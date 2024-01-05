軍服換護照：普亭出新招補軍力缺口，新法令加快入籍程序，換取外國人加入俄軍參戰

綜合《路透社》與《美聯社》報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）週四（4）頒布了一項新法令，加快並簡化了在烏克蘭為俄羅斯而戰的外國人及其家屬獲得俄羅斯公民身分的程序，希望可以藉此在目前已長達22個月的軍事衝突中，補充俄軍在烏克蘭軍事人力的缺口。

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯領導層一直在尋求增強軍力。根據這項法令，在莫斯科所謂對烏克蘭的「特別軍事行動」（special military operation）期間簽下為俄作戰合約者，可以為自己及包含其配偶、子女、父母等家屬，申請獲得俄羅斯護照。

入籍申請程序的演變

事實上，在2022年9月時，俄羅斯便曾徵召30萬名士兵，這是自第二次世界大戰以來的首次動員，同時也是普亭首次允許和俄軍簽訂合約的外國人快速入籍。

申請者必須提供相關文件，證明他們和俄軍簽署了至少一年的合約，並在現行的軍事行動至少參與了6個月，無需證明其有足夠的俄語能力，而當局須在3個月內對此類申請作出回應與決定。

2023年5月頒布的另一項法令再度簡化了入籍申請程序，取消了關於須至少參與6個月軍事行動的條款，申請者只需具備簽署了至少一年和俄軍合約的條件，便可快速地提出申請。

週四簽署的這項新法令又進一步使入籍程序變得更加快捷、簡單。規定當局對此類申請做出決定的時間從原先的3個月，縮短至不應超過1個月。符合申請資格者包括和與正規武裝部隊或其他「軍事組織」（military formations）簽訂合約的人，而此「軍事組織」可能適用於包含瓦格納（Wagner）僱傭軍組織等團體。

這項新舉措的實施正值莫斯科試圖透過招募移民等各種方法，補充其在烏克蘭部隊人力之際。俄羅斯吸引著成千上萬來自中亞貧窮國家的人口，在這些人口中，每年都有許多人申請入籍俄羅斯。

雖然克里姆林宮尚未就普亭做出這項新決定之因發表評論，但這項新舉措，似乎旨在為具備軍事經驗的外國人申請加入俄軍，提供額外的誘因。

莫斯克並未公布在烏克蘭為俄作戰的外國人相關數據資料，不過，根據《路透社》先前的報導，申請加入俄軍的古巴人，可以獲得的津貼約相當於古巴人平均月薪的100多倍。另外，也提及了在瓦格納招募的3名非洲人中，有2人已在戰爭中身亡。

而根據一位熟悉情報的消息人士在去（2023）年12月向《路透社》透露的消息，一份解密的美國情報報告評估表示，烏克蘭戰爭已使俄羅斯損失了約31.5萬名士兵，死傷數量相當於衝突剛開始時，俄軍擁有的士兵人數的近90%。

俄羅斯還會再發動徵兵嗎？

外界一直有相關傳言與揣測，認為俄羅斯可能會再度發起不得人心的徵兵行動，並猜測將發生在今（2024）年3月舉行的下屆總統選舉後。而普亭將在這次總統大選中，獲得下一個新的6年任期。

對此，克里姆林宮表示因去年已有數十萬人自願簽約加入俄軍，並成為職業軍人，而一再重申不需進一步動員，儘管其發布的動員令事實上是沒有期限的。動員令允許軍方在需要時徵召更多預備役人員，並原則上讓已被徵召者無限期服役，同時禁止士兵終止合約。

另外，在新法令頒佈以前，媒體經常報導警方會在俄羅斯境內城市針對移民進行突襲，在突襲中被拘留的移民往往會被迫與軍方簽訂合約。而那些剛獲得俄羅斯公民身份的簽約者，則往往會被送往徵兵辦公室，以確認其是否有資格加入俄軍。一些媒體報導與人權組織更稱，俄羅斯當局甚至透過對囚犯特赦，以換取其服兵役。

俄羅斯和烏克蘭雙方在這場目前已長達22個月的戰爭中，都沒有透露各自的損失程度。俄羅斯軍方確認的傷亡軍人剛超過6000人，但西方估計實際數字應高更多，去年10月英國國防部便曾稱俄軍可能遭受了15萬至19萬的永久性傷亡。

而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在去年12月表示，烏克蘭軍方已提議再動員45萬至50萬人以補充軍力，基輔議會從昨日開始將審查一項關於收緊、擴大動員規則而有爭議的立法草案。

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核稿編輯：楊士範