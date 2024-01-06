開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2024/01/06,
社會

在一個國中「猴子」占多數的地方，愛的教育有用嗎？訓練狗狗經驗帶給我的啟發

在一個國中「猴子」占多數的地方，愛的教育有用嗎？訓練狗狗經驗帶給我的啟發
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

最近協助朋友矯正一隻「路怒症」的狗狗，別的訓練師曾以「正向訓練法」引導，然而一年過去情況反而更糟，而我只遛了牠一次就感覺到牠的問題——牠的精力嚴重過剩且缺乏社會化，就像叛逆的青少年一樣......

近日發生一起震驚社會的國中生殺人案，作案者僅是出於小小的口角，便以彈簧刀下死手，殺害同校學生。

事後，犯案國中生在法院高調比YA並上傳社交媒體，「乾妹」則在網路上四處嗆人抱怨，明顯想用小流氓那一套來應付全世界。對於大部分成年民眾而言，這些少年的表現簡直驚世駭俗，既幼稚又恐怖，而且難以理解。然而這起悲劇並不是偶發事件，是正在形成常態的社會現實，新世代的多元價值體系，即將以我們想像不到的方式衝擊社會。

在一個「猴子」為主流，「乖學生」才是少數的地方

「多元價值？那不是很好、很正面、很進步的詞嗎？」那是因為我們這些知識份子，總是聚焦在那些「好的多元」，卻對壞的多元思考得不夠深入。

如今是自媒體盛行的社會，孩子們很早就獲得了大量資訊，尤其是家庭失能的孩子，不僅資訊不受管控，家長甚至會助長偏差觀念。這些孩子知道記過、警告根本影響不了人生；他們知道不用怕老師，老師才該怕他們；他們看見外面的花花世界多麼迷人、在抖音看見許多讀書以外的成功捷徑，最重要的是，他們很容易就能拉幫結派，認識趣味相投的同伴，進而互相強化觀念。

於是在這個分眾的時代下，許多孩子都早早的擺脫了象牙塔的束縛，鑽進一個個吸引人的同溫層裡，不少人在心智發展完成前，就已完全與主流社會脫節，變成危險的不定時炸彈。

為什麼我知道這些？因為我所居住的東部偏鄉，正是一個以「猴子」為主流，「乖學生」才是少數的地方。當地宮廟勢力昌盛，許多孩子國中時期就已經被吸收了，好處是雖然教育資源不足，但反過來說，當地也太過偏遠，沒有真正的黑道，孩子們所處的環境相對單純。

這些孩子學不學壞，幾乎完全取決於社交群體，也就是帶他們的宮廟大哥哥自身品行。而不少宮廟的「哥哥」，基本上都比現在的教育家，甚至父母、老師，更懂得怎麼去馴服這些行為偏差的孩子。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“新北割頸案”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。