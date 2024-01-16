鈴木英司《被中國拘禁的2279日》推薦序：在「監視居住」的七個月中，他只有一次被允許到陽台上曬了15分鐘太陽

文：矢板明夫

本書的作者鈴木英司是我的朋友。2016年7月，他在北京被捕時，我是產經新聞派駐北京的記者。很早就聽說他被中國的安全部門帶走，但這條消息，有很長一段時間我不敢報導。

因為我知道，這種事情一旦被媒體披露出來，就沒有迴旋的餘地了。我非常希望他只是被中國當局帶去問話，過不久就能夠出來。但是，事與願違。他還是被北京市國家安全局以「間諜罪」的名義逮捕，在招待所被「監視居住」了七個月以後被起訴。後來，在法庭上被判處有期徒刑六年。被關押到2022年刑滿釋放，才得以回到日本。

鈴木畢業於日本的法政大學。在大學時代受左派思潮的影響，年輕時就熱衷於勞工運動，並加入了當時的最大在野黨——日本社會黨。擔任過黨首土井多賀子的秘書，在日本政界，有一定的影響力。

鈴木從1980年代起，就積極推動日中友好，從1990年代起，開始在社會黨內負責日中交流，並組建了民間的日中友好團體「日中靑年交流協會」，並擔任理事長。他曾訪問過中國上百次。經常帶領日本年輕人到中國內地的沙漠附近去植樹，並在日本募款，幫助中國貧困地區的靑少年求學。為了推動日中友好，做了很多事情。後來他還到北京長住，在北京的多所大學擔任過客座教授，是一個不折不扣的「親中派」人士。

我和鈴木是在90年代末，在北京開學術研討會的時候認識的。因為我們兩個對日中關係的看法很不一樣，所以每次在一聊天就開始辯論。我批評中國共產黨，他有時會提出不同意見。他的主張基本上和中共官媒差不多，我笑他是「中共在日本的代言人」，他也不介意。

所以，當他在2016年7月被捕時，在北京和他有過交流的，當時在北京幾乎所有的日本記者都不相信，大家都認為「絕對不可能！」因為，大家都知道鈴木是一個堅定的左派在野黨人士，幾乎天天都在讚揚中國、批評日本。怎麼會是日本間諜呢？連我們都這麼吃驚，可以想見對他本人來說，一定有如晴天霹靂。

鈴木後來接受日本媒體時說：被逮捕後最辛苦的是被「監視居住」的七個月。不能見律師、不能見家人、不能看電視和書本報刊。二十四小時有人在旁監視，睡覺不能關燈。除了被提審的時間以外，只能一個人默默地坐在床前，也不被允許發出聲。只能在心裡默默地一遍又一遍唱著自己喜歡的石川小百合的〈天城越〉和〈津輕海峽冬景色〉。他說，他就是靠這兩首歌的歌詞鼓勵自己、撐過這七個月的。

最痛苦的，是所有的窗簾都被關上，完全見不到太陽。在七個月之中，他只有一次被允許到陽台上曬了15分鐘的太陽。還是在他苦苦哀求下才爭取到的。他說，自己也完全沒有想到，當坐到太陽下時，竟然淚流滿面。

鈴木認為，中國抓他的時候，應該也沒有什麼確鑿的證據。後來，他被起訴的理由非常荒謬。只是說他「在和中國朋友聊天時提到了，被北韓的最高領導人金正恩處決的姑丈張成澤一事」。當時全世界的媒體都在報導，根本就不是什麼「中國的國家機密」。後來聽說，可能是鈴木和一些共靑團派的幹部走得太近，不小心捲入了中共內部的權力鬥爭。他們抓鈴木，是為了從他口中套出對某些共靑團幹部不利的證詞。

這幾年中國一直非常熱心抓「日本間諜」。我在北京的時候，大概就有10個人左右被捕，後來都判了刑。他們之中，有像鈴木這樣的所謂「日中友好人士」；也有攝影愛好者，在海邊拍到了一些軍艦、潛水艇；還有受中國企業委託去探勘溫泉的技術人員，用設備不小心看到了地下的軍事設施；也有日本學者，在地攤上買了幾本被中共稱為「內部資料」的歷史文獻。在民主國家、這些都根本不是問題，但是在中國都會被以間諜罪重判。

日本二戰之後，就廢除了間諜法和反間諜法等法律，也沒有培訓在國外從事間諜活動的人員，更沒有編列有關預算。日本有和平憲法，對中國沒有領土野心。對日本企業來說，中國也沒有什麼技術可偷。這些所謂的「日本間諜」，和滲透進日本國會及各大企業的那些「中國間諜」比起來，根本不値得一提。

我曾在北京採訪過一位被定罪為日本間諜的76歲的老先生，去年在獄中去世了。他曾經是一個徹頭徹尾的親中派。早年在航空公司工作，好幾條中日之間的航線就是他主導開通的。晚年，他成立了一個中日技術人才交流的團體，把很多日本的退休工程師請到中國傳授技術，受到了中國各地方政府的歡迎。

但是，和他有密切關係的中共官員，基本上都是溫家寶系統的人。後來，習近平派為了打壓溫派，就把他以逃稅的名義抓起來，後又轉成間諜。聽說，主要是想從他嘴裡掏出一些溫派官員的貪腐證據。他就這樣稀裏糊塗地成了間諜，被判刑12年。關押後幾年身體不好，太太和日本政府想幫他辦保外就醫，還被中方拒絕。

今年3月，我的另外一位朋友，一位在北京住了20年以上的日本製藥廠高管，也在北京被以「間諜罪」逮捕，後來被正式刑事拘留、起訴。這位高管到底進行了什麼樣的「間諜活動」？中方至今沒有任何說明。

前不久，以「洩漏國家機密罪」被中國政府關押了三年的澳洲籍華裔記者成蕾，獲釋返國。她在接受澳媒訪問時披露，被拘留的原因是，違反限時發佈的禁令，在正式報導幾分鐘前分享了一則政府簡報。