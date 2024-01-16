鈴木英司《被中國拘禁的2279日》推薦序：在「監視居住」的七個月中，他只有一次被允許到陽台上曬了15分鐘太陽
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2016年7月，從事日中友好活動30年的鈴木英司被北京國家安全局以「間諜罪」拘留，並被名為「監視居住」的方式監禁七個月、審訊、逮捕、審判、24小時監視。在監視居住和監禁共計六年三個月後，終於在2022年10月11日刑滿返日。為什麼對中日友好貢獻巨大的人突然被監禁？ 中國現在發生什麼事？
文：矢板明夫
本書的作者鈴木英司是我的朋友。2016年7月，他在北京被捕時，我是產經新聞派駐北京的記者。很早就聽說他被中國的安全部門帶走，但這條消息，有很長一段時間我不敢報導。
因為我知道，這種事情一旦被媒體披露出來，就沒有迴旋的餘地了。我非常希望他只是被中國當局帶去問話，過不久就能夠出來。但是，事與願違。他還是被北京市國家安全局以「間諜罪」的名義逮捕，在招待所被「監視居住」了七個月以後被起訴。後來，在法庭上被判處有期徒刑六年。被關押到2022年刑滿釋放，才得以回到日本。
鈴木畢業於日本的法政大學。在大學時代受左派思潮的影響，年輕時就熱衷於勞工運動，並加入了當時的最大在野黨——日本社會黨。擔任過黨首土井多賀子的秘書，在日本政界，有一定的影響力。
鈴木從1980年代起，就積極推動日中友好，從1990年代起，開始在社會黨內負責日中交流，並組建了民間的日中友好團體「日中靑年交流協會」，並擔任理事長。他曾訪問過中國上百次。經常帶領日本年輕人到中國內地的沙漠附近去植樹，並在日本募款，幫助中國貧困地區的靑少年求學。為了推動日中友好，做了很多事情。後來他還到北京長住，在北京的多所大學擔任過客座教授，是一個不折不扣的「親中派」人士。
我和鈴木是在90年代末，在北京開學術研討會的時候認識的。因為我們兩個對日中關係的看法很不一樣，所以每次在一聊天就開始辯論。我批評中國共產黨，他有時會提出不同意見。他的主張基本上和中共官媒差不多，我笑他是「中共在日本的代言人」，他也不介意。
所以，當他在2016年7月被捕時，在北京和他有過交流的，當時在北京幾乎所有的日本記者都不相信，大家都認為「絕對不可能！」因為，大家都知道鈴木是一個堅定的左派在野黨人士，幾乎天天都在讚揚中國、批評日本。怎麼會是日本間諜呢？連我們都這麼吃驚，可以想見對他本人來說，一定有如晴天霹靂。
鈴木後來接受日本媒體時說：被逮捕後最辛苦的是被「監視居住」的七個月。不能見律師、不能見家人、不能看電視和書本報刊。二十四小時有人在旁監視，睡覺不能關燈。除了被提審的時間以外，只能一個人默默地坐在床前，也不被允許發出聲。只能在心裡默默地一遍又一遍唱著自己喜歡的石川小百合的〈天城越〉和〈津輕海峽冬景色〉。他說，他就是靠這兩首歌的歌詞鼓勵自己、撐過這七個月的。
最痛苦的，是所有的窗簾都被關上，完全見不到太陽。在七個月之中，他只有一次被允許到陽台上曬了15分鐘的太陽。還是在他苦苦哀求下才爭取到的。他說，自己也完全沒有想到，當坐到太陽下時，竟然淚流滿面。
鈴木認為，中國抓他的時候，應該也沒有什麼確鑿的證據。後來，他被起訴的理由非常荒謬。只是說他「在和中國朋友聊天時提到了，被北韓的最高領導人金正恩處決的姑丈張成澤一事」。當時全世界的媒體都在報導，根本就不是什麼「中國的國家機密」。後來聽說，可能是鈴木和一些共靑團派的幹部走得太近，不小心捲入了中共內部的權力鬥爭。他們抓鈴木，是為了從他口中套出對某些共靑團幹部不利的證詞。
這幾年中國一直非常熱心抓「日本間諜」。我在北京的時候，大概就有10個人左右被捕，後來都判了刑。他們之中，有像鈴木這樣的所謂「日中友好人士」；也有攝影愛好者，在海邊拍到了一些軍艦、潛水艇；還有受中國企業委託去探勘溫泉的技術人員，用設備不小心看到了地下的軍事設施；也有日本學者，在地攤上買了幾本被中共稱為「內部資料」的歷史文獻。在民主國家、這些都根本不是問題，但是在中國都會被以間諜罪重判。
日本二戰之後，就廢除了間諜法和反間諜法等法律，也沒有培訓在國外從事間諜活動的人員，更沒有編列有關預算。日本有和平憲法，對中國沒有領土野心。對日本企業來說，中國也沒有什麼技術可偷。這些所謂的「日本間諜」，和滲透進日本國會及各大企業的那些「中國間諜」比起來，根本不値得一提。
我曾在北京採訪過一位被定罪為日本間諜的76歲的老先生，去年在獄中去世了。他曾經是一個徹頭徹尾的親中派。早年在航空公司工作，好幾條中日之間的航線就是他主導開通的。晚年，他成立了一個中日技術人才交流的團體，把很多日本的退休工程師請到中國傳授技術，受到了中國各地方政府的歡迎。
但是，和他有密切關係的中共官員，基本上都是溫家寶系統的人。後來，習近平派為了打壓溫派，就把他以逃稅的名義抓起來，後又轉成間諜。聽說，主要是想從他嘴裡掏出一些溫派官員的貪腐證據。他就這樣稀裏糊塗地成了間諜，被判刑12年。關押後幾年身體不好，太太和日本政府想幫他辦保外就醫，還被中方拒絕。
今年3月，我的另外一位朋友，一位在北京住了20年以上的日本製藥廠高管，也在北京被以「間諜罪」逮捕，後來被正式刑事拘留、起訴。這位高管到底進行了什麼樣的「間諜活動」？中方至今沒有任何說明。
前不久，以「洩漏國家機密罪」被中國政府關押了三年的澳洲籍華裔記者成蕾，獲釋返國。她在接受澳媒訪問時披露，被拘留的原因是，違反限時發佈的禁令，在正式報導幾分鐘前分享了一則政府簡報。
以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。