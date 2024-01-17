《浩蕩英華》：若19世紀的清廷是「東亞病夫」，英國皇家園林為何充滿弱者寓意的中國建築？

文：布琮任

自上世紀50年代開始，我們對十九世紀歷史的認識，很大程度上，是從歐洲文明的歷程出發，且以西歐國家的進步和擴張為軸心。

由於工業革命、遠洋航運、軍用輪船、戰爭科技等方面的突破，西歐世界隨即成為主導環球秩序，輸出各種文化、概念、思維模式的「創造者」（producer），至於清代中國，以至東亞世界，便多被刻劃成為一個被動的「文化接收者」（cultural receivers）。

這種歐亞發展兩極化的論述，一直要到80年代，方才受到中外學者的質疑。他們認為，亞洲國家在十九世紀的發展進程，不一定全數取決於西方的影響，箇中還包含各種內在因素，甚至是連西歐霸權也無從干預的氣象、環境變化等等。就以清代中國為例，史學大師費正清（John King Fairbank, 1907-1991）與鄧嗣禹（1906-1988）在1954年提出的「西方衝擊，中國回應論」（Western Impact, China’s Response），便是一個以西歐擴張為中心，從而解讀清政府在十九世紀掙扎求存的理論模式。

在費、鄧兩人的觀點出爐後，學界爭相追捧，風頭一時無兩，他們的論證一直也沒有遭遇太大的挑戰。直至1984年，費正清的學生柯文（Paul Cohen）發表《重新發現中國》（Discovering China）一書，提出清朝在十九世紀的歷史進程，西方衝擊只是其中一個外在原因，其影響力遠遠不及中國當時自身的內在危機與問題。

由「費正清到柯文」的這段史學探尋，相信大部分研治中國歷史的學者也曾經聽聞，所以我在這裡就不再贅述了。

清季中國的各種變革，多少有其內發因素，然而，西力衝擊亦是難以迴避的歷史事實。自太平天國、洋務運動，以至晚清的變法維新，無一不沾上西方衝擊的痕跡；而清季學人在思維上對現代化改革作出省思，基本上是一種針對帝國主義侵略的反響。

不過，姑勿論是西力衝擊，還是內發原因，清廷在十九世紀日久積弱，歐美列強步步進逼，凡此種種歷史變易，卻是無從質疑的。由於一連串中外戰爭的敗績，清廷的國際形象便淪為東亞的弱者（sick man），又或者是一個貪腐（corrupted / corrompu）、野蠻（barbaric）、退步（retarded）的國度，是一個等待「被改造」、「被現代化」的文明。

久而久之，清代中國便被這些史學觀點，塑造成為一個無法與西方同日而語的「東亞病夫」；至於中外文化的交互軌跡，往往亦只流於一種自西徂東的單向輸出。如果基於這種歷史研判出發的話，我們很難想像，同樣是清皇朝統治的十八世紀，英人會在一個皇家園區內，刻意樹立和標榜一所充滿弱者寓意的中國建築；即便是出於好奇的心理，西歐學人也不致如此趨之若鶩，對這座邱園寶塔大肆報導。

如是者，背後應該有一股風潮，推波助瀾，支撐這種喜愛與求索；而這股風潮，大概是我們在十九世紀歷史中難以查找的。

要追尋這種風潮，便需要把目光由十九世紀，轉移至我們相對陌生的「長十八世紀」。「長十八世紀」這概念，最先由英國學者約翰・羅伯・雪利（John Robert Seeley, 1834-1895）於1883年倡議，及後由其他史學家諸如保羅・拜恩斯（Paul Baines）和法蘭克・奧戈曼（Frank O’Gorman）深化成形。

他們的理論重點，在於利用個別重大、關鍵的歷史事件為本位，從而對我們認知的時間軸作更妥善的劃分。這種角度比較著重歷史大事的延續性（continuity）、複雜性和變易性（variability），同時也促令我們反思，究竟一個看似「自然」，實則是人為創造、約定俗成的時代分劃（periodisation），是否足以配合和解釋人類文明的發展進程。更重要的是，這個概念提醒我們，在解讀歷史的時候，不一定要依賴一種硬性的時代區間，繼而去判定歷史事件的「時代意義」。

比方說，由於線性進步論（linear progression）的關係，我們不時會認為十八世紀應該比十七世紀更加進步，所有發生在十七世紀的大小事故，也不及十八世紀的來得優越。但事實上，如果以英國歷史為例，始於1688年的光榮革命，方才是奠定英國人在十八世紀的民族勃興。換句話說，如果我們要討論英國在十八世紀的種種成就，便不能夠忽略光榮革命的始末，以及它的後續影響（legacy）；如果我們要去強調這種連結，「長十八世紀」便是一個適合的範式和研究取態。

同樣地，清皇朝在十八世紀經歷康、雍、乾三朝的厲精圖治，人所共知，但我們在解讀這段「盛世」的時候，也不應該完全忽略滿人自1644年，創建「洪業」時所付出的心血和努力。另一方面，「長十八世紀」的論述框架也讓我們重新喚醒清皇朝與世界的關聯，這種關係與十九世紀，以歐洲軸心出發的歷史面貌，可以稱得上是大相逕庭。

正如我剛剛提到，「長十八世紀」覆蓋了明末清初，滿人取明室以代之的一段歷史。雖然這段時期無疑是烽煙四起，戰火連天，其間更充斥著各種自然災劫，但與歐洲大陸相比，情況其實非常類似。至於進入康乾盛世之後，清代的國勢總算穩定下來；反觀英格蘭，戰爭可謂不曾休止，其中它與法國、荷蘭之間的衝突，更加持續了好一段日子。