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2024/01/05,
印太

新加坡遭指控操縱印尼大選，內政部強調不成為影響海外政治的平台

新加坡遭指控操縱印尼大選，內政部強調不成為影響海外政治的平台
新加坡市區景象。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

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遭指控操縱印尼大選的新加坡當局表示，該國不應成為海外政治活動的平臺，並明確表示反對干涉外國政治。新加坡擁有約25萬印尼移民，占總人口的4%。專家表示，由於新加坡與印尼關係密切，有必要迅速澄清此類指控。

綜合《南華早報》、《亞洲新聞台》及《海峽時報》報導，新加坡內政部發表聲明表示，新加坡不應該被當作影響海外政治的平台。

新加坡內政部（MHA）於1月4日發布聲明，指出在新加坡拜訪、工作或生活的海外人士不應利用該國進行政治活動或籌集資金。

聲明提及，近期網路流傳的指控稱新加坡可能被當作影響印尼總統選舉的平台，並聲稱新加坡有資金支持某些候選人。

對此，內政部表示：「新加坡政府採取明確而強硬的立場，反對將其他國家的政治輸入新加坡。」並補充說當局將嚴格處理任何被發現這樣做的個人或團體，例如取消包括居民、工作和訪問簽證等移民資格。

政治分析家指出，新加坡內政部的聲明是針對境內大量印尼人，旨在重申當局反對干涉外國內政的立場。

超過2.4億的印尼選民將在2月14日選出包含正副總統、國會議員在內的兩萬個政治席位。總統候選人包括國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）·、雅加達前省長（Anies Baswedan）以及前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）。

2023年11月26日，印尼根除腐敗委員會前主席薩馬德（Abraham Samad）在 YouTube發布一隻名為《情報洩露：三個外國陰謀控制2024年總統選舉》的影片，指控新加坡、美國、中國涉嫌操縱印尼2024大選。

長達53分鐘的影片中，薩馬德與與商人兼地緣政治分析師普拉桑奧（Mardigu Wowiek Prasantyo）談論不同的外國勢力如何爭奪對印尼的政治影響力，並提及有新加坡資金支持特定候選人，該影片目前已超過200萬次觀看。

去年12月，印尼反洗錢機構 PPATK發現高達1兆印尼盾（約新台幣20億元）的可疑資金轉移大幅增加，涉及數千名個人名義及政黨。。

獨立政治觀察員菲利克斯·陳（Felix Tan）告訴《南華早報》：「內政部的聲明只是向居住在新加坡的廣大印尼人發出警告，不要在外國土地上參與國內政治—這裡是新加坡。」

據印尼官方網站的統計數據，新加坡約有25萬印尼人，約佔新加坡人口的4%，居住在新加坡的印尼公民可以在2024年選舉中投票。

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Photo Credit: GettyImages
印尼公務員在泗水大選委員會的倉庫裡折疊選票。

「有許多海外印尼人居住在新加坡。此外，新加坡和印尼的外交關係始終緊密相連，因此新加坡也被視為為各自候選人贏得大量選票的潛在平台。」菲利克斯說，並補充聲明同時在維護新加坡作為中立參與者的形象，以及不對其他國家的事務採取任何立場。

新加坡管理大學法學教授陳慶文（Eugene Tan）表示，鑑於新加坡與印尼關係密切，有必要將此類指控迅速在萌芽階段消滅。

「印尼有影響力的人物提出了指控，因此內政部有必要聲明新加坡的立場，並警告那些試圖利用新加坡干涉他國國內政治的人。」陳慶文告訴《南華早報》。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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