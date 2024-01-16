《協作原則》：就跟欠卡債一樣，對衝突保持沉默只會為團隊帶來「衝突債」
我們想讓你知道的是
戴維將衝突比喻為每個人都抓著防水布的不同邊角，試著在暴風雨中將防水布放在某個特定位置。如果有人鬆手，防水布就會在風中飄揚不定。如果有誰用力拉扯，就會拉走別人手中的布，這時布就又會在風中擺動。如果每個人都放手，掰啦，防水布。因此，合作的關鍵就是平衡的張力。
文：黛比．馬歇克（Deb Mashek, PhD）
什麼時候該下車
知道你離開的道路在哪裡
合作關係最終會陷入泥淖的原因之一，是人們忽視了早期事情進展不順利的信號，因而堅持太久，遠遠超過應該停留的時間。因為他們期盼事情會好轉，或想要避免衝突，迴避那些最後不是解決問題、就是讓專案直接告終的艱難對話。
為了預防這些一發不可收拾的情況發生，請想清楚你在每個階段要投入到什麼程度，並瞭解你的退出時機。例如，如果你與另一家公司正在研究要共同創造新的產品，你可以先進行試探性的對話，並在最後決定要對這個專案說「不」還是「繼續」。當然，另一方也有權益這麼做。
就像交友軟體的配對一樣，只有雙方都「參與」，事情才會有發展的可能；而答應第一次約會，並不代表你就願意同居。這裡的關鍵概念是，你想要參與合作或任何關係，都必須是出於自己的選擇，而不是因為惰性、外力因素或不得不做。
不要將「合作」與「沒有衝突」混為一談
衝突不僅對工作有利，也是你作為合作者的重要責任之一。
黎安．戴維（Liane Davey）是一位組織心理學專家，為有遠見的最高管理團隊提供建議。在《良性衝突》（The good fight）這本書中，她揭示了衝突在組織中扮演的關鍵角色 。她提出了大約一百萬個要點，而我想特別討論其中兩點。
首先，如果你的工作涉及為組織的利益做出決策，那你會希望會議室中有許多意見，而且每個人都能討論對立的想法，這樣才能找到一條最理想的前進道路。
正如一位專案經理所說：「我們的工作就是優化決策。該向客戶收取多少費用？該為客戶做些什麼？該如何回應客戶？僅靠一個人的想法，是無法優化決策的。因此，我們需要許多聰明人的想法來不斷升級，進而做出正確的決策。為此，我們必須進行合作。」
就如同一位老闆在面對公司新進成員沒有表達自己對專案團隊新方向的意見時所說：「我們付薪水給你，不是要讓你參加會議，而是為了要請你提出意見。」
戴維將衝突比喻為每個人都抓著防水布的不同邊角，試著在暴風雨中將防水布放在某個特定位置。如果有人鬆手，防水布就會在風中飄揚不定。如果有誰用力拉扯，就會拉走別人手中的布，這時布就又會在風中擺動。如果每個人都放手，掰啦，防水布。因此，合作的關鍵就是平衡的張力。
當然，問題在於，就像合作一樣，對於有建設性的衝突，我們很少有人受過完善的培訓。面對衝突時，我們往往沉默或暴力以對，而不是保持平衡的張力。
這引出了戴維的第二個關鍵要點：如果未能解決爆發的衝突，就會造成「衝突債」（conflict debt）。就像欠信用卡債一樣，未能還清衝突債的話，就會導致個人、團隊及組織隨時間而累積持續、沉重及不斷攀升的負擔。
就像並非所有團隊都能實踐建設性衝突，也不是所有人都具備這方面的能力。調解專家塔拉．韋斯特（Tara West），也是《調解中的自我決定》（Self-determination in mediation） 一書的合著者，指出「雖然衝突是任何關係中都自然存在（並且在許多方面都值得追求）的一環，但有些人比其他人更擅長解決衝突。當我們能夠調整自身的感受、放慢自己的反應，並在回應之前真正地傾聽，事情往往會進行得更加順利。雖然有些人比其他人更具備這些技能，但這些都是可以學習的。」
這些關於衝突的討論，跟合作有什麼關係呢？請記住，合作並不代表完全沒有衝突，建設性地應對衝突需要合作，而衝突本身的存在並非解除合作的理由。
那麼，退出合作的原因是什麼？
當關係數學不成立時
在第二章中，當我們初步接觸相互依賴理論時，就已經進行許多是否要離開關係、何時退出關係的討論了。雖然，你可能會合理地假設，我們只會在不開心時離開人際關係，但該理論卻有正好相反的預測。我們不開心時不會離開關係，反而是認為另一種情境下可以得到更好的結果時，才會選擇離開。
暫時回到第四章討論過的關係數學。前面說過，我們都在尋求成果最大化，並且：
成果 = 獎勵 - 成本
根據這個理論，當成果遠遠超出預期時，我們就會對關係感到滿意。換句話說，在一段關係中，如果得到的至少與我們期望的一樣多時，我們就會開心。
幸福 = 成果 - 期望
而且，如果我們相信在目前情況所獲得的成果，超越了在其他地方可以得到的，我們就會擁有穩定的關係（代表我們會堅持下去）。換句話說，除非我們相信其他地方的草地更綠，不然我們就會留在這段關係。在此總結：
穩定性 = 成果 - 你認定可以在其他地方得到的好處
這些不同的「方程式」仰賴三個變數，即成果、期望，以及研究人員所說的「替代方案的水平」，這代表關係會有快樂且穩定、不快樂但穩定、快樂但不穩定、以及不快樂且不穩定等各種狀態。
這一段的關鍵要點可能會讓人覺得違反直覺：當我們痛苦時，我們不會離開合作關係，但如果我們相信在另一種情境下獲得的結果（另一份工作、另一個團隊、獨立創業）會比現在更理想，我們就會離開。這也意味著，你不會因為你很開心，就永遠維持目前的合作關係——遠處可能會有更翠綠的草地供你探索。
當你的需求不再得到滿足時
我們合作，並不是因為那會讓我們感覺良好，或它很容易，而是因為預期的最終結果，與合作者們的共同目標及個人利益相關。
但是，讓我們面對現實吧，如果只是因為最初參與者們有共同的目標及利益而促成合作，並不代表一定會繼續維持。彼此之間可能不再有相同的目標，或關注的利益改變，合作本身可能也早已產生變化。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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