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2024/01/05,
歐洲

德國東部排外情緒高漲，9月地方選舉極右「另類選擇黨」勝選機會濃

德國東部排外情緒高漲，9月地方選舉極右「另類選擇黨」勝選機會濃
Photo Credit: GettyImages

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德國另類選擇黨即便拿下最高票，執政的可能性也不高，原因是其它政黨拒與這個排外色彩鮮明的極右政黨組成聯合政府。不過，尤其在東部，德國另類選擇黨聲勢扶搖直上，反映民眾的不安和高漲的排外情緒。

（中央社）德國東部薩克森邦（Sachsen）等地今（2024）年秋天將舉行選舉，根據民調極右的德國另類選擇黨有機會成為第一大黨；拿最高票不代表能執政，不過反映排外情緒在德國高漲。

德國東部的薩克森與圖林根（Thüringen）邦，9月1日將舉行4年一度的議會選舉，隨後布蘭登堡邦（Brandenburg）也將在9月22日舉行大選。

根據最新民調，德國另類選擇黨（AfD）在薩克森邦的支持度達37％，排名第一，領先執政基督教民主黨（CDU）的33％；在圖林根和布蘭登堡邦，德國另類選擇黨的支持度也大幅領先對手。

德國另類選擇黨即便拿下最高票，執政的可能性也不高，原因是其它政黨拒與這個排外色彩鮮明的極右政黨組成聯合政府。

不過，尤其在東部，德國另類選擇黨聲勢扶搖直上，反映民眾的不安和高漲的排外情緒。

聯邦政府東部事務特使施奈德（Carsten Schneider）表示，疫情、戰爭、能源供應短缺和支出水漲船高，讓東部社會長期處在緊繃狀態，儘管薪資持續成長，就業市場回溫，民眾對現況仍普遍感到不滿。

施奈德接受《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）訪問時說，由於東西德統一30多年來，一些承諾沒有兌現，東部民眾得等到改變有感時，才會相信生活真的有改善。

他分析，德國另類選擇黨在東部一些地區的確有穩定的鐵票部隊，部分選民有民族主義、種族主義和歧視少數族群傾向，情況類似其它歐洲國家，這股浪潮還要一段時間才會消失。

德國另類選擇黨成立於2013年，一開始靠反對歐元區金援希臘崛起，2015年、2016年歐洲爆發難民危機時，因反對收容穆斯林難民聲勢大漲，2017年首度跨過門檻進入聯邦議會。

近來德國另類選擇黨在地方選舉屢創佳績，去年12月拿下薩克森邦皮爾納（Pirna）的市長，首次在市長選舉告捷。

不過，薩克森邦等東部地方政府的情報機構在審查多年後，認定德國另類選擇黨的排外言論違背憲法保障的人類尊嚴，危害自由民主憲政秩序，將這個右翼政黨列為極右組織。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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