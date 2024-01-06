開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/06,
影劇

Netflix《京城怪物》第二部六大看點：前田雪子與甕城醫院的關係、新角色即將現身、是否有第二代怪物現身？

Netflix《京城怪物》第二部六大看點：前田雪子與甕城醫院的關係、新角色即將現身、是否有第二代怪物現身？
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

京城發生一起連環女子失蹤案，京城女子因神祕原因接二連三消失，而這起事件也讓八竿子打不著的京城首富張泰尚與尋人偵探尹采玉兩人因此有了交集，展開一連串故事。《京城怪物》第一部的前7集的內容可得知京城怪物的起源，究竟《京城怪物》第二部有哪些看點須知？

文：妮娜

由朴敘俊、韓韶禧主演的驚悚韓劇《京城怪物》已於12月22日正式播出，開播不到一周隨即掀起討論熱潮，由於Netflix將該劇分成一、二部放送，透過第一部的前七集的內容可得知京城怪物的起源，與眾人錯綜複雜的關係，而第二布將揭曉後續走向。

究竟《京城怪物》第二部有哪些看點須知，就讓編輯一次告訴你。

朴敘俊、韓韶禧《京城怪物》劇情大綱

京城發生一起連環女子失蹤案，京城女子因神祕原因接二連三消失，而這起事件也讓八竿子打不著的京城首富張泰尚（朴敘俊飾）與尋人偵探尹采玉（韓韶禧飾）兩人因此有了交集。

張泰尚因受到日軍警察局長「石川」的威脅，必須幫他找到懷有身孕卻離奇消失的愛妾「明子」。而張泰尚在尋找線索的過程中，與前來京城找尋母親的尹采玉相識，兩人在討論後決定攜手破案找出這些受害者。

隨著樁樁事件的推進，張泰尚與尹采玉發現一切線索皆指向「甕城醫院」這地方，決定前往此處的兩人萬萬沒想到，這地方不僅有所有事件的真相，更有隻可怕的——「京城怪物」！

※ 以下內容有雷涉及第一季劇情，請斟酌觀賞 ※

看點 1. 是誰喝下納人？

加藤在得知尹采玉與崔惺沁的母女關係後，企圖讓采玉也被感染，便將藏有納人的水杯交給她，但當時采玉有沒有喝下不得而知。

同時隨著後續事件的到來，還有張泰尚、明子與相馬先生三人分別進過放有水杯的房中，所以更難判斷出到底是誰喝下納人。雖然在第一季尾聲有看到疑似明子被感染的畫面，但更多觀眾推斷或許被感染的人「不只一位」，看樣子第二季有可能出現不只一隻的京城怪物？

看點 2. 生死未卜的張泰尚

決定英勇犧牲的張泰尚在逃亡過程中跌到死人骨堆中，並遇上想將他殺死的羽田上士。

雖然張泰尚在一番搏鬥後將羽田擊斃，但在進醫院前就曾受過刀傷，進醫院後又經歷過槍擊、搏鬥等生死過程的張泰尚，已進入奄奄一息的狀態，究竟他能不能順利活下，亦或是變成「怪物」就不得而知。

看點 3. 尹采玉將重返甕城醫院？

雖然尹采玉與父親已順利逃出甕城醫院，但始終掛心張泰尚的采玉，恐因為想拯救對方而再次返回醫院。若采玉真的回到醫院，有機會遇到瀕死的張泰尚嗎？

而兩人的感情線是否有進一步推進的可能，也成為第二季的熱門看點之一！

看點 4. 前田雪子與甕城醫院的關係

在第一季內容中知道，原來甕城醫院的背後人物正是看似毫無關聯的前田雪子，究竟是何原因讓她願意出資蓋醫院、進行人體實驗？

還有另一個懸疑點是前田雪子看到軍方製造出的怪物後，出現難以言喻的「反應」，甚至從院長口中得知采玉的母親「崔惺沁」，竟是前田雪子交代軍方要特別留意的朝鮮女子，也讓觀眾驚呼這兩人到底有什麼關係？

看點 5. 是否有第二代怪物現身？

尹采玉的母親「崔惺沁」在被感染下，成為變異成功的納人怪物，而埋下伏筆的「感染線」也讓張泰尚、尹采玉、明子與相馬先生四人其中一人，極有可能成為下一代怪物。

倘若按照劇情揭露，真是明子感染的話，那與她發生親密關係的警察局長石川，是否也有可能被連帶感染，也成為讓觀眾好奇的地方。

看點 6. 將有新角色出現

根據韓媒報導，《京城怪物》第二部將出現新角色，而該角色正是出演過《金秘書為何那樣》、《機智醫生生活》一&二部、《我們的藍調時光》的裴賢聖。

目前尚未知曉裴賢聖飾演何角色，但相信有他的加入會讓第二部有更多亮點！

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：是誰喝下納人？《京城怪物》第二部6大看點：朴敘俊生死未卜、恐有第二隻怪物出現？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。