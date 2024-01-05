研究報告：中國187萬中小學教師面臨嚴重過剩，官方出手降溫「師範熱」
我們想讓你知道的是
中國教育部去（2023）年3月提出「普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案」，明確要求到2025年，全國高校將優化調整20%左右學科專業布點，嚴控重複設置「過熱」專業。
（中央社）因應少子化衝擊，最新研究報告指出，針對近年的「師範熱」，中國多省市開始嚴控大專院校新增教育類專業主動「降溫」。根據預測，到2035年，中國將有187萬中小學教師面臨過剩。
中國2022年人口創61年來首次負成長，全年出生人口跌破1000萬大關下探至956萬人，面臨少子化衝擊。
綜合《界面新聞》、《紅星新聞》報導，麥可思研究院3日發布「中國－世界高等教育趨勢報告（2023）」，顯示2023年已有多地教育部門要求控制高校（大專院校）教育類專業新增布點。
中國教育部去（2023）年3月提出「普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案」，明確要求到2025年，全國高校將優化調整20%左右學科專業布點，嚴控重複設置「過熱」專業。
中國教育部2022年9月指出，教師資格考試報名人數由10年前的17.2萬人次躍升至當年的1144.2萬人次，10年增長超過65倍。2023年上半年，仍有多達427.3萬人報考教師資格考試。
中國近兩年「從教熱」帶動「師範熱」的背景下，多省市在專業動態調整中主動給教育類專業「降溫」。
其中，四川有關部門去年7月聯合印發指導意見，就明確嚴控教育學專業新增布點，非師範類高校原則上不再新設教育類專業。山東去年9月發布通知，提及教育類專業原則上不再新設。
嚴控同樣體現在職業教育，中國教育部職成司去年下發通知，明確要求高職（專科）原則上暫不新增小學教育類專業點。
「報告」統計發現，2023年3月，中國教育部公布2023年高等職業教育專科專業設置備案和審批結果，擬新設教育類專業點249個，較2022年、2021年分別減少了77個、104個。並且，經過審核有112個教育類專業點明確不同意設置，占比45%；新設教育類專業未通過比例較2021年（33%）高出12個百分點。
根據官方統計，中國近5年教育類相關專業畢業生規模持續增長，光是普通大學教育學門類畢業生數量，從2017年的14.19萬人，已增長到2021年的18.43萬人，5年間規模擴大30%。
激增的還有普通專科院校教育與體育專業畢業生數量，從2017年的36.20萬人，增長到2021年的48.62萬人，5年間規模擴大34%。
畢業後從教直接相關的師範畢業生規模，也同樣呈現增長態勢。其中，大學院校師範畢業生已從2017年的38.96萬人，增長到2021年的42.67萬人，5年間增長近10%。
「報告」援引北京師範大學教育學部高等教育研究院副教授喬錦忠團隊的相關研究成果，該團隊用模型預測2020年到2035年中國義務教育階段的學齡人口變動，發現在校生人數先短期緩慢上升，在2024年達到高峰約1.46億，隨後呈現加速下降趨勢。
該團隊預測，到2035年，中國將有約150萬小學教師、37萬初中教師過剩，小學教師需求量過剩較大，初中教師先短缺後過剩。幼稚園、中小學教師崗位日趨飽和，勢必將給大學畢業生就業帶來影響。
麥克思研究院去年發布的就業報告也顯示，教育業是吸納相關專業應屆大學畢業生的主要行業之一，但是近幾年該行業的吸納能力卻明顯減弱。
「報告」分析認為，高校師資培養體系需進行相應調整。建議高校在教育類人才培養中，擴大音、體、美、勞、通用技術、學前、托育和特教等學科招生人數，減少文化科目招生計畫。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。