伊朗恐攻爆炸下修至84死，伊斯蘭國宣稱犯案，德黑蘭矢言復仇

伊朗恐攻爆炸近百死，伊斯蘭國宣稱犯案

（中央社）伊朗紀念已故高階指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的儀式發生連環爆炸案，造成將近100人死亡和多人受傷，遜尼派穆斯林激進組織「伊斯蘭國」（IS）4日宣稱犯案。

《路透社》報導，伊朗東南部克爾曼市（Kerman）的蘇雷曼尼墓地附近，3日有民眾聚集紀念蘇雷曼尼逝世4週年。根據伊斯蘭國相關Telegram頻道公開的聲明，伊斯蘭國宣稱旗下兩名成員在群眾當中引爆爆炸腰帶。

這兩起爆炸案也造成婦孺等284人受傷，是伊朗1979年伊斯蘭革命後同類攻擊中最血腥的一次。伊朗已將爆炸案歸咎於「恐怖分子」，並矢言展開復仇。

伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）在克爾曼市告訴記者：「強力復仇任務將交付蘇雷曼尼旗下官兵的手中。」

稍早一名未具名消息人士告訴官方《伊朗通訊社》（IRNA），首起爆炸是「一名自殺炸彈客的行動造成的」，「第2起爆炸成因很可能也一樣」。

聯合國安全理事會發布聲明，譴責3日克爾曼市「卑劣的恐攻行徑」，並向受害者家屬與伊朗政府致上哀悼之意。

但國營電視台的畫面顯示，包括克爾曼在內的伊朗十來座城市4日有民眾聚集，高喊「以色列去死」、「美國去死」。

伊朗總統府副秘書長詹施迪（Mohammad Jamshidi）稍早在社群媒體X寫道：「華盛頓稱美國和以色列並未參與發生在伊朗克爾曼市的恐怖攻擊。真的沒有嗎？疑人先自疑。」

美國2020年1月3日以無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，伊朗舉國大為震驚。

伊朗恐攻連環爆下修至84死，德黑蘭矢言復仇

伊朗當局4日下修已故革命衛隊指揮官蘇雷曼尼逝世4週年紀念儀式連環爆炸案死亡人數至84人。伊朗第一副總統4日矢言將展開復仇。

《法新社》報導，官媒《伊朗通訊社》引述內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）表示，根據法醫的統計，死亡人數目前向下修正至84人。

伊朗緊急救援服務部門首長米亞德法（Jafar Miadfar）證實修正後的死亡人數。他表示，稍早公布死亡人數為95人，是因為有些死者肢體散落而被重複計算。

米亞德法表示，另外還有284人受傷，其中195人目前仍在醫院治療。德黑蘭當局將這起發生在蘇雷曼尼家鄉克爾曼市的連環爆炸案定調為恐攻。

美國2020年1月3日以無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼，伊朗舉國大為震驚。

目前還沒有任何組織宣稱犯下連環爆炸案，但爆炸案發生時間正值以哈戰爭，以及哈瑪斯第二號人物在黎巴嫩遭擊殺，緊張情勢升高之際。

伊朗總統府副秘書長詹施迪（Mohammad Jamshidi）在社群媒體X寫道：「華盛頓稱美國和以色列並未參與發生在伊朗克爾曼市的恐怖攻擊。真的沒有嗎？疑人先自疑。」

美國稍早已否認任何暗指美國或其盟邦以色列涉及爆炸事件的說法，以色列則拒絕發表評論。

《路透社》報導，伊朗第一副總統穆赫貝爾4日矢言要替爆炸案死者復仇。

穆赫貝爾在醫院告訴媒體：「強力復仇任務將交付蘇雷曼尼旗下官兵的手中。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航