國民黨選贏後找郭柯討論內閣？侯友宜：聯合政府勢在必行，趙少康：閣揆人選都可討論

選贏後找郭柯討論內閣？侯友宜：聯合政府勢在必行

（中央社）國民黨副總統候選人趙少康表示，如果侯康配贏，可以邀請民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘一起討論內閣人事。國民黨總統候選人侯友宜4日說，藍白合討論時，答應成立聯合內閣，他說一就是一、有誠信，聯合政府勢在必行。

趙少康3日接受專訪時表示，如果侯康配贏，選後可以邀請柯文哲、郭台銘一起討論內閣人事，包括行政院長都可以討論。不過，柯文哲競選總幹事黃珊珊4日在臉書質疑，「趙少康自居老大、找人談閣揆？」

選戰進入倒數9天，侯友宜把握時間持續拜票行程，4日一早在台北市長蔣萬安陪同下，到台北農產公司批發市場向攤商拜早年，一路上不少民眾送上水果、蔬菜表示支持。侯友宜在致詞時提到，當選後會將北農設備現代化、科技化，讓果菜公司有更好的環境與條件，蔬果菜保存得到最好的冷鏈。

隨後侯友宜回到競選辦公室召開記者會，再提防止校園暴力的主張，以及重申反對廢除死刑。會後被問到趙少康提出選贏後找柯文哲、郭台銘討論內閣人事一事，侯友宜說，藍白合討論時，答應成立聯合內閣，他說一就是一、有誠信，聯合政府勢在必行，一定用人唯才，給民眾清廉、有效率的政府，民主要制衡，需要政黨輪替。

在結束記者會後，侯友宜前往新北市中和區與國民黨立委候選人張智倫車隊掃街，侯友宜先到中和福和宮參拜致詞時表示，這一仗是中華民國存亡的保衛戰，他一定要完成政黨輪替、民主制衡，讓中華民國永續繁榮。

侯友宜指出，民進黨奧步盡出，捏造、不實、虛假、抹黑，用最廉價的方式，來騙取選票、刻意重傷對手，若讓民進黨贏了，國家就會被竊取，也會讓兩岸不和平、不安全；所以在野的力量、不管是哪一個黨派，請集中選票投給他，只有投給最強的侯康配，才會發揮政黨輪替、民主制衡，台灣未來才會有希望。

侯友宜喊籌組聯合政府，趙少康：閣揆人選都可討論

國民黨總統候選人侯友宜日前表示，聯合政府勢在必行。國民黨副總統候選人趙少康3日說，他個人認為，如果侯康配贏，可以把民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘找來，大家一起討論內閣人事，包括行政院長人選都可討論。

侯友宜日前談及當初藍白合簽署6點協議時說，台灣第3波民主改革是為了建立典範、團結大家，他有簽署這項協議，對他來說一定算數，「聯合政府我一定勢在必行」。

趙少康3日接受網路節目「董事長開講」直播專訪，針對籌組聯合政府的議題，他表示，在野黨的目標就是要下架執政黨，在野黨本來就是應該要合作，才有機會，所以選票要集中。

趙少康指出，其實聯合政府最早是柯文哲開始喊的，侯友宜也同意。但柯文哲說被騙第一次，不能再被騙第二次，不過柯文哲到底是被誰騙，侯友宜都已經講簽過名，就會承認，而他也支持成立聯合政府。

趙少康表示，如果侯康配最後贏得大選，可以把柯文哲，甚至是郭台銘請來，大家一起討論，不只是部會首長，包括行政院長人選，都可以一起討論。

對此，主持人吳子嘉詢問趙少康，這是個人意見，還是代表侯康配。趙少康指出，這是他的個人意見，但他相信侯友宜也一定希望能夠有多一點的人加入。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航