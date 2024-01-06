【影評】《夏日悄悄話》：擁有是枝裕和「非典型」的家庭概念，但遠遠不止如此
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雖說《夏日悄悄話》也是是枝裕和式（《小偷家族》、《嬰兒轉運站》）的那樣「非典型」家庭概念，同時主角轉變過程上乍看會以為只是在談「家庭的重要」這樣帶有教育意義，與青少年電影成長過程的療癒性。但千萬不要以為《夏日悄悄話》只是描述成長的療癒片。
文：拉特飯
《夏日悄悄話》劇情描述主角小女生凱特，在父母生了很多小孩的熱鬧家庭中像是多餘的人，並到了短暫「寄養」家庭度過暑假，她從陌生到與無子嗣夫妻感情日漸升溫，後來夫妻要幫她買新衣服的時候，凱特發現她們過去因為意外失去小孩（疑似溺水），同時遠房親戚還告知她過去一個多月都著死去的兒子衣服，但這不是鬼片，而是某種情感的慰藉、移情，或純粹的愛與包容。
電影在接近結尾時重新上演類似的意外，但水很淺，只因為沾濕了身體，因而感冒，暑假結束準備開學，凱特回到原生家庭，忍不住打噴嚏，反而又被唸了一頓，巧妙的劇本設計。
雖說《夏日悄悄話》也是是枝裕和式（《小偷家族》、《嬰兒轉運站》）的那樣「非典型」家庭概念，同時主角轉變過程上乍看會以為只是在談「家庭的重要」這樣帶有教育意義，與青少年電影成長過程的療癒性。
但千萬不要以為《夏日悄悄話》只是描述成長的療癒片，除此之外，這部電影給出的深刻，有更接近生命本質的東西。精緻的影像，純粹與細緻的捕捉，令人想到比利時電影《親密》談著類似除了兒童成長之外，由小孩帶出事物的純粹狀態[1]。
例如，時常在電影中呈現小女主角凱特不愛講話如靜物般，和她的有關的「靜物拍攝」——有時捕捉她無意義碰觸外界的事物抽象感——如用手掌盛著雨水、與擦拭桌上的灰塵等等，提醒著外在事物那些不被注意的質地，與世界的關聯性。
電影夾雜少許英文的愛爾蘭語對話中的熟悉陌生感，一窺愛爾蘭田園生活，以一種人類存在的基本條件：畜牧與家事生活，並與台灣有所共感的家庭保守氣氛，也帶出的關於人的類似生活感，認命地每天做類似的事情，還有三姑六婆、閒話家常這樣舉世皆然。
雖說電影在故事上帶有明顯的價值判斷：原生家庭魯莽粗心對照寄養家庭帶有包容、愛心，與共同面對過去傷痛。相較《親密》把那個善惡的分界稀釋到最低的純粹，《夏日悄悄話》的細緻是在於女主角凱特木訥與安靜的表現，並經由戲劇的暗示與默契稍稍解放，同時在結構上布置出安靜與喧囂的對比，農村喜歡談論八卦，相較女孩與寄養家庭不會多說什麼，只會呈現現實。對比著女孩片尾回到原生家庭，原本電影持續安靜的氣氛又回到一開始的騷動。
把家庭對我們的療癒與關愛視為正向的功能之外，放眼非田園的當代生活卻像是暗示著那位「安靜的女孩」不被理解的孤僻與寂靜的存有。
或許早就預言了人類喧囂的政治性（試想在學校或公司不愛講話被視為奇怪的人；試想周遭出現一個像韓國瑜的人物講話總能輕易吸引大家目光），而《夏日悄悄話》以某種不能夠（完全）被理解，（某種程度上）必定孤獨寂靜的存有。
或在否定政治性的途中探詢著關於人（個體）純粹的自由，那必定是電影中女孩奔跑的畫面，或者人藉由勞動，忘我般自由的勞煩存在者，在當下的解放身體，又如同《開展在即》片尾鴿子的飛翔。
備註
[1]關於《親密》詳見筆者舊文
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《夏日悄悄話》（The Quiet Girl）– 寂靜的存有
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。