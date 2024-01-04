「說鬼大師」司馬中原逝世享耆壽90歲，曾說不寫自傳，「鬼故事就是我的故事」
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「文訊」雜誌社長封德屏表示，在1950年代活躍作家中，司馬中原的作品保存完整，多部作品沒有斷版，「最重要的就是讀者的支持。」作品留下就是種永恆，司馬中原為台灣昔日歲月留下許多可讀作品，如今逝世，等同一個世代漸漸邁向凋零，未來將與家屬討論如何紀念司馬中原，「重新審視他的文學表現，應是我們這代要去做的事情。」
司馬中原逝世享耆壽90歲，「說鬼大師」形象深植人心
（中央社）「說鬼大師」作家司馬中原今（4）日上午10時11分逝世，享耆壽90歲，他的兒子吳融昊證實這項噩耗，並強調謝謝各界對他父親的關心，相信父親一生也能因此圓滿。
台北市文山區興昌里里長吳融昊接受《中央社》記者訪問表示，司馬中原前幾日散步跌倒後住院，原是大腿骨裂傷，其他狀況正常，評估後還可開刀，或許因年歲大，各器官陸續出現問題，因此離世消息對家屬來說有些突然，「我們也很錯愕。」
司馬中原本名為吳延玫，1949年隨國軍來台，曾擔任中華文藝月刊社社長、中國青年寫作協會理事長、華欣文藝工作聯誼會總幹事、中華民國著作權人協會理事長，知名作品包含《狂風沙》、《鄉野傳奇》系列等，又曾主持廣播節目與電視節目，以「說鬼大師」形象深植人心。
吳融昊表示，父親見證戰爭與動亂，生前寫下100多本書，以生花妙筆描寫小市民角度看見的社會現象與故事，看過無數生離死別，也曾說希望透過創作讓社會大眾明白「要珍惜」。
吳融昊表示，司馬中原逝世前多多少少還是有在寫些東西，對父親最深的印象也是兒時半夜起床，總會看見司馬中原坐在書桌前抽菸思考故事內容，「我們家的柴米油鹽醬醋茶都是由老爸奮筆疾書而來」，而身為司馬中原的兒子，對於父親的一切成就，他感到引以為傲。
司馬中原說鬼人生謝幕，將鬼故事視作自己故事
（中央社）作家司馬中原今日逝世，享耆壽90歲。他擁「說鬼大師」名號，主持節目開場白「中國人怕鬼、西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼，恐怖喔！」家喻戶曉，他曾說不寫自傳，「鬼故事就是我的故事」。
司馬中原本名為吳延玫，1933年生於南京，1949年隨國軍來台。他在15歲從軍，並未受過完整正規學校教育，全靠自學與自修成為作家。在軍中歷任教官、訓練官、參謀、新聞官，1962年以中尉軍階退役後，就以寫作為志業。
《文訊》雜誌社長封德屏接受《中央社》記者訪問表示，司馬中原又與段彩華、朱西甯號稱「軍中三劍客」，是軍中作家代表之一，在50、60年代活躍的作家中是較為年輕的「小老弟」，作品如《鄉野傳奇》系列或長篇小說《狂風沙》等都是讀者心中經典。
依據國立台灣文學館線上資料平台，司馬中原小說創作依題材可分為3類，首要為抗日戰爭、國共之戰而作，如《荒原》；第2類是如《靈語》的抒情短篇；第3類是司馬中原作品數量最多的《鄉野傳奇》系列，題材多來自他見聞的鄉野傳說。
司馬中原曾在2018年接受文化＋雙週報專訪時提及，寫大眾文學主要原因是要支撐家計，「小孩生得多，為了繳孩子的學費，只有寫人家愛看的故事才能賣錢」，不寫自傳是因為很多人寫都在誇耀自己，「我不要，我一輩子在寫小說，都在寫鬼故事，也都是我的故事。」
司馬中原除會以文字說故事，還曾主持廣播節目《午夜奇譚》及電視節目《今夜鬼未眠》及《驚夜嚇嚇叫》，讓他除以文學創作打響名號，也能持續以「說鬼大師」形象深植不同世代心中。
封德屏表示，在1950年代活躍作家中，司馬中原的作品保存完整，多部作品沒有斷版，「最重要的就是讀者的支持。」作品留下就是種永恆，司馬中原為台灣昔日歲月留下許多可讀作品，如今逝世，等同一個世代漸漸邁向凋零，未來將與家屬討論如何紀念司馬中原，「重新審視他的文學表現，應是我們這代要去做的事情。」
文化部長史哲致哀，文化部：司馬中原是台文館籌備時期便慷慨捐贈的作家之一
文化部於今日發佈新聞稿表示，文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示司馬中原作品具有歷史見證的意義、人道關懷，以及極大的故事張力，其創作不斷且跨越二次戰爭前後歲月，對台灣鬼怪及傳奇故事貢獻卓越，其逝世為台灣文壇一大憾事。
文化部表示，司馬中原自1949年隨國民政府軍隊來台，1962年自軍中退役後，專事寫作，並在電視台主持靈異節目，包括「今夜鬼未眠」、廣播節目「午夜奇譚」等，奠定其「鬼故事大師」的稱號。
司馬中原成長於烽火連天的煙硝歲月，15歲即投身軍旅，僅於幼年時接受過私塾與部分中學與高中教育，一切學識皆靠自學自修。隨軍來台後，任職步兵學校教材科參謀，後調任第二軍團部參謀，致力提倡軍中文藝。
文化部指出，由於年少時期輾轉流離的參戰經驗，司馬中原善於描繪現實的殘酷與鮮明的人物。創作以小說為主，兼及散文、傳記，含融史詩性與抒情性，亦不乏濃厚的鄉野傳奇色彩。司馬中原曾自述，「作者先要背負歷史和民族的重量，然後筆下始能產生重量」，因而其史詩性小說以山河戀為經，以中日戰爭與國共之戰為緯，襯托出人性的正邪之爭；抒情作品則散見於短篇小說與散文集；鄉野傳奇作品數量最為龐大，兼有鄉野、懷舊、武俠、《聊齋》式狐鬼異聞等題材。
1962年《荒原》與1967年《狂風沙》的出版，奠定了司馬中原在文壇的地位；1987年開始主持靈異節目與鄉野傳奇廣播劇，使得此類作品幾乎成為司馬中原的代名詞，可說是最會說鬼故事的台灣作家。
文化部表示，司馬中原也是國立台灣文學館籌備時期便慷慨捐贈的作家之一，包括小說〈湘東野話〉、〈龍飛記〉、〈劫嬰記〉、〈糗事一籮筐〉等百餘件作品手稿、圖書等，並長期支持、積極參與文學活動，如台文館舉辦的「府城講壇」等。其為人樂天幽默，所到之處總是談笑風生、妙語如珠，廣受讀者大眾歡迎。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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