鈴木英司《被中國拘禁的2279日》：「沒有共產黨就沒有新中國」，在外國人監獄也會被逼著唱紅歌直到厭煩的程度

文：鈴木英司

搬進床舖都鋪皮革的貴賓室

「這個看守所有一間被稱作『貴賓室』的特別牢房。」我在進入看守所不久後，就從室友那裡聽過了這件事。而我有機會搬進被稱為貴賓室的牢房，是在2017年的夏天。

當天看守所又指示要更換牢房，室友也換了。我戴上眼罩並被要求坐上輪椅，而我被帶往的是名為貴賓室的11號房。剛來看守所時，我聽說過貴賓室住的是被逮捕前地位很高的人物。可能因為剛好其他牢房沒有空位，所以我就被換來了這裡。進入貴賓室後我嚇了一跳，其他房間都是在鋪木板的地板上直接鋪床並睡覺，而這裡竟然有三張拉了皮革的床。壁紙也拉上了皮革。我在牢房裡久違地陷入了熟睡。

看守所裡有很多被中國共產黨的紀律檢查委員會所關押的人，而我在貴賓室的室友，北京的前郵局局長告訴我以下言論。

「國際包裹會被安全部一個個拆開來調查。因為有特殊的淸除膠的方式，所以即使拆開過也看不出來。」

聽了這番話，後來我即使回了日本，也覺得不能寫信給中國的朋友。即使我認為內容不會有什麼負面影響，也不知道會帶給收信的朋友們什麼麻煩。我不得不面對現實，過去建立起的人際關係已經沒辦法恢復原狀。

我還從一名年輕人那裡聽說了很有意思的話題。他大約30歲左右，曾在國家安全部工作，現在被逮捕了。我們不是在貴賓室的室友，是在木板上鋪床具的一般牢房認識的。雖然他沒有詳細說明自己的罪嫌，但非常悲觀地說自己最後「應該是死刑吧」。

中國的習近平政權在2014年設立反間諜法，2015年實施國家安全法，強化對外國人的監控。2015年開始，在中國的日本人因間諜等嫌疑被關押。和我同牢房的國家安全部前職員這麼說道。

「國家安全部將2015年及2016年訂為『國家安全年』，並強化取締。你會被抓也是因為這樣吧。」

我問他，國家安全部有很多人在日本嗎？而前職員這樣回答我。

「日本沒那麼多人。但是國家安全部每個月都會匯款到日本的企業或大學，依據報告內容還可能再調高金額。」

許多住在日本的中國人是很認眞在過活的吧。但是也有中國人在日本從事間諜行為，這也是事實。

國際化色彩濃厚的監獄生活

二審判決出來後經過了20天，我被送進日本稱為刑務所的「北京市第二監獄」。裡面有專門收容外國人的建築物，在那裡因間諜罪入獄的人屈指可數，倒是收容很多其他罪行的犯人。囚犯國籍以奈及利亞人最多，其他還有巴基斯坦人、台灣人、俄羅斯人、美國人、韓國人、澳洲人（華僑）、加拿大人（華僑）、蒙古人、巴布亞紐幾內亞人、亞塞拜然人、阿富汗人等。

日本人包含我在內共有五人。大部分是因為毒品走私，被判無期徒刑，中國因為經歷鴉片戰爭的關係，毒品的罪判得很重。

監獄裡的氣氛比看守所自由多了。警官也很親切，好相處的人不少。監獄為三層建築，我住在二樓。房間裡有六張上下鋪的床，共可住12人。我被收監的牢房班長是俄羅斯人。他因為在北京起紛爭而被逮捕，刑期九年。是個有條不紊並對環境整理很囉唆的男人。

因為他討厭黑人，所以這間牢房只有一個奈及利亞黑人，其他還有台灣人跟日本人各兩人，印度人、加拿大人、蒙古人、亞塞拜然人、巴基斯坦人、阿富汗人各一人。所以在牢房裡是使用英文。因為我有很多單字都已經忘了意思，讓我忍不住為自己的不學無術感到羞恥。

Photo Credit: 晨星出版

監獄牢房裡沒有廁所和淋浴間，只有整層樓共用的廁所。馬桶為蹲式五個、坐式只有一個。沒有任何隔間牆。蹲式跟坐式馬桶對面有小便用的便斗，所以得一邊看著小便的人的屁股一邊上廁所。一層樓收納了100人左右，所以六個馬桶每天早上都大排長龍。

我喜歡坐式，所以總是會排坐式馬桶。其他使用坐式的大概只有五～六人，我們彼此認得臉，便決定了使用順序。但是也有會插隊的人，總是會吵起來。

廁所裡大概有20個瓶子，大家都會裝三～四瓶放在便器前方。因為有時馬桶會沒水，所以準備了裝水的瓶子。我因為覺得要在瓶子裝水很麻煩，所以會自己帶洗臉盆過去。黑人大部分不會使用衛生紙，而是用水和手來沖洗，其中也有人會帶肥皂或洗髮精去洗。黑人們很常跟我說：「借我洗臉盆。」使用後也會好好拿來牢房還我。為了圓滑人際關係，這也是沒辦法的事。

進監獄後最一開始會有「新人教育」，從收監後會持續進行三個月。

「♪沒有共產黨就沒有新中國。」

「♪共產黨辛勞為民族。」（按：皆以中文歌唱）

會像這樣被逼著唱共產黨紅歌直到厭煩的程度。對於不會中文的囚犯，獄方會分配標了拼音的歌詞。也算是一種洗腦教育吧。也有行進跟摺棉被的練習。

一週會有一次訓練，要在深夜花上兩小時在走道上持續行走。這個訓練會讓身體相當疲累。

另外餐飮也非常糟糕。主要是水煮或炒的靑菜，僅有幾次看到肉。我在看守所時就聽過監獄新人教育是軍隊式的，所以抱有一定的覺悟，但沒想到會這麼糟。我入監獄時體重73公斤，住進去後掉到了68公斤。

新人教育結束後，「洗腦」還是持續著。我們每天都要看中國國營中央電視台製作的英語新聞，然後每週六早上九點就得被迫唱中國國歌，之後主要是看共產黨史的影片。

其中也有中日戰爭、韓戰等相關節目及電影，描寫共產黨到底如何拯救中國人民。對擁有共產黨相關知識的我來說，這種自吹自擂的程度令我目瞪口呆。全都只有形式而已。形式主義從1980年代應該就被共產黨視為問題，結果監獄至今仍然持續著形式主義。