鈴木英司《被中國拘禁的2279日》：「沒有共產黨就沒有新中國」，在外國人監獄也會被逼著唱紅歌直到厭煩的程度
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作者親自被中國以「監視居住」及間諜迫害，而他決定揭露這一切，讓人看到中國迫害人權的各種方式，從禁止聯繫外界、甚至禁止看太陽的完全隔絕，到監獄糟糕的衛生環境與不良的居住環境，和其他同樣被居住的在中外國人、被清算的高官與少數民族。
文：鈴木英司
搬進床舖都鋪皮革的貴賓室
「這個看守所有一間被稱作『貴賓室』的特別牢房。」我在進入看守所不久後，就從室友那裡聽過了這件事。而我有機會搬進被稱為貴賓室的牢房，是在2017年的夏天。
當天看守所又指示要更換牢房，室友也換了。我戴上眼罩並被要求坐上輪椅，而我被帶往的是名為貴賓室的11號房。剛來看守所時，我聽說過貴賓室住的是被逮捕前地位很高的人物。可能因為剛好其他牢房沒有空位，所以我就被換來了這裡。進入貴賓室後我嚇了一跳，其他房間都是在鋪木板的地板上直接鋪床並睡覺，而這裡竟然有三張拉了皮革的床。壁紙也拉上了皮革。我在牢房裡久違地陷入了熟睡。
看守所裡有很多被中國共產黨的紀律檢查委員會所關押的人，而我在貴賓室的室友，北京的前郵局局長告訴我以下言論。
「國際包裹會被安全部一個個拆開來調查。因為有特殊的淸除膠的方式，所以即使拆開過也看不出來。」
聽了這番話，後來我即使回了日本，也覺得不能寫信給中國的朋友。即使我認為內容不會有什麼負面影響，也不知道會帶給收信的朋友們什麼麻煩。我不得不面對現實，過去建立起的人際關係已經沒辦法恢復原狀。
我還從一名年輕人那裡聽說了很有意思的話題。他大約30歲左右，曾在國家安全部工作，現在被逮捕了。我們不是在貴賓室的室友，是在木板上鋪床具的一般牢房認識的。雖然他沒有詳細說明自己的罪嫌，但非常悲觀地說自己最後「應該是死刑吧」。
中國的習近平政權在2014年設立反間諜法，2015年實施國家安全法，強化對外國人的監控。2015年開始，在中國的日本人因間諜等嫌疑被關押。和我同牢房的國家安全部前職員這麼說道。
「國家安全部將2015年及2016年訂為『國家安全年』，並強化取締。你會被抓也是因為這樣吧。」
我問他，國家安全部有很多人在日本嗎？而前職員這樣回答我。
「日本沒那麼多人。但是國家安全部每個月都會匯款到日本的企業或大學，依據報告內容還可能再調高金額。」
許多住在日本的中國人是很認眞在過活的吧。但是也有中國人在日本從事間諜行為，這也是事實。
國際化色彩濃厚的監獄生活
二審判決出來後經過了20天，我被送進日本稱為刑務所的「北京市第二監獄」。裡面有專門收容外國人的建築物，在那裡因間諜罪入獄的人屈指可數，倒是收容很多其他罪行的犯人。囚犯國籍以奈及利亞人最多，其他還有巴基斯坦人、台灣人、俄羅斯人、美國人、韓國人、澳洲人（華僑）、加拿大人（華僑）、蒙古人、巴布亞紐幾內亞人、亞塞拜然人、阿富汗人等。
日本人包含我在內共有五人。大部分是因為毒品走私，被判無期徒刑，中國因為經歷鴉片戰爭的關係，毒品的罪判得很重。
監獄裡的氣氛比看守所自由多了。警官也很親切，好相處的人不少。監獄為三層建築，我住在二樓。房間裡有六張上下鋪的床，共可住12人。我被收監的牢房班長是俄羅斯人。他因為在北京起紛爭而被逮捕，刑期九年。是個有條不紊並對環境整理很囉唆的男人。
因為他討厭黑人，所以這間牢房只有一個奈及利亞黑人，其他還有台灣人跟日本人各兩人，印度人、加拿大人、蒙古人、亞塞拜然人、巴基斯坦人、阿富汗人各一人。所以在牢房裡是使用英文。因為我有很多單字都已經忘了意思，讓我忍不住為自己的不學無術感到羞恥。
監獄牢房裡沒有廁所和淋浴間，只有整層樓共用的廁所。馬桶為蹲式五個、坐式只有一個。沒有任何隔間牆。蹲式跟坐式馬桶對面有小便用的便斗，所以得一邊看著小便的人的屁股一邊上廁所。一層樓收納了100人左右，所以六個馬桶每天早上都大排長龍。
我喜歡坐式，所以總是會排坐式馬桶。其他使用坐式的大概只有五～六人，我們彼此認得臉，便決定了使用順序。但是也有會插隊的人，總是會吵起來。
廁所裡大概有20個瓶子，大家都會裝三～四瓶放在便器前方。因為有時馬桶會沒水，所以準備了裝水的瓶子。我因為覺得要在瓶子裝水很麻煩，所以會自己帶洗臉盆過去。黑人大部分不會使用衛生紙，而是用水和手來沖洗，其中也有人會帶肥皂或洗髮精去洗。黑人們很常跟我說：「借我洗臉盆。」使用後也會好好拿來牢房還我。為了圓滑人際關係，這也是沒辦法的事。
進監獄後最一開始會有「新人教育」，從收監後會持續進行三個月。
「♪沒有共產黨就沒有新中國。」
「♪共產黨辛勞為民族。」（按：皆以中文歌唱）
會像這樣被逼著唱共產黨紅歌直到厭煩的程度。對於不會中文的囚犯，獄方會分配標了拼音的歌詞。也算是一種洗腦教育吧。也有行進跟摺棉被的練習。
一週會有一次訓練，要在深夜花上兩小時在走道上持續行走。這個訓練會讓身體相當疲累。
另外餐飮也非常糟糕。主要是水煮或炒的靑菜，僅有幾次看到肉。我在看守所時就聽過監獄新人教育是軍隊式的，所以抱有一定的覺悟，但沒想到會這麼糟。我入監獄時體重73公斤，住進去後掉到了68公斤。
新人教育結束後，「洗腦」還是持續著。我們每天都要看中國國營中央電視台製作的英語新聞，然後每週六早上九點就得被迫唱中國國歌，之後主要是看共產黨史的影片。
其中也有中日戰爭、韓戰等相關節目及電影，描寫共產黨到底如何拯救中國人民。對擁有共產黨相關知識的我來說，這種自吹自擂的程度令我目瞪口呆。全都只有形式而已。形式主義從1980年代應該就被共產黨視為問題，結果監獄至今仍然持續著形式主義。
CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
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美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
在家用、商用大樓等交流充電樁的需求上，馳諾瓦科技則展示AW48智能住宅充電設備，滿足住宅家用、商辦大樓等需要OCPP和雙向支援的充電需求； AX80則針對商用車隊和公共充電而設計，同時符合CTEP/NTEP標準。
關於馳諾瓦科技
馳諾瓦科技股份有限公司為飛宏科技旗下子公司，致力為全球市場提供整合性電動載具充電解決方案，營業據點遍及歐洲、美國及亞洲。馳諾瓦科技累積多年豐富的ODM/OEM經驗，擁有專業知識、技術能力、高標準生產製造品質，為國際客戶設計適用於不同場域的高度客製化產品與服務。馳諾瓦科技所提出的充電解決方案，從超高功率快速充電一體樁、分體樁到大螢幕廣告樁，在全球已出貨超過60,000座充電樁。馳諾瓦科技所思考的是站在客戶和使用者的立場，發展全方位的充電解決方案，創造優良的使用者體驗來獲得更好的商業效率。馳諾瓦科技在乎與合作夥伴間的文化相容性，期待透過綠能減碳結合永續發展，引領全球綠色循環供應鏈，為股東、同仁、社會及環境帶來正向的社會創新價值。
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