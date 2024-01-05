日本石川7.6地震後，北陸能登半島究竟發生了什麼事？
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日本的「難民援助組織」，自1979年援助法屬印度支那難民（越南、柬埔寨與寮國）而成立。2003年獲得國稅廳認證為「認證NPO法人」，此後每兩年（2005、2007、2009）持續獲得國稅廳認定，之後因為政府制度修改，2014年獲得東京都政府審核通過。
文：龍貓大王
石川縣志賀町有座「瘦斷崖」（ヤセの断崖），有人說，這怪怪的名稱是因為「站在崖上往下看，都會被嚇到瘦」，也有人說，是因為此地的土地貧瘠，作物都長不大。這多少描述了北陸能登半島的風景，在大師松本清張的筆下，北陸永遠是「天空陰鬱、海濤兇猛」。
當然，現在的北陸並非如此陰暗，但就在2024年的第一天，能登半島發生了重大地震。震撼了原本應該因為新年而開心鼓舞的日本社會。這篇文章將告訴你，在1/1 16:10發生地震後到今日凌晨，北陸能登半島究竟發生了什麼事。
1/1
16：10
能登半島發生地震規模M7地震（之後修正為M7.6）。震央為能登半島北端的穴水町東北42公里處（暫定），震源深度16公里（暫定）。這是日本海地區史上震度最大的地震。
16：11
石川縣成立災害警部中心。
16：41
JR東日本許多經過北陸地區的路線，已經在地震時啟動安全機制而停駛。東北新幹線已經在16：41恢復通行，但以北陸為主的上越・北陸新幹線則仍然停駛。信越地區全體與東北地區部份的「在來線」也停駛。
16：45
地震發生後五分鐘，日本原子力規制廳發表聲明，目前北陸電力公司已停止運轉的志賀原核電廠，與東京電力公司的柏崎刈羽核電廠，原子爐狀況沒有異常，廠區內放射線量也沒有異常。此外，福井縣的敦賀核電廠等等其他核電廠都沒有異常。
16：50「像海浪般一波波襲來」
朝日新聞消息：石川縣危機對策課職員表示，地震發生當時縣政府產生巨大搖晃，是連站著都會被搖倒在地上的程度，這種巨大的搖晃持續了整整三十秒左右，此後過了約二十分鐘，又發生了另一次餘震……總共發生了約三次左右。
老家在福井縣沿岸坂井市三國町的四十歲女性表示：
發生地震時我人在廚房，搖晃程度好像要把餐桌天花板的電燈整個搖下來一樣劇烈；餐櫃上的東西都被甩了下來……這時電視開始播報了海嘯警報消息。我家就在海邊，海拔幾乎是零度，我覺得不對，趕緊開車載著祖父母與小孩到距離沿岸十公里的親戚家避難。路上也能感受到餘震，下午五點多時大概感覺有五次餘震……到了親戚家才發現，他們家的屋頂有部份塌落了。
311之後，沿海居民在遇到地震時對海嘯的警戒程度增加了，在地震發生後的一小時內，即便仍然在持續發生有感餘震，大量民眾開始開車遷往高處，通往高處的道路發生了嚴重塞車，反而動彈不得。而隨著夜晚來到，氣溫持續降低，許多人只能在塞車車流裡發抖等待。
16：50
全日空（ANA）宣佈，飛往能登、小松、庄內、新潟四座機場的班機通通返回起飛機場或是改降落其他機場；日本航空（JAL）宣佈富山、小松兩座機場預定起飛班機暫時取消；捷星航空因為員工正在舉行罷工，因此也飛不了。
17：06
官房長官林芳正在首相官邸記者會表示，目前政府正在確認受災地的被害狀況，但目前包括當地的志賀核電廠等等，全日本的核電廠並沒有因為地震而發生異常狀況。
17：55
石川縣內珠洲市、輪島市、能登町等等地區約有三萬戶以上陷入停電狀況。
18：00
天色已經全黑，輪島市爆出劇烈火光照亮了夜空。輪島市河井町地區（輪島的中心地區）發生嚴重火災，發生後超過十四個小時仍然在持續滅火。原本輪島市知名的觀光景點「朝市通」周遭超過一百間的店家與住宅，全部陷入火海，到1/2早上仍然持續冒出白煙。
火災從河井町1丁目開始爆發，居民持續聽到附近傳來巨大的爆炸聲——夜間來自日本海北方吹來的寒風，加速帶動了火苗的蔓延。但是除了延燒危機，許多家戶原本就在使用煤油暖爐，抵禦年末年始的低溫，在逃難時忘記關閉暖爐，或是暖爐因為地震搖晃傾倒而漏出煤油，都可能導致火災發生。
到今天早上六點，輪島市仍有五十棟以上住宅持續延燒中。
18：10
日本氣象廳召開記者會，正式命名此次地震為「令和6年能登半島地震」。
19：00
國土交通省災害對策本部召開會議，目前統計北陸地區高速公路共有北陸道、東海北陸道、上信越道等七個路段的高速公路停止通行。此外能登機場的跑道發生三公分以上的裂痕，也暫時停止班機起降。
能登半島被選為「日本百景」之一的九十九灣，發生兩艘船隻沉沒的意外。
本州人數最少的城市：無法統計確切傷亡人數
地震至今發生三小時，仍然無法統計確切的傷亡數字。但除了救災第一的原因之外，還有另一個問題：沒人能夠協助回報。
發生嚴重災情的石川縣珠洲市，不但是能登半島最北邊的城市，它還有一個特別的紀錄：它是日本本州地區人口數最少的城市，在全國792個縣市之中，珠洲市人口數僅有11,817人。這裡高齡化程度嚴重，超過半數居民是65歲以上的高齡者，而當災難發生時，許多獨居老人完全無暇向在地機關報平安。但是，在近年來能登半島地震活動開始激烈的狀況下，珠洲市當地的震度也不低。在1993年能登半島海域發生震度6.6的地震時，這裡有三十名居民受傷。
會不會有高齡居民陷入獨居無法逃難的狀況？可能性極高。
63歲的珠洲市男性，地震發生時立刻帶著雙腳不良於行的妻子逃難，開車路上一直聽到巨大的「卡達卡達」聲音，男性表示，「我已經做好（與妻子）一起無法倖免於難的覺悟。」
男性順利到達高處避難，但是為了之後考量，他發現許多人（約五十台車左右）不是發動引擎，躲在車內吹暖氣——之後可能會有一段時間缺乏汽油補給。他與其他人開始生火取暖，並開始討論該如何確保食糧與汽油。
19：00
防衛相木原稔在記者會表示，已經準備一千名自衛隊員參與救難，此外還有8,500名隊員進入待機狀態。二十架自衛隊飛機進入災區開始收集情報，而輪島基地等災區基地也開放約千名居民避難。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
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未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
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*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。