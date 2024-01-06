泰國電影《情牽浮生戲》揭露拉瑪三世時代華人歷史，劇情還融入印尼傳說《潘吉王子》

不少泰劇粉絲期待的泰國電影《情牽浮生戲》於2023年12月29日在台灣上映，此電影由2022年爆紅泰劇《黑幫少爺愛上我》兩位主角Apo與Mile擔當演出，劇情設定在拉瑪三世年代末期，因王位繼承之爭導致暹羅朝廷分成兩派，使當時的泰國政局處於相當不穩定的狀況。雖然電影當中強調劇情都是虛構，但實際上拉瑪三世於1851年逝世時，的確沒有明確指定繼承人。

除此之外，電影當中提到的華人組織「大兄」也是曾經發生在拉瑪三世期間的歷史事件，2023年的泰劇《皇家醫師》就曾提及那段歷史。來自清朝末年的華人移民泰國後形成新的幫派，並一度攻打部分地區佔地為王，最終在拉瑪三世派兵剿滅之下才解決叛亂，而電影當中的Apo飾演的「阿肯」及他的好朋友「阿萬」就是因為自己的妹妹被華人幫派殺害而產生對華人的怨恨。即便知道「曼上閣」跟殺害自己妹妹的華人無關，但阿肯仍然想要藉此殺害無辜以洩心頭之恨。這段劇情算是同時呈現當時泰國社會對華人的兩種觀點，清末華人的移入有助於補充泰國在勞工方面的缺乏；另一方面，這些華人又造成當時泰國社會秩序的混亂。

若以歷史的觀點來看，雖然拉瑪三世在位年間（1788年至1851年）曾經發生華人叛亂，但拉瑪三世在位時卻也是泰國華人相當具有影響力的時代，因為當時拉瑪三世相當喜歡華人文化，而且華人官員也積極拉攏關係，如筆者曾寫到的曼谷九寺朝聖當中的甘拉耶納密寺（วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร），就是由當時的華人官員「昭披耶尼功博鼎（เจ้าพระยานิกรบดินทร์）」（中文名：黃道）創建後獻給拉瑪三世，整座寺廟有著濃厚的中泰文化融合。

電影的主要場景「曼上閣」便是由華人創立的高級劇場，當中有著各種不同文化類型的表演。擅長泰國傳統戲劇的男主角阿肯，因表演相當出色迷人，獲得了「北柳佳人」的美名。然而，出身平民的阿肯卻不得不出賣色相討好男性官員，是整部電影唯一的BL片段，而這也是一個小小誤會，因為不少《黑幫少爺愛上我》的粉絲會誤以為這部電影有不少BL劇情，但實際上《情牽浮生戲》在泰國上映時，影評就有強調這部電影並非以BL劇情為主。

電影的開端，阿肯為了要討好男性官員隨之進入房間，然而刺客就躲在房間內，最終導致官員被殺，而阿肯跟阿萬便成為嫌疑人被逮補，審判他們的官員「披耶博迪遜（พระยาบดีศร）」給阿肯跟阿萬一個將功贖罪的機會，讓他們進入曼上閣成為臥底，找到政敵「披耶維琪迪（พระยาวิเชียรเดช）」私購叛國武器的相關文件。

整部電影當中，男主角阿肯一方面專注於表演，另一方面也擔任偵探的角色，其中最關鍵的橋段就是阿肯為披耶維琪迪表演《伊瑙》（อิเหนา）戲劇。扮演伊瑙王子時，阿肯透過將決鬥現場拉到披耶維琪迪面前的行為，確定披耶維琪迪手中也沒有關鍵文件，後續的各種調查才因此展開。

由於《情牽浮生戲》獲得泰國文化部補助，因此劇情推展對整部電影固然重要，但真正下重本的其實是在傳統戲劇表演上。電影海報上，男主角阿肯穿著的服裝就是《伊瑙》戲劇當中的主角伊瑙王子，而整部電影場景與佈置當中最為精細的段落就是《伊瑙》那段。