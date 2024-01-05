研究報告：中國187萬中小學教師面臨嚴重過剩，官方出手降溫「師範熱」

（中央社）因應少子化衝擊，最新研究報告指出，針對近年的「師範熱」，中國多省市開始嚴控大專院校新增教育類專業主動「降溫」。根據預測，到2035年，中國將有187萬中小學教師面臨過剩。

中國2022年人口創61年來首次負成長，全年出生人口跌破1000萬大關下探至956萬人，面臨少子化衝擊。

綜合《界面新聞》、《紅星新聞》報導，麥可思研究院3日發布「中國－世界高等教育趨勢報告（2023）」，顯示2023年已有多地教育部門要求控制高校（大專院校）教育類專業新增布點。

中國教育部去（2023）年3月提出「普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案」，明確要求到2025年，全國高校將優化調整20%左右學科專業布點，嚴控重複設置「過熱」專業。

中國教育部2022年9月指出，教師資格考試報名人數由10年前的17.2萬人次躍升至當年的1144.2萬人次，10年增長超過65倍。2023年上半年，仍有多達427.3萬人報考教師資格考試。

中國近兩年「從教熱」帶動「師範熱」的背景下，多省市在專業動態調整中主動給教育類專業「降溫」。

其中，四川有關部門去年7月聯合印發指導意見，就明確嚴控教育學專業新增布點，非師範類高校原則上不再新設教育類專業。山東去年9月發布通知，提及教育類專業原則上不再新設。

嚴控同樣體現在職業教育，中國教育部職成司去年下發通知，明確要求高職（專科）原則上暫不新增小學教育類專業點。

「報告」統計發現，2023年3月，中國教育部公布2023年高等職業教育專科專業設置備案和審批結果，擬新設教育類專業點249個，較2022年、2021年分別減少了77個、104個。並且，經過審核有112個教育類專業點明確不同意設置，占比45%；新設教育類專業未通過比例較2021年（33%）高出12個百分點。

根據官方統計，中國近5年教育類相關專業畢業生規模持續增長，光是普通大學教育學門類畢業生數量，從2017年的14.19萬人，已增長到2021年的18.43萬人，5年間規模擴大30%。

激增的還有普通專科院校教育與體育專業畢業生數量，從2017年的36.20萬人，增長到2021年的48.62萬人，5年間規模擴大34%。

畢業後從教直接相關的師範畢業生規模，也同樣呈現增長態勢。其中，大學院校師範畢業生已從2017年的38.96萬人，增長到2021年的42.67萬人，5年間增長近10%。

「報告」援引北京師範大學教育學部高等教育研究院副教授喬錦忠團隊的相關研究成果，該團隊用模型預測2020年到2035年中國義務教育階段的學齡人口變動，發現在校生人數先短期緩慢上升，在2024年達到高峰約1.46億，隨後呈現加速下降趨勢。

該團隊預測，到2035年，中國將有約150萬小學教師、37萬初中教師過剩，小學教師需求量過剩較大，初中教師先短缺後過剩。幼稚園、中小學教師崗位日趨飽和，勢必將給大學畢業生就業帶來影響。

麥克思研究院去年發布的就業報告也顯示，教育業是吸納相關專業應屆大學畢業生的主要行業之一，但是近幾年該行業的吸納能力卻明顯減弱。

「報告」分析認為，高校師資培養體系需進行相應調整。建議高校在教育類人才培養中，擴大音、體、美、勞、通用技術、學前、托育和特教等學科招生人數，減少文化科目招生計畫。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航