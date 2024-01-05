開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/05,
印太

美媒：2024年台美兩場關鍵大選與外資去留，將是中國前景關鍵指標

美媒：2024年台美兩場關鍵大選與外資去留，將是中國前景關鍵指標
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

川普時期的副國安顧問博明（Matt Pottinger）去年10月曾表明，如果美國任何候選人在北約、烏克蘭和台灣議題上表現出軟弱，那將是中國的首選候選人。報導說要關注中國政府可能支持干預選舉，美國情報機構曾稱這種干預在2022年選舉中增加。

（中央社）中國2023年經濟復甦不振，美國媒體報導，2024年中國的前景將受到境外決策影響，除台灣和美國兩場關鍵大選是最重要的地緣政治變數，另外，外國投資去留也可能會改變中國政府的政策。

美國新聞網站Axios 3日報導，2024年開始，中國除經濟疲軟，並面臨令世界緊張的地緣政治變數，兩者都可能危及中國國家主席習近平的國家願景。台灣及美國兩場關鍵的大選以及中國的外國直接投資將是其前景關鍵指標。

報導指出，兩岸關係歷來是台灣總統大選的重要議題，今年尤其如此。中國解放軍幾乎每天都會入侵台灣海域，而習近平一再強調統一的言論，讓中國長期以來奪取台灣的誓言顯得更加切實。

1月13日，台灣選民將從3名候選人中做出抉擇。美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）說北京可能將此次選舉視為「非暴力統一進程可能性的試金石」，若國民黨勝利可以讓北京放心，和平統一仍然是個選擇；但雖然北京歡迎國民黨獲勝，但台灣輿論將限制國民黨改變兩岸關係的程度。

郭泓均說，如果民進黨獲勝，北京將繼續依靠「脅迫來影響台灣的政策，包括額外的大規模軍事演習、空域入侵、訊息行動和網路入侵」。

其次是美國總統大選。若前總統川普投入大選並勝選，對美中關係和中國的地緣政治目標來說是一個真正的變數，因川普可能會在第二個任期對中國徵收更嚴厲的關稅，但如果繼續推行第一任期的孤立主義政策，可能會削弱美國的全球地位，並為中國創造機會。

川普時期的副國安顧問博明（Matt Pottinger）去年10月曾表明，如果美國任何候選人在北約、烏克蘭和台灣議題上表現出軟弱，那將是中國的首選候選人。

報導說要關注中國政府可能支持干預選舉，美國情報機構曾稱這種干預在2022年選舉中增加。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國專家辛格頓（Craig Singleton）則說，中國干預美國選舉的目的不是支持今年秋天的某個特定候選人，而是以散布社會分裂、阻止美國人投票以及將民主描繪成功能失調為中心，所有這些都是為了破壞美國的全球地位。

至於在外國投資的部份，去年年底，中國的外國直接投資出現數十年來的首次下降，分析師認為，這表明對外國公司日益嚴格的審查，特別是對盡職調查和審計公司的限制，令投資者感到不安。

報導認為，若外國投資者信心繼續下降，可能會說服中國政府放鬆其中一些非常嚴格的政策；但堅持不太透明的經濟狀況是中國龐大經濟的新常態，北京也可更為加強使投資人遵守這些政策。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。