石川強震災情慘，7旬運將：很多年長者被壓在房屋下；日本自衛隊登陸艇送推土機上岸，助搶通災區道路

能登強震災情慘，7旬運將：很多年長者被壓在房屋下

（中央社記者戴雅真七尾市4日專電）日本能登強震後超過72小時，當地70多歲的計程車司機竹內對《中央社》記者說，現在最缺乏的是汽油、水及食物，許多民眾擔心餘震，選擇在車上過夜；這次強震，很多被壓在房屋殘骸下的可能都是年長者。

日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，截至昨（4）日下午1時止，死亡人數已攀升到82人。許多道路柔腸寸斷、對外交通受阻，目前傳出多處避難所物資缺乏。在七尾市，昨日上午通往知名溫泉加賀屋方向的車潮不斷，竹內接受《中央社》記者訪問解釋，這些可能是要趕去維修、清潔的員工。

他表示，通往金澤的北陸新幹線大約8年前才開通，帶動觀光沒幾年就碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，現在又碰上強震，不曉得又要消沉多少年。他可以想像以後大家會說：「雖然想去，但那裡不是有地震嗎？」他對當地的觀光產業感到憂心。

平時也會身兼導遊的竹內，開著車向《中央社》記者介紹當地過去最繁華的「一本杉街」，但異於過去介紹的傳統古都風貌，他這次的介紹詞只能用「過去式」，這恐怕也是他從未想過的。

「一本杉街」長度約450公尺，有600多年以上歷史，街上大約有50家商店，主要是「寄棟」（屋頂有4處屋坡，有水平屋脊）形式的「町家」（江戶時代工藝職人的住家），其中有多處被登錄為有形文化財，保留著歷史痕跡。

強震過後，在「一本杉街」的一角有一處看似傾斜的平房，靠近一看才會發現不是單純的傾斜，而是一樓整個被壓垮，從2層樓建築物被壓成了平房。多名頭戴安全帽的測量人員在四周勘查，可能是在思考如何解決這棟危樓。竹內介紹，「這裡本來是一家賣化妝品的店，很有人氣的」。

Photo Credit: 中央社 日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，靠近震央的七尾市，建築物嚴重毀損，一本杉街上的兩層樓建築物被擠壓成一層樓。

車子繼續前行，玻璃全碎的服飾店裡，人形模特兒東倒西歪地斜躺著。隔幾個店面的陶器店，完全破碎的店門口玻璃散落地面，無人清理。更為淒慘的是創立於1892年的老字號「高澤蠟燭店」，竹內說，店裡販賣的手工蠟燭相當受歡迎，幾乎每個觀光客都會購買。

從Google地圖介紹的照片來看，這家很有日本氣息的店相當大氣，有漆黑地板和紅色樑柱，但現在已經不復見過去氣派的大廳，店門傾倒。

另一家吸引許多海外饕客的餐廳「川嶋」同樣毀損嚴重，房屋嚴重傾斜超過20度，能否修復仍未知。附近的一棟樓房全毀，當局已經出動怪手清理殘骸。

竹內表示，元旦當天，他正在家中帶孫子，地面突然開始搖晃，而且愈來愈劇烈，持續大概有1分鐘，家中許多櫃子傾倒、物品紛紛掉落，孫子被嚇得哇哇大哭，他也驚慌得不知所措，反倒是大阪出身的妻子，因為有經歷過大地震的經驗，冷靜地指揮眾人躲避，趕緊跑到避難所躲避海嘯。

他表示，雖然新聞說偵測到的海嘯高度是1.2公尺以上，但以七尾市靠近海岸的地方為例，他知道有人的房子被海水淹到一樓，榻榻米都泡水損毀，推測海水高度可能有5公尺，靠近震央地區的海嘯高度一定更高，只是確切數據還沒有出來。

能登半島發生強震並不多見，身為土生土長七尾市人的竹內說，他在這住了幾十年，從沒經歷過這麼大的地震，只在近幾年地震比較頻繁，去（2023）年5月雖然有過一次較大的地震，但也沒這次恐怖。

談到災後生活，他表示，現在最缺乏的是汽油和水。由於道路中斷，油罐車難以開進來補給，很多加油站不是已經暫時關閉，就是開始限制加油油量，一輛汽車只准加油10公升。用水方面，自衛隊會開來給水車，但每個人也被限制只能取用20公升。食物方面，更是一天只有供應一次。

雖然許多地方開設避難所，但擔心餘震，許多民眾依舊選擇在車上過夜。竹內說，有些人還是擔心家裡情況，頂多到避難所上個廁所，就會開回家門口，繼續待在車上。

提到這次強震災情，竹內表示，他家還有許多親友家都有物品損失，但所幸房屋沒有被震垮，人員也平安。但他曾多次造訪的輪島早市被大火燒毀，那附近沒什麼高樓，是一片低矮的木造建築，大約有200多間，相當古色古香，是一大觀光景點。

輪島市倒塌的漆器公司7層樓建築他也知道。他表示，那是一棟很新的建築物，才剛蓋好沒多久，照理說近期蓋的房屋都必須有防震措施，旁邊一些老屋都沒事，但這棟建築竟然從根部倒塌，讓他很詫異。

他表示，這次發生地震的幾個城鎮，年輕人大多都到大城市工作，留下的以老年人居多，像是七尾市就大概有6成以上居民的年齡都在75歲以上，也有許多老人安養中心，「這次強震，很多被壓在房屋裡的可能也都是年長者」。

至於石川縣志賀核能發電廠在這次強震中溢出輻射水，竹內說，這座核電廠被當地居民抗議了十幾年，2號機長年以來一直處於停機狀態，前不久才剛有希望重啟，經過這次強震，重新運轉看來又是遙遙無期。

日本自衛隊登陸艇送推土機上岸，助搶通災區道路

（中央社）日本石川縣1月1日發生強震，多數地區因道路遭震毀聯外交通中斷，讓救災及物資運送面臨困難。目前除透過直升機空運外，自衛隊也派艦運送推土機登陸能登半島，助搶通災區道路。

石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，截至昨日下午1時止，死亡人數攀升到82人，另有51人失聯、404人輕重傷、避難人數逾3萬4000人，還有逾700人因道路中斷持續受困。