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2024/01/04,
教育

新北國中生命案：校園安全檢查機制擬分2樣態，曾保護管束者列為「特定學生」，新制最快2月上路

新北國中生命案：校園安全檢查機制擬分2樣態，曾保護管束者列為「特定學生」，新制最快2月上路
教育部長4日召開校園安全諮詢會，教育部長潘文忠會後受訪表示，目前還未敲定「緊急檢查」執行細節，但確定會要求錄影和留下檢查紀錄作為備查。｜Photo Credit: 中央社

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新北市國中生命案發生後，多個教育團體都反映，現行的校園安全檢查機制（例如搜書包）過於嚴格，包括要有相當理由或證據認定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，搜查時要全程錄影且有學生、家長、教師代表陪同等，在實務上教職員擔心被投訴，根本不敢進行安全檢查。教育部今天開會後確定修法方向，擬將校園安全檢查機制區分為「例行抽查」和「緊急檢查」2種。

校園安全檢查機制擬分例行抽查與緊急檢查，新制最快2月上路

（中央社）新北市國中生命案引發社會關注，教育部長潘文忠今（4）天表示，將調整校園安全檢查機制，區分例行抽查、緊急檢查2樣態，預計最快在新的學期（2024年2月）將新規定上路。

教育部今天邀集六都代表、學生、家長、教師團體，召開校園安全諮詢會，對於「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中的校園安全檢查機制、陪同人員彈性措施、明定學生權益等，有了初步的共識，但仍有許多細節待後續研議。

新北市國中生命案發生後，多個教育團體都反映，現行的校園安全檢查機制（例如搜書包）過於嚴格，包括要有相當理由或證據認定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，搜查時要全程錄影且有學生、家長、教師代表陪同等，在實務上教職員擔心被投訴，根本不敢進行安全檢查。

教育部今天開會後確定修法方向，擬將校園安全檢查機制區分為「例行抽查」和「緊急檢查」2種樣態。

教育部長潘文忠會後接受媒體聯訪表示，「例行抽查」是學校常態性的機制，例如定期檢查宿舍，仍會要求一定的機制，包括參與的人員、需要經過一定的會議程序等，且是「抽查」而不是普遍性的檢查。

至於「緊急檢查」，潘文忠舉例，師長接獲檢舉，有學生疑似攜帶危險物品到校，危害到同學的安全。如果還是按照例行抽查的作法，恐怕沒辦法面對緊急狀況。在這樣的情況下，教育部後續將會訂出較有彈性的機制，例如可由學校指定人員立即執行，免除家長代表等相關人員陪同的規定。

教育部目前還未敲定「緊急檢查」的執行細節，不過潘文忠說，確定還是會要求錄影和留下檢查紀錄，作為備查，避免後續引發師生衝突；也仍會要求先經過一定的「會商」程序，由複數教職員討論敲定，防止出現「個別教師針對個別學生」的紛爭，也避免單獨教師須承擔一切。

另外，校園安全檢查的陪同人員部分，教育部擬增加規定，彈性尊重學生會幹部是否參與。如果學生會提出陪同參與的意願，學校不可拒絕。

教育部後續還會明訂安全檢查的作業流程，包括要由學務處安排適當場所進行檢查，以保護學生隱私，且要宣讀權益等。如果查獲違禁品，學務處沒收或保管時須拍照保存，如涉及違法事項，則要通報警方。

潘文忠表示，有關「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，會在近日加緊討論，預計在新的學期（2024年2月）上路。其餘包括中介機制的檢討、提升輔導人力和服務量能等，也會及早和加速進行。

緊急檢查將區分特定學生、非特定對象及學生宿舍

（中央社）新北市國中生命案引起社會關注校園安全檢查議題，教育部長潘文忠今天表示，未來將區分成例行抽查、緊急檢查2種樣態，並將曾犯法、保護管束者列為「特定學生」，將研訂不同的檢查規範。

教育部今天邀集六都代表、學生、家長、教師團體，研議校園安全與保護學生的措施。潘文忠會後接受媒體聯訪表示，在建立校園安全檢查機制方面，將區分為例行抽查、緊急檢查2種態樣。

其中緊急檢查將區分為特定學生、非特定對象及學生宿舍等態樣，後續將就例行抽查、緊急檢查人員的類型、人數及必要性、是否增設全班性的安全檢查等，持續研議相關機制。

教育部將明確界定「特定學生」的條件，包括觸犯刑罰法律，遭警查獲，或由少年法院審理期間，或少年法院已裁定保護管束執行期間者；有偏差行為，遭警查獲，經警方發送「學生偏差行為通知書」；符合防制藥物濫用特定學生各類身分。

潘文忠表示，今天會議中，與會人員建議檢查時的錄影資料留存年限、是否上傳主管機關留存，教育部後續將蒐集實務上意見研商。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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