這起搶劫案並報警，警方於當天下午前往犯罪現場調查並啟動緊急追捕行動，成立跨部門專案調查組。

調查組成員巴卡唐（Mark Alvin Pacatang）告訴《CNN》，一名在商場工作的目擊證人指出一名在商場工作的同事是這起犯罪事件的幕後黑手，警方隨後找回竊賊案發當時所穿的衣服及作案時使用的工具。

警方也指出，竊賊所挖的「地底通道」出入口並不好發現。

「我們無法在商場的一側找到他們（竊賊）的出口，我們的人員穿過隧道發現出口點位於商場展場的後方。因為他們穿過排水溝，所以人們看不到出口。」巴卡唐說。

週三（3日）下午，警方逮捕並起訴5名嫌犯，目前安置在監獄。但當局的搜捕行動仍在繼續，希望可以找到更多的涉案人員。巴卡唐表示，警方收到了許多涉嫌參與犯罪的名字，並補充警方也希望找回其餘被盜的物品。

據信，當地幫派「白蟻幫」（Termite Gang）是這起竊盜案的幕後黑手。

新聞來源

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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