在一個國中「猴子」占多數的地方，愛的教育有用嗎？訓練狗狗經驗帶給我的啟發
我們想讓你知道的是
最近協助朋友矯正一隻「路怒症」的狗狗，別的訓練師曾以「正向訓練法」引導，然而一年過去情況反而更糟，而我只遛了牠一次就感覺到牠的問題——牠的精力嚴重過剩且缺乏社會化，就像叛逆的青少年一樣......
近日發生一起震驚社會的國中生殺人案，作案者僅是出於小小的口角，便以彈簧刀下死手，殺害同校學生。
事後，犯案國中生在法院高調比YA並上傳社交媒體，「乾妹」則在網路上四處嗆人抱怨，明顯想用小流氓那一套來應付全世界。對於大部分成年民眾而言，這些少年的表現簡直驚世駭俗，既幼稚又恐怖，而且難以理解。然而這起悲劇並不是偶發事件，是正在形成常態的社會現實，新世代的多元價值體系，即將以我們想像不到的方式衝擊社會。
在一個「猴子」為主流，「乖學生」才是少數的地方
「多元價值？那不是很好、很正面、很進步的詞嗎？」那是因為我們這些知識份子，總是聚焦在那些「好的多元」，卻對壞的多元思考得不夠深入。
如今是自媒體盛行的社會，孩子們很早就獲得了大量資訊，尤其是家庭失能的孩子，不僅資訊不受管控，家長甚至會助長偏差觀念。這些孩子知道記過、警告根本影響不了人生；他們知道不用怕老師，老師才該怕他們；他們看見外面的花花世界多麼迷人、在抖音看見許多讀書以外的成功捷徑，最重要的是，他們很容易就能拉幫結派，認識趣味相投的同伴，進而互相強化觀念。
於是在這個分眾的時代下，許多孩子都早早的擺脫了象牙塔的束縛，鑽進一個個吸引人的同溫層裡，不少人在心智發展完成前，就已完全與主流社會脫節，變成危險的不定時炸彈。
為什麼我知道這些？因為我所居住的東部偏鄉，正是一個以「猴子」為主流，「乖學生」才是少數的地方。當地宮廟勢力昌盛，許多孩子國中時期就已經被吸收了，好處是雖然教育資源不足，但反過來說，當地也太過偏遠，沒有真正的黑道，孩子們所處的環境相對單純。
這些孩子學不學壞，幾乎完全取決於社交群體，也就是帶他們的宮廟大哥哥自身品行。而不少宮廟的「哥哥」，基本上都比現在的教育家，甚至父母、老師，更懂得怎麼去馴服這些行為偏差的孩子。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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