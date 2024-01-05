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TNL+ 2024/01/05,
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美國電信商T-Mobile與SpaceX合作發射低軌衛星，偏遠地區「只要看得到天空，就有手機訊號」

美國電信商T-Mobile與SpaceX合作發射低軌衛星，偏遠地區「只要看得到天空，就有手機訊號」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

T-Mobile官網指出，目前訊號覆蓋會遇到許多問題，如美國有超過50萬英里的土地無網路覆蓋，現有的網路也難以涵蓋世界多數海域，甚至部分地區土地使用的限制也會有所影響。而兩業者提供的服務，將可提供用戶在連線上多一個選項。

文：Taylor Mei

近日，美國電信三巨頭之一的T-Mobile以直播方式對外宣布，與私營火箭公司SpaceX成功合作，日前發射的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，也成為SpaceX星鏈（Starlink）低軌道衛星群第一組搭載「Direct to Cell」服務的載具。該服務透過衛星連結LTE手機，未來將從太空為民眾提供簡訊、電話、行動數據等功能。

未來手機收訊不再只靠地面基地台，外太空衛星也會通

馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX在2022年8月與T-Mobile攜手，盼藉低軌衛星以提供行動網路給訊號盲區（dead zone）的用戶。據英國《衛報》（The Guardian）報導，兩業者合作發射的獵鷹9號，現在已經在低地球軌道（LEO）運行。

「即便是最偏遠的地方，用戶依然可以收到訊號。」T-Mobile行銷策略與產品負責人卡茲（Mike Katz）表示，並強調希望有朝一日，訊號盲區可以成為人類通訊進程中的過去式。相關計畫的最終目的，就是希望可以讓身處偏遠、收訊不佳地區的用戶，可以和在市區的民眾一樣，享有行動電話訊號的服務。

T-Mobile於公開聲明中表示，現階段Direct to Cell的功能將從手機簡訊開始，幾年後將會陸續提供語音及行動數據等功能，近期將展開相關應用實驗。SpaceX衛星工程資深經理史班吉羅（Sara Spangelo）表示，公司有意快速擴展計畫執行的規模。「這次發射的Direct to Cell衛星，對SpaceX科技技術的展現來說，是個讓人振奮的里程碑。」她說。

「只要看得到天空，就有訊號」

T-Mobile官網指出，目前訊號覆蓋會遇到許多問題，如美國有超過50萬英里的土地無網路覆蓋，現有的網路也難以涵蓋世界多數海域，甚至部分地區土地使用的限制也會有所影響。而兩業者提供的服務，將可提供用戶在連線上多一個選項。

電腦科技雜誌《PC Magazine》報導統整，美國境內非郊區的8大訊號盲區分別為：加州蒙塔拉（Montara）、加州新月城（Crescent City）、加州舊金山知名景點雙子峰（Twin Peaks）、亞利桑那州索諾拉沙漠（Sonoran Desert）、亞利桑那州西普雷斯科特（West of Prescott）、北卡羅來納州匹茲波羅（Pittsboro）、喬治亞州普萊恩斯（Plains）及密蘇里州格蘭特農場（Grant’s Farm）。

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