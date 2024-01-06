從網路迷因到登上英國跨年演唱會，回顧「瑞克搖」Rick Astley的復活之路

跨年演唱會對世界上大部分的地方來說，都是非常盛大隆重的指標性活動，它不但是一年中最讓人期待的音樂盛事，也深深考驗着眾多藝人的人氣，常能看到最炙手可熱的藝人受邀參與演出。

而對號稱全歐洲規模最大的倫敦跨年煙火秀來說，一個能炒熱氣氛的跨年演唱會更是至關重要，只有最重量級的大咖能擔綱演出由BBC現場直播的跨年特別節目（BBC New Year's Eve specials）。

曾經橫掃老中青市場的超級偶像

BBC的跨年演唱會通常由兩個部分組成，第一部分是跨年前一直演出到午夜12點，接著穿插歷時約15分鐘的跨年煙火秀，再揭開第二部分的序幕。從2013年起，BBC跨年演唱會都是巨星雲集，包括Gary Barlow、Bryan Adams、Kylie Minogue等大咖，而剛過去的2023跨年演唱會，BBC邀請到的是80年代的當紅炸子雞，退休後消失在熒光幕卻因為網路迷因爆紅而強勢回歸的Rick Astley。

Rick Astley這個名字對部分台灣人來說或許比較陌生，但在英美等西方國家，他可是家喻戶曉的「household name」，而且最厲害的地方在於粉絲橫跨好幾個世代，從青少年到五、六十歲的銀髮族都有，堪稱是英國橫掃老中青市場的超級偶像。

Rick Astley在80年代以唱跳藝人之姿出道，並在1987年以暢銷全球25個國家的金曲「Never Gonna Give You Up」走紅，該曲還在1988年的到由Brit Award頒發的最佳英國單曲（Best British Single），而他的另一首熱門金曲「Together Forever」在美國也榮登百大暢銷排行榜（US Billboard Hot 100）的第一名。

紅透半邊天的Rick Astley接連發行了好幾張專輯，除了張張大賣，更有好幾首單曲風行全球，在英國流行音樂榜上名列前茅。到了1993年，賺翻了的Rick Astley決定退休，專心在家撫養女兒，直到2000年才又重回樂壇，只是因為當時他的粉絲還只停留在80年代喜歡他的那些已經步入中年的迷哥迷姐，年輕人對他並不熟悉，這段時間他發行的兩張專輯和一首單曲，並沒有像80年代那樣造成轟動。

然而Rick Ashley自己可能做夢都想不到的是，原本只屬於中年人的偶像的他，竟然拜YouTube所賜，成為在網路世代製作迷因的流行題材，迅速在青少年族群間成為熱門討論話題。

透過迷因，再度登上生涯高峰