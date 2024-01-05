開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/05,
動漫

美13歲少年殺進「俄羅斯方塊」第157關破紀錄，遊戲遭攻破死當

美13歲少年殺進「俄羅斯方塊」第157關破紀錄，遊戲遭攻破死當
美國一名少年挺進「俄羅斯方塊」第157關，迫使遊戲陷入死當狀態，成史上第一人。（圖取自Classic Tetris YouTube頻道網頁youtube.com）

我們想讓你知道的是

隨著玩家闖關等級愈高，積木落下的速度就愈快；長久以來，人們都認為積木落下速度快到人類難以反應的第29關就是最後關卡。但近年來隨著種種創新舉措，玩家找到方法來讓遊戲繼續進行下去，超越了原先維持遊戲的元老級程式碼的能力。

（中央社）美國一名少年日前擊敗1984年問世的經典電動遊戲「俄羅斯方塊」（Tetris），迫使遊戲陷入死當狀態，此前，只有人工智慧（AI）才能達到這個成就。

綜合法新社路透社報導，綽號blue scuti的13歲電玩好手威里斯．吉布生（Willis Gibson）在其他玩家同步線上關注遊戲進展的情況下，成為第一個在任天堂版本的俄羅斯方塊遊戲中讓畫面陷入死當的人。

來自奧克拉荷馬州的吉布生本週在影音分享平台YouTube上傳一支40多分鐘的影片，影片最後吉布生一再興奮驚呼「我的老天！」。

他上氣不接下氣地說：「我感覺不到我的手指了。」

吉布生激動的情緒，與先前35分鐘遊戲過程中幾乎靜止不動、手指迅速滑動搖桿的淡定情況形成強烈對比。

「俄羅斯方塊」是蘇聯一位軟體工程師的心血結晶，於1984年問世，是一款簡單卻令人著迷的遊戲，玩家必須在一個框框內旋轉並操縱不同形狀的積木、加以結合，並創造出實線，一旦形成一條或多條實線時，積木會自動消除，留下更多空間和時間來處理繼續落下的積木。

隨著玩家闖關等級愈高，積木落下的速度就愈快；長久以來，人們都認為積木落下速度快到人類難以反應的第29關就是最後關卡。

但近年來隨著種種創新舉措，玩家找到方法來讓遊戲繼續進行下去，超越了原先維持遊戲的元老級程式碼的能力。

有那麼一段時間，互相競爭的玩家知道遊戲程式碼在某個階段會出現錯誤，遊戲會隨之停止，不過只有另一台電腦有辦法達到這個境界。

直到去（2023）年12月21日，吉布生正在挑戰第157關時，放下一塊積木後，一列積木隨之消失，遊戲也跟著凍結。

404 Media報導，吉布生使用的是一種2021年起流行的「滾動」搖桿技術，能讓玩家在每秒內至少操縱方向鍵20次來移動積木，次數遠遠超越先前熱門的「高速連擊」（hyper tapping）技法。

根據《紐約時報》，經典俄羅斯方塊世界錦標賽（Classic Tetris World Championship）主席克勒門特（Vince Clemente）說：「人類過去從未辦到過。」

「基本上，這在幾年前是大家都認為不可能辦到的事。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。