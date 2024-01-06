在一個國中「猴子」占多數的地方，愛的教育有用嗎？訓練狗狗經驗帶給我的啟發

近日發生一起震驚社會的國中生殺人案，作案者僅是出於小小的口角，便以彈簧刀下死手，殺害同校學生。

事後，犯案國中生在法院高調比YA並上傳社交媒體，「乾妹」則在網路上四處嗆人抱怨，明顯想用小流氓那一套來應付全世界。對於大部分成年民眾而言，這些少年的表現簡直驚世駭俗，既幼稚又恐怖，而且難以理解。然而這起悲劇並不是偶發事件，是正在形成常態的社會現實，新世代的多元價值體系，即將以我們想像不到的方式衝擊社會。

在一個「猴子」為主流，「乖學生」才是少數的地方

「多元價值？那不是很好、很正面、很進步的詞嗎？」那是因為我們這些知識份子，總是聚焦在那些「好的多元」，卻對壞的多元思考得不夠深入。

如今是自媒體盛行的社會，孩子們很早就獲得了大量資訊，尤其是家庭失能的孩子，不僅資訊不受管控，家長甚至會助長偏差觀念。這些孩子知道記過、警告根本影響不了人生；他們知道不用怕老師，老師才該怕他們；他們看見外面的花花世界多麼迷人、在抖音看見許多讀書以外的成功捷徑，最重要的是，他們很容易就能拉幫結派，認識趣味相投的同伴，進而互相強化觀念。

於是在這個分眾的時代下，許多孩子都早早的擺脫了象牙塔的束縛，鑽進一個個吸引人的同溫層裡，不少人在心智發展完成前，就已完全與主流社會脫節，變成危險的不定時炸彈。

為什麼我知道這些？因為我所居住的東部偏鄉，正是一個以「猴子」為主流，「乖學生」才是少數的地方。當地宮廟勢力昌盛，許多孩子國中時期就已經被吸收了，好處是雖然教育資源不足，但反過來說，當地也太過偏遠，沒有真正的黑道，孩子們所處的環境相對單純。

這些孩子學不學壞，幾乎完全取決於社交群體，也就是帶他們的宮廟大哥哥自身品行。而不少宮廟的「哥哥」，基本上都比現在的教育家，甚至父母、老師，更懂得怎麼去馴服這些行為偏差的孩子。