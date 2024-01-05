河南寧陵學生墜樓身亡，調查稱死前未遭受霸凌，上萬民眾上街抗議與警方爆發衝突

河南寧陵學生墜樓身亡，調查稱死前未遭受霸凌

（中央社）中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌去（2023）年12月24日墜樓身亡，引發萬民上街抗爭討說法並與警方爆發衝突，寧陵縣聯合調查組2日表示，死者未遭霸凌，並說遺書顯示他生前有厭世輕生的傾向。

寧陵縣聯合調查組公布調查報告指出，墜樓的死者是寧陵縣育華園學校七年級（三）班學生楊某某，並於學校和死者家中各發現一份遺書，遺書內容均顯示楊某某生前有厭世輕生的傾向。

報告說，去年12月27日，公安機關委託河南公專司法鑑定中心鑑定兩份遺書，確認皆為楊某某筆跡，遺書內容與其他證據相互印證，尊重親屬意見及保護楊某某隱私，遺書不對外公佈。

至於各方關注是否死者生前曾遭霸凌，報告指出，走訪調查楊某某親屬和寧陵縣育華園學校管理人員、班主任、任課教師、生活老師、同班同學、同宿舍同學、要好同學等47人次，未發現楊某某生前在學校受欺凌。

報告說，雖然確實發現網傳照片中的死者幾處身體損傷，但省、市、縣三級公安機關法醫共同確認，並非工具及徒手所致損傷，雙手及前臂不存在貫通傷，屍表損傷表現為表皮剝脫及皮下出血，符合高墜摔跌所致。

報告指出，綜合電腦斷層掃描檢查結果，以及死者楊某某顱內出血、左側氣胸、雙側胸腔積水、右下肢及骶尾骨骨折，符合高墜致顱腦損傷死亡。

但上述調查報告公布前，死者堂姐表示，弟弟手上被螺絲刀貫穿，腿上瘀青，傷口甚至露著骨頭，學校卻堅稱孩子是自己跳樓，但她想不通弟弟平時性格一直挺好，為什麼會這樣。

經網友爆料轉傳引發關注後，因官方通報未說明家屬質疑，還完全排除霸凌的可能，引發當地民眾憤怒，上萬民眾走上街頭前往學校與政府討說法，遊行隊伍看不到頭尾，拍攝網友感歎「領導誰來都走不掉」。

當時民眾憤怒聲勢浩大，包圍並破壞校領導的黑色轎車，還與警方爆發激烈的衝突和推擠以致多人被捕；但群眾反包圍警車要求放人，又衝進校園砸毀辦公室毆打校長要他下跪。

於是驚動官方調動大批特警進城，以車輛橫擺封鎖若干區域與多條道路，盤查行經的民眾和交通工具，並要求所有民眾不要進縣城，「如有人員被抓，後果自負」，還警告不要在自媒體發布「不良」通知和訊息。

河南寧陵學生疑遭霸凌墜樓身亡引發抗議，大批警力進城封鎖

中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，去年12月28日引發萬民上街遊行抗議討說法，憤怒民眾與警方爆發衝突，還衝進學校與政府機關。官方急調大批警力進城封鎖，警告民眾不要進城。

寧陵縣育華園高級中學就讀初二的楊姓學生，12月24日早上被發現在校內墜樓死亡。家屬相隔9小時才看到遺體，發現孩子渾身都是傷，懷疑長期遭受校園暴力所致。

死者的堂姐表示，弟弟手上被螺絲刀貫穿，腿上瘀青，傷口甚至露著骨頭，學校卻堅稱孩子是自己跳樓，但她想不通弟弟平時性格一直挺好，為什麼會這樣。

事件經網友爆料轉傳引發關注後，寧陵縣教育體育局27日上午通報稱，經調查，24日早上6時4分，該校巡邏人員發現楊某某側臥在地上。6時5分，學校立即撥打120急救電話並報警。

通報稱，公安機關透過監控、走訪調查、現場勘驗、市縣兩級法院檢驗，以及死者生前兩封遺書內容，認定楊某某為「高空墜亡，排除刑事案件」。

官方通報未說明家屬質疑，還完全排除霸凌等刑事案件，引發當地民眾憤怒。

綜合「李老師不是你老師」X平台發布等社群訊息，27日當天，死者家屬在事發學校門外擺放花圈，手捧孩子照片維權，現場聚集了大量圍觀民眾還有員警。

事態在28日進一步升級。影片顯示，上萬民眾走上街頭前往學校與政府討說法，遊行隊伍浩大，一眼看不到頭尾；拍攝網友感歎「領導誰來都走不掉」。

憤怒的民眾前往學校示威抗議，他們包圍破壞領導的黑色轎車，與警方爆發了激烈的衝突和推擠，期間有多名民眾被抓；但群眾包圍警車要求放人，最後趕走了警方，還衝進校內砸毀辦公室。該校校長遭民眾毆打，並被要求跪下。

影片顯示，抗議民眾還包圍並衝進了一間政府大樓。當天下午，寧陵縣縣長栗團結出面與群眾交涉，許多人高喊「殺人償命」。

影片顯示，官方隨即調來大批特警與車輛進城，封鎖涉事區域與多條道路，還在關鍵路口用車輛橫擺封路。抗議民眾入夜逐漸散去，並傳出警方在抓捕鬧事者。

寧陵各地透過微信群組，要求所有民眾29日不要進縣城，特別是去育華園學校，強調所有進城路口都管控，「如有人員被抓，後果自負」。還警告不要在自媒體發布「不良」通知和訊息。

影片顯示，寧陵縣城29日早上被籠罩在大霧裡，多個路口依然處於封鎖狀態，都有員警和便衣駐守，並對過往車輛進行盤查。即便如此，仍有部分民眾走上街頭。

據陸媒九派新聞，中共寧陵縣縣委宣傳部辦公室主任權少男28日稱，網傳死亡學生長期遭受校園霸淩一事不實，「更沒有老師及學生同時霸淩他（死者）的情況，家長現在情緒也比較激動，事發後，我們也一直有工作人員對其進行安撫勸導。」

權少男還稱，針對事件，當地縣委已經協調多部門進行督辦，同時，當地法醫也對死者進行檢驗，「目前新的鑒定結果也出來了，絕對沒有霸淩的現象。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航