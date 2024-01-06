Netflix《京城怪物》第二部六大看點：前田雪子與甕城醫院的關係、新角色即將現身、是否有第二代怪物現身？

文：妮娜

由朴敘俊、韓韶禧主演的驚悚韓劇《京城怪物》已於12月22日正式播出，開播不到一周隨即掀起討論熱潮，由於Netflix將該劇分成一、二部放送，透過第一部的前七集的內容可得知京城怪物的起源，與眾人錯綜複雜的關係，而第二布將揭曉後續走向。

究竟《京城怪物》第二部有哪些看點須知，就讓編輯一次告訴你。

朴敘俊、韓韶禧《京城怪物》劇情大綱

京城發生一起連環女子失蹤案，京城女子因神祕原因接二連三消失，而這起事件也讓八竿子打不著的京城首富張泰尚（朴敘俊飾）與尋人偵探尹采玉（韓韶禧飾）兩人因此有了交集。

張泰尚因受到日軍警察局長「石川」的威脅，必須幫他找到懷有身孕卻離奇消失的愛妾「明子」。而張泰尚在尋找線索的過程中，與前來京城找尋母親的尹采玉相識，兩人在討論後決定攜手破案找出這些受害者。

隨著樁樁事件的推進，張泰尚與尹采玉發現一切線索皆指向「甕城醫院」這地方，決定前往此處的兩人萬萬沒想到，這地方不僅有所有事件的真相，更有隻可怕的——「京城怪物」！

※ 以下內容有雷涉及第一季劇情，請斟酌觀賞 ※

看點 1. 是誰喝下納人？

加藤在得知尹采玉與崔惺沁的母女關係後，企圖讓采玉也被感染，便將藏有納人的水杯交給她，但當時采玉有沒有喝下不得而知。

同時隨著後續事件的到來，還有張泰尚、明子與相馬先生三人分別進過放有水杯的房中，所以更難判斷出到底是誰喝下納人。雖然在第一季尾聲有看到疑似明子被感染的畫面，但更多觀眾推斷或許被感染的人「不只一位」，看樣子第二季有可能出現不只一隻的京城怪物？

看點 2. 生死未卜的張泰尚

決定英勇犧牲的張泰尚在逃亡過程中跌到死人骨堆中，並遇上想將他殺死的羽田上士。

雖然張泰尚在一番搏鬥後將羽田擊斃，但在進醫院前就曾受過刀傷，進醫院後又經歷過槍擊、搏鬥等生死過程的張泰尚，已進入奄奄一息的狀態，究竟他能不能順利活下，亦或是變成「怪物」就不得而知。

看點 3. 尹采玉將重返甕城醫院？

雖然尹采玉與父親已順利逃出甕城醫院，但始終掛心張泰尚的采玉，恐因為想拯救對方而再次返回醫院。若采玉真的回到醫院，有機會遇到瀕死的張泰尚嗎？

而兩人的感情線是否有進一步推進的可能，也成為第二季的熱門看點之一！

看點 4. 前田雪子與甕城醫院的關係

在第一季內容中知道，原來甕城醫院的背後人物正是看似毫無關聯的前田雪子，究竟是何原因讓她願意出資蓋醫院、進行人體實驗？

還有另一個懸疑點是前田雪子看到軍方製造出的怪物後，出現難以言喻的「反應」，甚至從院長口中得知采玉的母親「崔惺沁」，竟是前田雪子交代軍方要特別留意的朝鮮女子，也讓觀眾驚呼這兩人到底有什麼關係？

看點 5. 是否有第二代怪物現身？

尹采玉的母親「崔惺沁」在被感染下，成為變異成功的納人怪物，而埋下伏筆的「感染線」也讓張泰尚、尹采玉、明子與相馬先生四人其中一人，極有可能成為下一代怪物。

倘若按照劇情揭露，真是明子感染的話，那與她發生親密關係的警察局長石川，是否也有可能被連帶感染，也成為讓觀眾好奇的地方。

看點 6. 將有新角色出現

根據韓媒報導，《京城怪物》第二部將出現新角色，而該角色正是出演過《金秘書為何那樣》、《機智醫生生活》一&二部、《我們的藍調時光》的裴賢聖。

目前尚未知曉裴賢聖飾演何角色，但相信有他的加入會讓第二部有更多亮點！

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：是誰喝下納人？《京城怪物》第二部6大看點：朴敘俊生死未卜、恐有第二隻怪物出現？

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航