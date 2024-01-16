《圖書館生滅史》：如今圖書館不再拒絕言情小說，更有網路專文教導館員如何推廣

文：安德魯．佩蒂格里（Andrew Pettegree）、亞瑟．德韋杜文（Arthur der Weduwen）

愛情的力量

一九三七年企鵝書屋推出非小說系列鵜鶘叢書，第一本選擇的是英國作家蕭伯納（1856–1950）的《聰明女性指南：認識社會主義、資本主義、蘇維埃主義與法西斯主義》（The Intelligent Woman’s Guide to Socialism, Capitalism, Sovietism and Fascism）。從書名不難看出，這個選擇頗有爭議性。

這本書一九二九年首度發行，是蕭伯納應小姨子的要求而寫、解釋社會主義的小書。讀者莉蓮．梅瑟里（Lilian Le Mesurier）不滿蕭伯納在書中高人一等的口吻，怒氣騰騰地寫了《社會主義女性教你變聰明》（Socialist Woman’s Guide to Intelligence）做為回應。梅瑟里充分表達她的觀點，卻不足以打消鵜鶘叢書重印這本書的決定，而書本內容也配合新時代的威脅適度更新。

不得不替蕭伯納說句公道話，在當時的文學界，擺高姿態的不只男性。推廣行動圖書館的人士極力宣揚閱讀的福音，曾經帶給偏鄉地區讀者類似的不愉快體驗。只是，在公共圖書館運動的早期，圖書館員和立法者不知道該怎麼做才能照顧到女性讀者的需求。

早期的公共圖書館都是模仿男性社交與職業教育機構而來，比如會員制圖書館、工藝講習所和大學。這些都市精英階級的女性都已經擁有類似組織，她們的讀書俱樂部也是主要都會區以外地區建立公共圖書館的重要推手。比起性別議題，早期公共圖書館更重視階級議題，致力讓日漸擴大的勞工階級享受閱讀的薰陶。

儘管如此，英格蘭第一批公共圖書館不少設有女性專用閱覽室。美國的情況並非如此，沒有人知道英國為什麼選擇不同路線。或許是對一八五○年國會討論〈公共圖書館法案〉時的一項爭議所做的回應，當時有議員指出，女性可能會視成員複雜的閱覽室為畏途。如果真是這樣，那麼這項昂貴設施其實只是為了回應議員在大勢已去的辯論中隨意拋出的論點。

沒有證據顯示英國女性曾經爭取設置專用閱覽室，不過她們見到這樣的設施或許有點驚喜。約克郡赫爾市（Hull）圖書館的女性閱覽室「以胡桃木裝潢，配備舒適的桌椅，壁爐架上擺著造型美麗的黑瑪瑙。」這種類似想像中中產階級住宅客廳的格局似乎暗示，儘管一八五○年的〈公共圖書館法案〉明確宣示要鼓勵「下層階級」閱讀，女性閱覽室並不需要扮演這樣的角色。

公共圖書館的閱覽室也提供種類繁多的期刊，有些只會出現在女性閱覽室，比如《女王》（Queen）、《名媛淑女》（Gentlewoman）、《仕女畫刊》（Lady’s Pictorial）和《仕女與仕女的國度》（Lady and Lady’s Realm），也有些是從一般閱覽室複印過來的。另有不少期刊明顯是外界的捐贈，比如《英國女性評論》（The Englishwoman’s Review）和主張女性有權參政的書籍。有趣的是，一般都不認為女性閱覽室需要提供報紙。

令人驚訝的是，美國女性團體是催生公共圖書館的重要功臣，美國公共圖書館卻極少設置女性閱覽室。卡內基基金會為小鎮和圖書館分館準備的設計範本有時會有專用的兒童閱覽室，卻沒有專屬女性的空間。卡內基捐給故鄉蘇格蘭丹弗姆林的圖書館開幕時有個相當寬敞的女性閱覽室，但第一次整修後就消失了，變成兒童室。

事實證明這是普遍現象。複印閱讀資料（尤其是期刊）供不同閱覽室使用的做法也受到強烈質疑。不過，女性閱覽室之所以消失，最迫切的理由是圖書館需要獨立的兒童閱覽室，卻沒有資金與空間大幅增建。

英國圖書館取消女性閱覽室主要集中在一九一九年新版〈公共圖書館法案〉前後各十年。這次的法案將公共圖書館大舉推向非都會郡。英國女性在這段時間取得投票權，或許不是巧合。另外，圖書館女性職員也在這個時期增多，填補一次大戰時男性被徵調入伍留下的空缺。館方事先跟這些女性「君子協定」，要求她們在戰爭結束後立刻交還職位，但這種協定在圖書館業的落實程度遠遠不及其他行業。

新一代的女性館員跟大西洋另一邊的美國同業一樣，付出不少心力設置兒童閱覽室。圖書館會為成年人提供有助於陶冶品德的書籍，同樣地，女性館員也在兒童閱覽室安排這類讀物。基督教讀物的影響依然深刻，原因在於很多書籍或期刊都是外界捐贈而來。來自外界的壓力也不小，比如倫敦市國會議員費德里克．班伯里爵士（Sir Frederick Banbury）在一九一九年〈公共圖書館法案〉討論過程中強烈表達的偏見：

據我所知，公共圖書館是天冷時人們進去取暖的地方，也有人進去讀小說。一般說來，公共圖書館對社會沒什麼好處，壞處反倒不少。因為根據我得到的訊息，人們在那裡讀的主要是煽情小說，對誰都沒有幫助。

事到如今想要杜絕虛構文類為時已晚。但這不代表英美兩國的圖書館員不會嚴格把關，全力挑選優質作品，剔除不該出現在公共圖書館的讀物。美國圖書館協會一八九三年公布第一份公共圖書館重點書單。令人驚訝的是，這份書單基於閱讀品味，排除了某些真正的文學作品，如史蒂芬．克萊恩的《紅色英勇勛章》。書單成為小型圖書館選書的重要依據，後續版本也是美國閱讀品味與適當性的指標。