美媒：2024年台美兩場關鍵大選與外資去留，將是中國前景關鍵指標
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川普時期的副國安顧問博明（Matt Pottinger）去年10月曾表明，如果美國任何候選人在北約、烏克蘭和台灣議題上表現出軟弱，那將是中國的首選候選人。報導說要關注中國政府可能支持干預選舉，美國情報機構曾稱這種干預在2022年選舉中增加。
（中央社）中國2023年經濟復甦不振，美國媒體報導，2024年中國的前景將受到境外決策影響，除台灣和美國兩場關鍵大選是最重要的地緣政治變數，另外，外國投資去留也可能會改變中國政府的政策。
美國新聞網站Axios 3日報導，2024年開始，中國除經濟疲軟，並面臨令世界緊張的地緣政治變數，兩者都可能危及中國國家主席習近平的國家願景。台灣及美國兩場關鍵的大選以及中國的外國直接投資將是其前景關鍵指標。
報導指出，兩岸關係歷來是台灣總統大選的重要議題，今年尤其如此。中國解放軍幾乎每天都會入侵台灣海域，而習近平一再強調統一的言論，讓中國長期以來奪取台灣的誓言顯得更加切實。
1月13日，台灣選民將從3名候選人中做出抉擇。美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）說北京可能將此次選舉視為「非暴力統一進程可能性的試金石」，若國民黨勝利可以讓北京放心，和平統一仍然是個選擇；但雖然北京歡迎國民黨獲勝，但台灣輿論將限制國民黨改變兩岸關係的程度。
郭泓均說，如果民進黨獲勝，北京將繼續依靠「脅迫來影響台灣的政策，包括額外的大規模軍事演習、空域入侵、訊息行動和網路入侵」。
其次是美國總統大選。若前總統川普投入大選並勝選，對美中關係和中國的地緣政治目標來說是一個真正的變數，因川普可能會在第二個任期對中國徵收更嚴厲的關稅，但如果繼續推行第一任期的孤立主義政策，可能會削弱美國的全球地位，並為中國創造機會。
川普時期的副國安顧問博明（Matt Pottinger）去年10月曾表明，如果美國任何候選人在北約、烏克蘭和台灣議題上表現出軟弱，那將是中國的首選候選人。
報導說要關注中國政府可能支持干預選舉，美國情報機構曾稱這種干預在2022年選舉中增加。
華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國專家辛格頓（Craig Singleton）則說，中國干預美國選舉的目的不是支持今年秋天的某個特定候選人，而是以散布社會分裂、阻止美國人投票以及將民主描繪成功能失調為中心，所有這些都是為了破壞美國的全球地位。
至於在外國投資的部份，去年年底，中國的外國直接投資出現數十年來的首次下降，分析師認為，這表明對外國公司日益嚴格的審查，特別是對盡職調查和審計公司的限制，令投資者感到不安。
報導認為，若外國投資者信心繼續下降，可能會說服中國政府放鬆其中一些非常嚴格的政策；但堅持不太透明的經濟狀況是中國龐大經濟的新常態，北京也可更為加強使投資人遵守這些政策。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。