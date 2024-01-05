一份價值4.5億美元的分析報告：為什麼比特幣在兩小時內暴跌10%？

加密市場「期待已久」的回檔還是來了。

自去年底以來，比特幣現貨ETF即將透過的預期驅動著加密市場不斷上漲，比特幣生態銘文、Solana生態meme等等讓人眼花繚亂的敘事標的也水漲船高，市場似乎義無反顧的向上爬升，把期待「回調抄底」的人們遠遠甩在了身後。

進入1月，人們對「1月10日比特幣現貨ETF通過」的預期也更加明確和強烈，但也是在同一時間，幾個月下來的獲利投資者也做好了「Sell the news」的準備。 2024新年復工首日，市場的熱情在比特幣有力突破45000美元後來到新的高點。 但僅僅一天之後，業界突然迎來許久未見的「牛市大回調」，比特幣價格在閃電跌破42000美元，全網1小時爆倉增加至4.51億美元，讓許多「剛剛滿倉」的投資者「熱淚盈眶」。

但回顧上一輪加密大牛市開啟前的312與多頭市場期間的519，加密產業在市場活躍期間不乏巨幅下跌的情況。 現今市場的價格波動，其實也進一步證明，加密市場正走在新一輪多頭之路上。

為什麼下跌？

加密市場的本質就是高度波動的，就像一場雲霄飛車，充滿了驚喜和恐懼，你永遠不知道下一秒會怎麼樣。 這次的暴跌，目前公認的原因有，加密市場一直有回調預期，美股也開始回調，Matrixport報告是另一個值得關注的導致幣價瀑布的可能性因素。

市場獲利回調

加密市場的波動性不僅源自於市場本身的新興和不成熟特徵，也受到監管、技術發展、市場參與者心理等多種因素的影響。 從散戶的心理角度考慮，當前市場似乎普遍存在一種預期：加密市場將會經歷一定的回檔。

特別是對於波動性較大的加密市場而言，歷史告訴我們，市場的價格不可能持續單向上漲。 總是會有一些回檔期，這是市場健康調整的一部分，給那些錯過上車的人一次機會。

在行情上升期，散戶在希望抓住上漲趨勢的同時，也總是期待著回調，就像是在等待大減價的黑色星期五。 行情好的時候，大家都想跳上這輛車，但心裡又希望它慢一點兒，好讓他們有時間跑上車。 當然，沒有人希望它開得太慢。

這就是散戶的日常，總是在希望和失望之間遊走，等待著那個完美的買進時機。 而獲利的資金給了散戶們這樣一個機會。 尤其是在一段時間的上漲之後，不少投資人會選擇獲利了結。

3月的ORDI，鑄造一張成本在2到3美元，1張包括1000個幣，而按照1個ORDI值50美元的價格計算，一張的價格為5萬美元。 10個月過去，如果至今沒有賣出的話，這是一筆2萬倍漲幅的投資。

不只是ORDI，達到兩萬倍漲幅的，還有Solana鏈上Meme代幣SILLY。 前幾日SILLY上漲突破0.16美元，創歷史新高。 SILLY持幣前十大地址（不包含CEX地址）擁有SILLY總量的18.5%。 這些地址中最高的浮盈2.7萬倍，最低浮盈0.7倍。 平均浮盈30倍，大部分都是在極度早期的時候買入，並持有到現在。

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錢都是從一個口袋流向另一個口袋的過程，這些2萬倍的漲幅和獲利了結的背後，實際上是賣出加密貨幣以鎖定利潤。 這導致市場上的供應增加。 當越來越多的投資人選擇賣出，市場供過於求，價格自然下跌。

另外，從選擇權隱含波動率來看，這次的暴跌也不是沒有任何徵兆的。

選擇權市場通常被視為是對現貨市場的一種「前置」指標。因為選擇權市場能夠反映出交易者對未來價格走勢的預期。CALL（買）選擇權的成長顯示市場普遍看漲，而PUT（看跌）選擇權的成長則反映了看跌情緒。

就目前而言，比特幣市場的CALL選擇權早已有了很大增加，因此ETF消息落地前，從期權隱含波動率角度看，散戶下注PUT期權的盈虧比會更好，因此投資者在此時購買比特幣PUT選擇權的可能性也越來越大。 這種看跌情緒可能會傳播至更廣泛的市場，影響其他投資者的決策。

當越來越多的人預期價格下跌時，他們可能會選擇賣出持有的比特幣，對實際價格產生下行壓力。

市場的集體預期有時可以觸發自我實現的預言。 也就是說，如果有足夠的投資者預期價格下跌並採取相應的賣出行動，他們的集體行為可能最終會推動價格下跌。 這種現像在高度投機和情緒化的市場中尤其明顯。

美股新年開局不佳

加密市場的走勢似乎常跟著美股。 顯然的是，美國股市的2024年開局並不佳，去年年底的上漲勢頭今日停滯，投資者也減少了對降息幅度的押注。

今日，曾獨領風騷的美國股市「七大巨頭」（Magnificent Seven）出現下跌，那斯達克指數下滑1.6%。 巴克萊銀行的分析師發出警告，一直支撐市場的服務業務今年的成長幅度不太可能超過10%。 蘋果今日股價下跌3.58%，創下自11月13日以來的新低。

晶片股也出現下調，費城半導體指數下跌3.65%。 艾司摩爾股價下挫5.28%，英偉達跌幅為2.73%，台積電ADR下跌2.38%。

不僅是科技股和晶片股，區塊鏈相關的美股更是呈現普跌的形式。

在2023與2024的交接處，短短幾日，區塊鏈相關美股就走出了起伏的路線。 12月30日，區塊鏈相關美股普跌，Bitdeer下跌22%，Marathon下跌12.3%，Coinbase下跌8.05%。 雖然1月2日美股區塊鏈概念股盤前曾短暫普漲，嘉楠科技大漲19%，Marathon Digital漲16%，Riot漲近12%，Coinbase漲近7%。 但開盤後，Coinbase沒能收回跌幅。