【專訪】《海巫事務所》漫畫家哎呀呀：與海洋相遇的經驗，更想呈現「無論如何明天都會來」

文：𤆬路蟲阿廷

潛入海裡，是為了逃避、沉澱還是轉變？

《海巫事務所》是漫畫家哎呀呀的第一部長篇連載作品，以海洋世界為背景的故事，在擬人化的刻畫之下，海洋生物們搖身一變，成為一個個生動鮮活的擬人角色，而他們所經歷的探險，都是從作者的生命經驗中萃取出來的縮影。

Photo Credit: 《海巫事務所》

《海巫》的創作契機

以往以插畫、小說封面繪製工作為主的哎呀呀，因為繁忙的事務和難以突破的瓶頸，讓她想要換個新環境、挑戰新的事物，作為片刻的轉換和喘息。

而她剛好看到喜歡的叢林冒險節目中有潛水的單元，覺得看起來並沒有想像中困難，受到啟發的她，跑到南台灣的潛水店打工換宿，開始學習潛水、考執照，在還沒拿到初階 open water（OW）執照時，就連進階的 advance open water（AOW）認證都報名了，即便因為長期的過敏性鼻炎，讓她在學習潛水的過程中吃足了苦頭，但還是一頭栽進大海的懷抱，在黏人的恆春一待就是一年半。

海洋充滿了能量，能夠為我們療傷充電，也能夠讓我們覆舟溺水，就看我們用什麼樣的心境和狀態去應對。打工換宿的生活上手之後，也讓哎呀呀有機會沉澱自己，於是她開始將潛水店的工作日常，用四格漫畫記錄下來，在FB粉絲專頁「海島日常」上發表，獲得了廣大的迴響，隨後收到了CCC的邀稿，更進一步挑戰長篇連載，《海巫事務所》就這麼誕生了。

角色藍本源自生命中的至親好友

《海巫事務所》的主角群們各代表了哎呀呀在人生中不同階段遇過的人們，男主角穆子航是學美術的科班生、因緣際會落入海中成為海洋生物的一分子，雖然子航和作者有著一樣的美術背景，然而他卻不是作者的投射，出乎意料地，墨吉才是。

被稱為海洋變色龍的花枝墨吉，是哎呀呀最喜歡、最先決定的角色，墨吉的角色特質，也隱藏了作者自身的膽怯在裡面，就像她當初到恆春的狀態，想要成為不一樣的人，想要被認同，但心中其實是忐忑不安的。

而淡定的納伊，則是揉合了哎呀呀在恆春遇到的打工前輩，和水下攝影老師的特質，雖然都沒什麼表情和情緒起伏，但卻對他人有著很大的影響力，就像大海給哎呀呀的感覺；尤其打工前輩是一位與大海有著很強共鳴的人，平常看似不在乎其他人，但總會有一些不經意卻深刻的人生提點，是一個可靠的夥伴，而《海巫事務所》的命名，也是來自他的發想。

外表傲嬌的寄居蟹貝蒂，是一個看似可愛、適合在二次元出現的角色，原型來自作者一位講話帶刺、讓人比較挫折的朋友，就像看起來兇猛但卻膽小的寄居蟹一樣；當他們的朋友會很辛苦，要特別留心他話語下的意思，充滿攻擊性的話語會讓人受傷，但其實卻是他想表達自己很受傷的方法，我們所理解的惡意，或許不是他的本意，但這些往往要回顧時才能夠體會。

海龜爺爺這個角色沒有名字，對應的則是作者心愛的阿公，不只形象、連外表都很像，愛講整串俗諺的海龜爺爺，就跟出身台南，愛講台語諺語的阿公一樣令人感到頑皮和溫暖。西莉亞則是作者想成為的人，有如浮游生物一樣隨遇而安，微微的帶著光，是能夠緩和場面的角色。

Photo Credit: 《海巫事務所》 花枝墨吉的願望是交到好朋友

Photo Credit: 《海巫事務所》 話不多的納伊，卻常語出驚人

Photo Credit: 《海巫事務所》 傲嬌的貝蒂常有心口不一的表現

Photo Credit: 《海巫事務所》 以親切長輩形象登場的海龜爺爺，最喜歡講自創的俗諺

Photo Credit: 《海巫事務所》 哎呀呀也會透過潛水時觀察到的海洋生物特性，轉化成角色設定，例如：真假難辨的魚醫生。真的魚醫生會替大型魚類清除碎屑、汙垢、寄生蟲，但是假的魚醫生則會藉機貼近大魚偷咬牠們

Photo Credit: 《海巫事務所》 第八話中海百合的故事靈感也來自實際和海百合接觸的深刻經驗，哎呀呀發現潛水員一旦沾上海百合，都想要盡快將它刮下來，但若是給它們足夠的時間，其實海百合是可以自己爬下來的，它們也不想待在人們身上

隨遇而安的人生哲理

《海巫事務所》除了反映了作者與海洋相遇的經驗，更想呈現出無論如何「明天都會來」的概念，因為她在這段打工換宿的生活體驗中發現，我們生命中，每一個猶豫、停滯的時刻，都不是真正的停滯，即便身陷在這樣的狀態裡，這狀態終究會過去。

「因為徬徨跟迷茫都是生命裡很正常的一部分，即便我們很努力的達到某個目標之後，可能還是會有一段迷惘的時刻。」就像哎呀呀當初想藉由潛水逃離原本的生活，但是去了之後才發現，沒有任何事情是可以幫助自己逃離自己的，最終還是要回到自我、做自己、安住在自己的狀態裡面，因為能帶給我們力量的就是我們自己。

就像第七話裡面，對未來感到迷惘的子航被帶去海廢垃圾場工作，納伊對他說：「徬徨和迷惘都是旅途的一部分。不需要羨慕別人，也不必感到氣餒。只有專注地走在自己路上的人，才能看見沿途獨一無二，專屬於自己的風景。」

這也是作者希望能用溫柔的方式讓大家理解，每一天在每個小事裡面，做我們當下可以做的事，到了明天，就會知道明天要做什麼了；一直擔心明天，反而會讓自己裹足不前。

在《海巫事務所》的尾聲，作者用熱鬧的海底祭典來形容珊瑚產卵，這是一件海洋觀察的盛事，對作者來說是一個美麗又有點傷心的狀態，因為珊瑚的誕生，雖然象徵了海洋生命的起點，但是出生之後，它們彼此和媽媽，可能就再也不會見面了，這也呼應了在最後一話中，子航要和事務所道別的心境。

不過，雖然子航的旅程暫時告一段落，但《海巫事務所》還不到要畫下句點的時候，作者表示未來還想要畫不同海域的事務所、不同風格的主事者，比方說設定在遠洋的事務所，遇到的海洋生物在外型上就會和近海生物差很多，想要嘗試減少擬人的要素去設計，聽起來新事務所的藍圖已在她心中慢慢醞釀，也期待在不久的將來，作者能為大家帶來全新的海洋篇章。

Photo Credit: 《海巫事務所》 納伊開導子航不用因為對人生的迷惘而焦慮

Photo Credit: 《海巫事務所》 子航和納伊一起見證了珊瑚卵的啟程，領悟到了大海的啟示

本文作者介紹

𤆬路蟲阿廷，一個喜歡昆蟲、動物和海洋生物，熱愛上山下海的昆蟲宅。1/4西拉雅，不說台語會死的台南囡仔。拍動物得過金鐘獎的影像工作者、出外講台語生態行踏團的帶路蟲，和《台灣動物來唱歌》繪本的作者，小時候看漫畫看到變四眼田雞。