新北國中生命案：校園安全檢查機制擬分2樣態，曾保護管束者列為「特定學生」，新制最快2月上路
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新北市國中生命案發生後，多個教育團體都反映，現行的校園安全檢查機制（例如搜書包）過於嚴格，包括要有相當理由或證據認定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，搜查時要全程錄影且有學生、家長、教師代表陪同等，在實務上教職員擔心被投訴，根本不敢進行安全檢查。教育部今天開會後確定修法方向，擬將校園安全檢查機制區分為「例行抽查」和「緊急檢查」2種。
校園安全檢查機制擬分例行抽查與緊急檢查，新制最快2月上路
（中央社）新北市國中生命案引發社會關注，教育部長潘文忠今（4）天表示，將調整校園安全檢查機制，區分例行抽查、緊急檢查2樣態，預計最快在新的學期（2024年2月）將新規定上路。
教育部今天邀集六都代表、學生、家長、教師團體，召開校園安全諮詢會，對於「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中的校園安全檢查機制、陪同人員彈性措施、明定學生權益等，有了初步的共識，但仍有許多細節待後續研議。
新北市國中生命案發生後，多個教育團體都反映，現行的校園安全檢查機制（例如搜書包）過於嚴格，包括要有相當理由或證據認定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，搜查時要全程錄影且有學生、家長、教師代表陪同等，在實務上教職員擔心被投訴，根本不敢進行安全檢查。
教育部今天開會後確定修法方向，擬將校園安全檢查機制區分為「例行抽查」和「緊急檢查」2種樣態。
教育部長潘文忠會後接受媒體聯訪表示，「例行抽查」是學校常態性的機制，例如定期檢查宿舍，仍會要求一定的機制，包括參與的人員、需要經過一定的會議程序等，且是「抽查」而不是普遍性的檢查。
至於「緊急檢查」，潘文忠舉例，師長接獲檢舉，有學生疑似攜帶危險物品到校，危害到同學的安全。如果還是按照例行抽查的作法，恐怕沒辦法面對緊急狀況。在這樣的情況下，教育部後續將會訂出較有彈性的機制，例如可由學校指定人員立即執行，免除家長代表等相關人員陪同的規定。
教育部目前還未敲定「緊急檢查」的執行細節，不過潘文忠說，確定還是會要求錄影和留下檢查紀錄，作為備查，避免後續引發師生衝突；也仍會要求先經過一定的「會商」程序，由複數教職員討論敲定，防止出現「個別教師針對個別學生」的紛爭，也避免單獨教師須承擔一切。
另外，校園安全檢查的陪同人員部分，教育部擬增加規定，彈性尊重學生會幹部是否參與。如果學生會提出陪同參與的意願，學校不可拒絕。
教育部後續還會明訂安全檢查的作業流程，包括要由學務處安排適當場所進行檢查，以保護學生隱私，且要宣讀權益等。如果查獲違禁品，學務處沒收或保管時須拍照保存，如涉及違法事項，則要通報警方。
潘文忠表示，有關「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，會在近日加緊討論，預計在新的學期（2024年2月）上路。其餘包括中介機制的檢討、提升輔導人力和服務量能等，也會及早和加速進行。
緊急檢查將區分特定學生、非特定對象及學生宿舍
（中央社）新北市國中生命案引起社會關注校園安全檢查議題，教育部長潘文忠今天表示，未來將區分成例行抽查、緊急檢查2種樣態，並將曾犯法、保護管束者列為「特定學生」，將研訂不同的檢查規範。
教育部今天邀集六都代表、學生、家長、教師團體，研議校園安全與保護學生的措施。潘文忠會後接受媒體聯訪表示，在建立校園安全檢查機制方面，將區分為例行抽查、緊急檢查2種態樣。
其中緊急檢查將區分為特定學生、非特定對象及學生宿舍等態樣，後續將就例行抽查、緊急檢查人員的類型、人數及必要性、是否增設全班性的安全檢查等，持續研議相關機制。
教育部將明確界定「特定學生」的條件，包括觸犯刑罰法律，遭警查獲，或由少年法院審理期間，或少年法院已裁定保護管束執行期間者；有偏差行為，遭警查獲，經警方發送「學生偏差行為通知書」；符合防制藥物濫用特定學生各類身分。
潘文忠表示，今天會議中，與會人員建議檢查時的錄影資料留存年限、是否上傳主管機關留存，教育部後續將蒐集實務上意見研商。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。