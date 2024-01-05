山東「淄博燒烤」不到1年退燒，跟風開店慘賠轉賣便當還債
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在小鄭過往的觀念裡，認為一家新店應該要用2到3年累積口碑，然而受益於淄博燒烤的熱潮，他一開店就賺了錢，卻也失去了循序漸進、穩紮穩打的過程。「也不知道火了是好事還是壞事」，小鄭說，原本期待自己在這股浪潮裡，能有翻湧的本領，「結果浪來了，但沒潮起來」。
（中央社）山東淄博因燒烤，在去（2023）年上半年爆紅，吸引大量觀光客，燒烤店如雨後春筍冒出。然而熱潮不到1年便退燒，如今已被打回原形。有當時跟風開店的店主背負一身債務，轉賣便當還債。
去年3月開始，「淄博燒烤」成為中國小紅書、微博等社交平台的流量密碼，相關話題衝上了熱搜榜，讓淄博市成為網紅城市，各地遊客不斷湧入。同時，也有不少人想要分一杯羹，借錢開店。一時之間，燒烤店充斥著淄博的大街小巷。
然而，從去年8月左右，這波熱潮開始退燒。到了年底，許多的店面早已撐不下去而關門。「淄博燒烤」從爆紅到回歸平淡，不到一年的時間。
據《搜狐新聞》旗下的媒體《極晝工作室》，一名在去年4月跟風開燒烤店的小鄭，是當地少數還撐著不願意認賠結束營業的店主。
當地許多店面都貼出了轉讓公告，且乏人問津，雖然小鄭的店仍撐著，比起全盛時期，目前店內只留了20桌，而且時常一天盼不到一桌客人。相較於去年4月剛開幕就賺錢，去年11月的收入還不到1萬元。
生意不佳加上還有人民幣10多萬的貸款沒有償還，小鄭在今年冬天他開始做便當生意，一方面貼補收入缺口還債，另一方面也期望著透過便當打響店面的口碑，吸引更多人到店裡吃燒烤，「這裡少說上百家汽修店，工人多，選擇少，午餐平均消費10塊，有巨大的盒飯市場」。
然而想像與現實有不小的差距，買便當的不多，看熱鬧的不少，一方面是本來當地已經有人在從事便當外賣的生意，另一方面是份量太少，對於從事體力工作的工人來說根本吃不飽。跑了近百家汽修店，只賣出10幾份便當、收入不到百元的情形非常普遍。
小鄭並非唯一一個困在這個泥淖中人，根據上海廣播電視台旗下的網路新聞媒體《看看新聞》，2023年3月到7月，淄博市新註冊的燒烤相關企業超過700家，是往年同期的兩倍，其中近400家企業在4月註冊。
然而在經過野蠻生長後，目前整個產業進入了優勝劣汰的過程，除了長期經營與已經做出口碑的業者，許多店家都已經歇業了，用「旺季賺的錢，平淡季賠的錢」成為許多燒烤店經營者共同經歷。
事實上，在「淄博燒烤」熱潮退燒之前就已經有不少的評論示警，應對這樣的爆紅現象持謹慎態度，不該一窩蜂。
《中國經濟網》在去年的一篇報導中就提到，淄博燒烤熱潮不再，原因之一是燒烤本來就非淄博獨有，甚至可說中國每個城市都能找到，遊客去淄博是為追求新奇，當好奇心被滿足，遊人便發現車費、住宿及往返時間等各種成本不成正比。
報導稱，作為依靠工業生存的三線的小城市，淄博燒烤的熱潮消退，可說是網紅效應的基本規律。
在小鄭過往的觀念裡，認為一家新店應該要用2到3年累積口碑，然而受益於淄博燒烤的熱潮，他一開店就賺了錢，卻也失去了循序漸進、穩紮穩打的過程。「也不知道火了是好事還是壞事」，小鄭說，原本期待自己在這股浪潮裡，能有翻湧的本領，「結果浪來了，但沒潮起來」。
新聞來源
延伸閱讀
- 山東淄博燒烤爆紅，《華爾街日報》：中國民眾「省錢式消費」難帶動經濟復甦
- 山東「淄博燒烤」湧現數百條店鋪轉讓公告，網紅經濟退燒市場斷崖式下跌
- 淄博燒烤熱潮 vs. 青島無人大樓，仰賴房地產促進經濟增長的中國必須重新考慮了
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
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汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
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*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。