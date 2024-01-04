美國法院解封性犯罪富豪艾普斯坦檔案，多位名人曝光：受害者指控安德魯王子性騷擾、柯林頓喜歡年輕女性

美國法院3日解封有關艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的法律文件，此舉是根據美國聯邦地區法院法官普瑞斯卡（Loretta Preska）2023年12月的裁定，決定公開2015年朱弗里（Virginia Giuffre）控告麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）誹謗案的部分訴訟文件。

這些文件不只包含艾普斯坦當時的女友麥斯威爾，以及艾普斯坦性虐待受害者朱弗里等人的證詞摘錄，還涵蓋150多名被害者與艾普斯坦友人的姓名。這些姓名先前都經過塗黑處理，並以「男性無名氏」（John Doe）或「女性無名氏」（Jane Doe）作為代號。

文件公開後，各個代號背後的真實身份隨之曝光，包含英國安德魯王子（Prince Andrew）、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與川普（Donald J. Trump）等知名人物，都被記載在訴訟文件之中。

安德魯王子被控性騷擾未成年女性

根據其中一份證詞紀錄，一位名叫薛柏瑞（Johanna Sjoberg）的女子2016年5月聲稱，2001年她17歲時，在艾普斯坦的別墅遭英國安德魯王子觸摸胸部。

薛柏瑞表示，當時麥斯威爾拿出一隻寫著「安德魯王子」的玩偶來合照。照片中，朱弗里與安德魯王子坐在沙發上，「他們將木偶放在朱弗里膝蓋上，我坐在安德魯的腿上，他們將木偶的手放在弗吉尼亞的胸前，而安德魯則將手放在我的胸前。」薛柏瑞作證時表示。

白金漢宮先前曾表示，這些指控「絕對不真實」。

訴訟文件還紀錄，2016年麥斯威爾提供證詞指出，安德魯王子曾到訪艾普斯坦的小島一次。麥斯威爾曾是艾普斯坦前女友，1994年至2004年期間因協助艾普斯坦誘騙未成年少女進行性交易，於2022年被判處20年監禁。

2020年朱弗里在美國曼哈頓聯邦法院提起民事訴訟，指控艾普斯坦在她17歲時，強迫她與安德魯王子發生3次性關係，儘管安德魯一再否認這些指控，但安德魯與朱弗里已於2022年2月達成庭外和解，而安德魯的律師於2日再度提出相關文件，強調安德魯與朱弗里已達成庭外和解的事實。

川普與艾普斯坦存有私交

薛柏瑞還在作證時指出，有一次她與艾普斯坦、麥斯威爾、朱弗里與安德魯王子一同搭乘私人飛機前往曼哈頓時，機師告訴他們，飛機必須改道降落在紐澤西州大西洋城（Atlantic City），艾普斯坦接著表示要聯絡川普，去川普名下的賭場。

薛柏瑞表示，「艾普斯坦說，『很好，我們要打給川普，我們要去這家賭場』。」

薛柏瑞之後也提到，她從未幫川普進行性按摩，川普在本案中未被指控犯下與艾普斯坦有關的不當行為。

柯林頓被指喜歡年輕女性

薛柏瑞過去在法庭上表示，艾普斯坦曾告訴她，美國前總統柯林頓「喜歡年輕女性」。當被問及柯林頓與艾普斯坦兩人是否為朋友時，薛柏瑞表示，她知道柯林頓與艾普斯坦有來往。

目前柯林頓並未被控犯下與艾普斯坦案件相關的不當行為，不過麥斯威爾曾作證指出，柯林頓過去多次搭乘艾普斯坦的私人飛機。

柯林頓的發言人2019年坦承，柯林頓確實乘坐過艾普斯坦的私人飛機，但目的是前往非洲進行人到旅行。柯林頓的發言人還表示，柯林頓對艾普斯坦可怕罪行一無所知。

隨著訴訟文件逐一公開，柯林頓發言人3日重申上述立場，並向《CNN》表示，「自從柯林頓最後一次與艾普斯坦接觸以來，已經過去了近20年。」

《ABC News》先前報導，柯林頓在訴訟文件未被揭露前，在文件中被列為「男無名氏36號」（John Doe 36），並在法院資料中被提及50多次。

艾普斯坦試圖「發放酬勞」證明朱弗里的指控不實

一封由艾普斯坦發送給麥斯威爾的電子郵件也被公開，該封郵件顯示，艾普斯坦要求麥斯威爾向朱弗里的友人「發放酬勞」，好讓他們幫助艾普斯坦證明朱弗里對他的指控是虛假的。

艾普斯坦透過電子郵件寫道，「你可以向朱弗里的任何朋友、熟人、家人發放酬勞，只要他們站出來證明朱弗里的指控是錯誤的。」

與艾普斯坦案相關的第一批文件共計有250份，3日已經公佈40份檔案，其他資料預計在未來幾天經過各方律師確認後陸續解封。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航