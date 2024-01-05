歐中關係2024觀察點：歐盟執委會將公布經濟安全措施、習近平可能訪法、6月歐洲議會避不開中國議題

（中央社）歐中關係今（2024）年如何演變的觀察時點，將由比利時總理赴北京訪問拉開序幕，接著歐盟執委會公布劍指中國的經濟安全具體措施、習近平可能出訪法國，中國議題必不會在6月歐洲議會等多場選舉缺席。

2024是全球超級大選年，在歐洲，除了最受矚目的歐洲議會（European Parliament）將於6月6至9日於27個歐盟（EU）成員國投票改選外，還有葡萄牙、比利時、奧地利、立陶宛等國會改選。

歐洲選舉年的重要外交事務，雖有俄烏戰爭、以巴衝突等周邊情勢占據焦點，但中國議題還牽動到歐美關係和歐洲經濟發展策略，因此不會在歐洲政壇冷卻。光是上半年就有不少值得關注的時程。

輪值上半年歐盟主席國的比利時，總理德克魯（Alexander De Croo）預定12日在北京與中國國家主席習近平會談。他近期接受比國和其他歐洲媒體專訪時都表示，這次訪中最主要目標是要求中國更加開放市場，改變歐中貿易長期失衡狀態。

去（2023）年底比利時才爆發前聯邦參議員克雷爾曼（Frank Creyelman）被中國情報官員收買的醜聞，因此德克魯到了北京也必得提及這個難堪的話題，尤其歐洲大選如何避免中、俄等外國勢力干預，早已受歐洲政壇關切。

由於13日就是台灣總統大選，習近平應會藉機向德克魯重申對台立場，而這位輪值安排歐盟高峰會議程的歐洲領袖將如何回應，值得觀察。

榮鼎諮詢公司（Rhodium）兼智庫德國馬歇爾基金會（GMF）研究員巴爾金（Noah Barkin）在4日發表的「在歐洲看中國」每月評論中，指出他對今年歐中關係的幾個觀察時點。

首先是台灣選舉對兩岸緊繃情勢的影響。緊接著在24日歐盟執行委員會（European Commission）將公布落實經濟安全政策的措施，包括監管歐洲企業對外投資、強化重要科技出口管制等，而中國將成主要對象。

巴爾金表示，習近平極有可能在3月或4月間出訪法國。今年是法中建交60周年，而他上次訪法已是約5年前的2019年。

由於去年4月法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中期間對台海情勢的發言引爆爭議，這次迎接習近平的姿態和言論勢必倍受關注。巴爾金認為，比較大的風險是馬克宏會否像去年那樣，利用這次高峰會又宣布一批與中國的商業交易。

他指出，法國原本亟欲爭取中國電動車大廠比亞迪的投資，不過比亞迪後來決定設廠在匈牙利，如今法國將目標放在爭取另一家中國巨企華為來投資通訊設備廠。

至於習近平的訪法行還會順道去哪裡，巴爾金推測以匈牙利的可能性最高。匈牙利已吸引到比亞迪和中國電池大廠寧德時代前來圈地設廠，總理奧班（Viktor Orbán）多年來都是中國在歐盟最好的朋友，相較奧班連續3年親自出席力挺中國主導的「一帶一路」高峰會，習近平上次訪匈牙利則是2009年的事。

匈牙利是中國近年投資歐洲最大據點，法國等歐盟國家也想吸引中資，這與歐盟經濟安全戰略的方向顯得背道而馳，不過今、明（2025）兩年歐洲景氣展望不佳，歐盟既要拚經濟又想降低對中依賴，只能「在矛盾中求生存」了。

歐中關係另一大變數將是11月美國總統選舉結果。若選上的是與歐盟關係不睦的川普（Donald Trump），習近平就有許多用歐洲當槓桿來制美的機會。

不過，在此之前還有預定7月於華盛頓舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會，美國總統拜登（Joe Biden）政府不會放過這個鞏固歐洲國家一致防中抗中的機會。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航