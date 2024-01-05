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2024/01/05,
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中國網購熱賣「愛因斯坦的腦子」抓住年輕人心理需求，驚動官方提醒法律風險

中國網購熱賣「愛因斯坦的腦子」抓住年輕人心理需求，驚動官方提醒法律風險
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

去年以來，「愛因斯坦的腦子」在網購平台上走紅。有商家在商品頁面上宣稱：只要拍下商品，愛因斯坦的腦子就會長到消費者身上。其價格極低，譬如人民幣0.5元（約新台幣2元），商家實際上並不發貨，有網店一年賣到9萬單，甚至躍為「淘寶2023年度十大商品」。

（中央社）中國電商平台出現一類頗受歡迎的虛擬情緒商品，譬如「愛因斯坦的腦子」、「切除戀愛腦」等，熱銷數萬份驚動官方注意。江蘇省消保委3日強調，商品可虛擬，規則不能缺失，要注意相關法律風險。

綜合《揚子晚報》等陸媒報導，去（2023）年以來，「愛因斯坦的腦子」在網購平台上走紅。有商家在商品頁面上宣稱：只要拍下商品，愛因斯坦的腦子就會長到消費者身上。其價格極低，譬如人民幣0.5元（約新台幣2元），商家實際上並不發貨，有網店一年賣到9萬單，甚至躍為「淘寶2023年度十大商品」。

報導說，消費者通常明知這類商品並不真實存在，只是透過購買這種正向的心理暗示，緩解備考或學習壓力。

其他類似的商品還有「切除戀愛腦」、「好運噴霧」等也受到網友熱捧。在商家的宣傳中，下單「切除戀愛腦」，就會「有醫生晚上順著網線去切除戀愛腦」；下單「好運噴霧」，就能在生活中獲得好運。

批評者認為這種消費不過是在繳「智商稅」，但也有評論說，商家抓住了年輕人的心理需求，這種看似無厘頭的商品其實有其情緒價值，是一種「情緒商品」。

虛擬情緒商品熱賣，驚動中國官方出面喊話。

江蘇省消保委3日發文表示，商品可以虛擬，規則不能缺失。虛擬的商品雖然能夠帶來精神上的舒緩，但在現實世界中仍然要受到法律的詰問。

文章指出，按照「消費者權益保護法」規定，經營者有提供真實、全面訊息的義務；「廣告法」規定，廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容。但以「愛因斯坦的腦子」為代表的虛擬商品，其實是一本正經地宣傳本身做不到的增加智力、轉運等效果，相關行為游離於法律規定之外。

文章說，目前虛擬商品的市場完全依靠經營者與消費者之間心照不宣的默契才能運轉，一旦有消費者較真起來，相關商家可能涉嫌侵犯消費者知情權，違反廣告法、消費者保護法等法律。

江蘇省消保委表示，商家或平台在售賣虛擬商品時，不得進行虛假宣傳，應當在商品宣傳頁面說明商品的真實情況，以免發生消費糾紛。平台也應針對這類商品的訂出售後管理規章。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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