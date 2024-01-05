美國愛荷華中學槍擊案1死5傷，17歲犯嫌疑自戕曾遭霸凌
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愛荷華刑事調查部消息人士表示，這名犯嫌已自戕身亡。有關當局說犯嫌是17歲的巴特勒（Dylan Butler），但未就可能的犯案動機提供相關消息。兩名友人和她們的母親告訴《美聯社》，巴特勒是個安靜的人，從小學就一直被霸凌，但最近情況變嚴重，他的妹妹開始被盯上。她們還說校方沒人介入，這可能是壓垮巴特勒的最後一根稻草。
（中央社）美國有關當局說，中西部愛荷華州培里中學今天發生槍擊事件，造成1死5傷，1名17歲學生持手槍和霰彈槍犯案。據報導，這名犯嫌疑似自戕，友人聲稱他多年來遭到霸凌。
綜合《法新社》和《美聯社》報導，這起槍擊事件發生在今天上午7時30分左右，警方大舉出動因應，緊急車輛和武裝單位趕赴培里中學（Perry High School），學校這個時間尚未開始上課。今天是學生剛結束寒假返校第一天。
愛荷華刑事調查部（Iowa Division of Criminal Investigation）官員莫特維特（Mitch Mortvedt）表示，死者就讀6年級，年齡11、12歲，當時很可能準備去吃學校提供的早餐。
他還說，17歲槍手除了槍殺這名同校的學生，還造成其他4名學生和1名學校行政人員受傷，5名傷者均無生命危險。此外，有關當局在校內還發現1個急造爆炸裝置並已拆除，稍後查出受傷的行政人員是校長馬柏格（Dan Marburger）。
莫特維特告訴記者：「警方立即試圖尋找威脅來源，很快就發現疑似自戕的槍手。」但當下未證實媒體所稱槍手已死亡的消息。
《美聯社》稍後報導說，愛荷華刑事調查部消息人士表示，這名犯嫌已自戕身亡。有關當局說犯嫌是17歲的巴特勒（Dylan Butler），但未就可能的犯案動機提供相關消息。兩名友人和她們的母親告訴《美聯社》，巴特勒是個安靜的人，多年來遭到霸凌。
這兩名17歲少女和她們的母親說，巴特勒從小學就一直被霸凌，但最近情況變嚴重，他的妹妹開始被盯上。她們還說校方沒人介入，這可能是壓垮巴特勒的最後一根稻草。
此外，學生奧古斯塔斯（Ava Augustus）告訴地方電視台，她在槍擊發生時躲在教室，直到警方告訴她狀況已解除才跑出來。她回憶說：「到處都是玻璃碎片，地上都是血。」
校方宣布明天停課，並將提供學生心理輔導。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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