《宋詞背後的祕密》：性格豁達的蘇軾，也會有想逃避人世的時候嗎？
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宋詞跟現代歌詞一樣，與音樂緊密相連。詞人根據樂譜格律，寫下自己的喜怒哀樂，再經由歌妓的美妙歌喉演唱、詮釋，四處傳唱。宋詞透過優美精鍊的文字，詠嘆千古不變的生離死別、愛恨情愁；這些詞還活著，讓我們深深為之觸動，帶我們跨越時空的阻隔，與宋代文人的情感產生共鳴。
文：林玉玫
性格豁達的蘇軾，也會有想逃避人世的時候嗎？
綜觀蘇軾的一生，實在是起起伏伏，而他人生第一次重大的轉折，也是第一次最大的挫折，就是烏臺詩案所導致的貶謫。但是他生性豁達，也總是在尋找排解不順的方法，所以多次的人生挫折，他不僅挺過來了，還不斷的從這些逆境之中，轉換心情與人生觀。
在烏臺詩案之後，他被貶到黃州做團練副使，且「不得簽書公事」，也就是說，這只是空有頭銜的官職，卻沒有什麼實際的權力，甚至還是被看管的犯官，對於有理想抱負又有自尊的人而言，這無疑是一種折磨。但是生活還是要過，所以儘管當時經濟不佳，又處於罪人這種不安的狀態下，蘇軾還是盡力的去適應。
在黃州待了三年左右，元豐六年時，有一天，蘇軾和朋友喝酒，並把這件事情記錄了下來，寫成一首詞〈臨江仙．夜歸臨皋〉：
夜飲東坡醒復醉，歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴。敲門都不應，倚杖聽江聲。
長恨此身非我有，何時忘卻營營。夜闌風靜縠紋平。小舟從此逝，江海寄餘生。
臨皋是指黃州的臨皋亭，也是他當時的住所，旁有長江，所以此詞是寫於他和朋友在東坡喝酒，醒了又醉，醉了又醒，回家後又遇到的事情。詞一開始就說他夜晚喝酒，回到家時都已經三更天，非常晚了，所以家中的僮僕也已睡下，且鼾聲如雷鳴，任憑蘇軾怎麼敲門，都無人應，因此他只好與朋友一起，拄著手杖，聽著江聲。
然而，夜深人靜，聽著江水不斷流逝的聲音，難免會使人想起許多事情來，所以蘇軾開始感慨了。他說「長恨此身非我有」，這是出自於《莊子．知北遊》，在這裡形容的是人被外界所拘束，身不由己的感受。而「營營」，也是出自《莊子．庚桑楚》，此處是自問到底何時才能忘卻汲汲營營？連用兩個莊子的典故，可知他此時有一種想要忘卻名利的心情。
所以接下來，他才會說「小舟從此逝，江海寄餘生」，希望從此能乘著小舟，往那江海去寄託餘生，再不管人世間的紛紛擾擾。
當然，從詞的末兩句看，人們難免會以為這是他一時的感慨，消極地想逃避人世和社會。但若了解蘇軾的性格，會發現這其實也不能算是逃避，因為在不得志的狀況下，無法改變外界，就只好改變自己，所以蘇軾轉而追求一種精神上的理想、自由的人生。「小舟從此逝，江海寄餘生」，就是這種嚮往自由的呈現。因此，蘇軾對於自己的人生，其實不是放棄，而是瀟灑以對。
不過，這首詞後來鬧出了一個笑話，據葉夢得《避暑錄話》記載，蘇軾作了此詞後，與朋友大唱了幾遍就散會了。結果隔天一早，大家開始盛傳蘇軾晚上作了此詞後，就真的駕船長嘯而去了。當時的郡守徐君猷知道後，嚇了一大跳，因為丟失犯官可是大罪，連忙派人去找，最後卻發現蘇軾正在家中睡覺，鼾聲如雷，真是虛驚一場。
延伸知識：蘇軾在黃州的生活
因為烏臺詩案，蘇軾被關了四個多月，然後貶至黃州。初到時，身上的錢不多，只好精打細算的過日子。在蘇軾寫給秦觀的信中，就提到他一天所用不能超過一百五十錢，所以每到月初，就把四千五百錢，分成三十串，掛在屋樑上面，每天早上用畫叉挑下一串，又準備了一個大竹筒，當天若有剩錢，則把錢存在裡面，做為有客上門時的招待之用。
除了節儉度日，蘇軾的友人馬正卿也幫他求得數十畝地，這塊地位於黃州東邊的山坡，所以他就自號「東坡居士」，開始了躬耕生活。一開始，因為地荒廢已久，開墾不易，還遇上旱災，讓蘇軾吃了不少苦頭。同時，他也開始了庖廚生活，他發現黃州豬肉很便宜，便寫了〈豬肉頌〉，說明如何烹煮豬肉，還感嘆豬肉其實好吃又便宜，但有錢人不屑吃，窮人又不知道怎麼料理，而他擅長此道，後來還發展出了東坡肉。
此外，他也發明了「東坡羹」，是一種將甘藍、白蘿蔔、蕪菁等蔬菜混在一起煮成的菜羹，不添加醬料，為的是吃蔬菜的自然甘甜。像這樣以尋常之物煮出的尋常料理，對蘇軾而言，卻有一種平淡的幸福。
此外，蘇軾也發現民間多有因為養不起而溺嬰或棄嬰的事件，像黃州附近的鄂州，照例只養二男一女，如果生到第四胎，就會把嬰兒按在水盆中溺死，尤其他們不喜歡生女兒，結果導致民間女少男多。因此他上書給鄂州太守，提出解救之道，例如請有錢人捐錢相助，對舉發溺嬰的人給予獎賞，並處罰溺嬰的父母等。蘇軾自己也會固定捐錢，並在黃州成立救嬰兒的慈善會，在他與鄂州太守朱壽昌的努力之下，確實救了不少嬰兒的性命。
若說蘇軾一直在逆境中追尋安身立命之道，則他在黃州的生活方式，就是一個很好的例子。不論在生活或者精神上，他都很努力豁達的活著；只要他有能力可以幫助別人，他也不會獨善其身，加上他在各方面的才華，難怪在世時受到很多人尊敬，過世後也依舊受到後人的推崇。
蘇軾為何成為被貶最遠的詞人？
蘇軾的一生起起伏伏，曾受重用，卻也時常因為政治立場與政敵的迫害而被貶謫。他一生有三次嚴重的貶謫，第一次是貶到黃州，再來是惠州和儋州。其中，儋州是最遠的，也就是今天的海南島。海南島已經是北宋國土的邊界了，在當時人的心目中，那裡窮鄉僻壤，蠻荒不已，從來沒有詞人被貶到那裡過，蘇軾又為何會被貶到那裡呢？
蘇軾在第一次被貶黃州後又重新受到起用，而且是高太后的重用，但是朝中的局勢依舊變化無窮。雖然與蘇軾敵對的新黨已失勢，可是過去他也曾得罪過舊黨的人，因此雖然獲得高太后的支持，蘇軾還是覺得自請外調比較好，避免鬥爭。於是他被調到了潁州，再轉往揚州，一度又回到京城。
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