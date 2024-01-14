【專訪】《海巫事務所》漫畫家哎呀呀：與海洋相遇的經驗，更想呈現「無論如何明天都會來」
我們想讓你知道的是
「因為徬徨跟迷茫都是生命裡很正常的一部分，即便我們很努力的達到某個目標之後，可能還是會有一段迷惘的時刻。」就像哎呀呀當初想藉由潛水逃離原本的生活，但是去了之後才發現，沒有任何事情是可以幫助自己逃離自己的，最終還是要回到自我、做自己、安住在自己的狀態裡面，因為能帶給我們力量的就是我們自己。
文：𤆬路蟲阿廷
潛入海裡，是為了逃避、沉澱還是轉變？
《海巫事務所》是漫畫家哎呀呀的第一部長篇連載作品，以海洋世界為背景的故事，在擬人化的刻畫之下，海洋生物們搖身一變，成為一個個生動鮮活的擬人角色，而他們所經歷的探險，都是從作者的生命經驗中萃取出來的縮影。
《海巫》的創作契機
以往以插畫、小說封面繪製工作為主的哎呀呀，因為繁忙的事務和難以突破的瓶頸，讓她想要換個新環境、挑戰新的事物，作為片刻的轉換和喘息。
而她剛好看到喜歡的叢林冒險節目中有潛水的單元，覺得看起來並沒有想像中困難，受到啟發的她，跑到南台灣的潛水店打工換宿，開始學習潛水、考執照，在還沒拿到初階 open water（OW）執照時，就連進階的 advance open water（AOW）認證都報名了，即便因為長期的過敏性鼻炎，讓她在學習潛水的過程中吃足了苦頭，但還是一頭栽進大海的懷抱，在黏人的恆春一待就是一年半。
海洋充滿了能量，能夠為我們療傷充電，也能夠讓我們覆舟溺水，就看我們用什麼樣的心境和狀態去應對。打工換宿的生活上手之後，也讓哎呀呀有機會沉澱自己，於是她開始將潛水店的工作日常，用四格漫畫記錄下來，在FB粉絲專頁「海島日常」上發表，獲得了廣大的迴響，隨後收到了CCC的邀稿，更進一步挑戰長篇連載，《海巫事務所》就這麼誕生了。
角色藍本源自生命中的至親好友
《海巫事務所》的主角群們各代表了哎呀呀在人生中不同階段遇過的人們，男主角穆子航是學美術的科班生、因緣際會落入海中成為海洋生物的一分子，雖然子航和作者有著一樣的美術背景，然而他卻不是作者的投射，出乎意料地，墨吉才是。
被稱為海洋變色龍的花枝墨吉，是哎呀呀最喜歡、最先決定的角色，墨吉的角色特質，也隱藏了作者自身的膽怯在裡面，就像她當初到恆春的狀態，想要成為不一樣的人，想要被認同，但心中其實是忐忑不安的。
而淡定的納伊，則是揉合了哎呀呀在恆春遇到的打工前輩，和水下攝影老師的特質，雖然都沒什麼表情和情緒起伏，但卻對他人有著很大的影響力，就像大海給哎呀呀的感覺；尤其打工前輩是一位與大海有著很強共鳴的人，平常看似不在乎其他人，但總會有一些不經意卻深刻的人生提點，是一個可靠的夥伴，而《海巫事務所》的命名，也是來自他的發想。
外表傲嬌的寄居蟹貝蒂，是一個看似可愛、適合在二次元出現的角色，原型來自作者一位講話帶刺、讓人比較挫折的朋友，就像看起來兇猛但卻膽小的寄居蟹一樣；當他們的朋友會很辛苦，要特別留心他話語下的意思，充滿攻擊性的話語會讓人受傷，但其實卻是他想表達自己很受傷的方法，我們所理解的惡意，或許不是他的本意，但這些往往要回顧時才能夠體會。
海龜爺爺這個角色沒有名字，對應的則是作者心愛的阿公，不只形象、連外表都很像，愛講整串俗諺的海龜爺爺，就跟出身台南，愛講台語諺語的阿公一樣令人感到頑皮和溫暖。西莉亞則是作者想成為的人，有如浮游生物一樣隨遇而安，微微的帶著光，是能夠緩和場面的角色。
隨遇而安的人生哲理
《海巫事務所》除了反映了作者與海洋相遇的經驗，更想呈現出無論如何「明天都會來」的概念，因為她在這段打工換宿的生活體驗中發現，我們生命中，每一個猶豫、停滯的時刻，都不是真正的停滯，即便身陷在這樣的狀態裡，這狀態終究會過去。
「因為徬徨跟迷茫都是生命裡很正常的一部分，即便我們很努力的達到某個目標之後，可能還是會有一段迷惘的時刻。」就像哎呀呀當初想藉由潛水逃離原本的生活，但是去了之後才發現，沒有任何事情是可以幫助自己逃離自己的，最終還是要回到自我、做自己、安住在自己的狀態裡面，因為能帶給我們力量的就是我們自己。
就像第七話裡面，對未來感到迷惘的子航被帶去海廢垃圾場工作，納伊對他說：「徬徨和迷惘都是旅途的一部分。不需要羨慕別人，也不必感到氣餒。只有專注地走在自己路上的人，才能看見沿途獨一無二，專屬於自己的風景。」
這也是作者希望能用溫柔的方式讓大家理解，每一天在每個小事裡面，做我們當下可以做的事，到了明天，就會知道明天要做什麼了；一直擔心明天，反而會讓自己裹足不前。
在《海巫事務所》的尾聲，作者用熱鬧的海底祭典來形容珊瑚產卵，這是一件海洋觀察的盛事，對作者來說是一個美麗又有點傷心的狀態，因為珊瑚的誕生，雖然象徵了海洋生命的起點，但是出生之後，它們彼此和媽媽，可能就再也不會見面了，這也呼應了在最後一話中，子航要和事務所道別的心境。
不過，雖然子航的旅程暫時告一段落，但《海巫事務所》還不到要畫下句點的時候，作者表示未來還想要畫不同海域的事務所、不同風格的主事者，比方說設定在遠洋的事務所，遇到的海洋生物在外型上就會和近海生物差很多，想要嘗試減少擬人的要素去設計，聽起來新事務所的藍圖已在她心中慢慢醞釀，也期待在不久的將來，作者能為大家帶來全新的海洋篇章。
本文作者介紹
𤆬路蟲阿廷，一個喜歡昆蟲、動物和海洋生物，熱愛上山下海的昆蟲宅。1/4西拉雅，不說台語會死的台南囡仔。拍動物得過金鐘獎的影像工作者、出外講台語生態行踏團的帶路蟲，和《台灣動物來唱歌》繪本的作者，小時候看漫畫看到變四眼田雞。
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
我們想讓你知道的是
隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked