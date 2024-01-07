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2024/01/07,
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2024燃氣器具節能產品補助：最高3000元、申請期限至5/15，熱水器、瓦斯爐補助如何申請？

2024燃氣器具節能產品補助：最高3000元、申請期限至5/15，熱水器、瓦斯爐補助如何申請？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

2024住宅燃氣器具節能補助可以透過線上、郵寄的方式申請，需準備的文件包括申請人之身分證明文件、申請人之金融機構帳號存摺封面影本、裝機位置之電費單、補助產品之統一發票或收據影本。而若是郵寄申請者，需另外於網站下載申請表後自行列印填寫，另外申請人可以額外檢附產品的「能源效率分級標示貼紙影本」加速審核速度。

文：Zero圈圈

2024年經濟部推出全新的「住宅燃氣器具節能產品補助」，凡是購買節能效率第一級、第二級之瓦斯爐、瓦斯熱水器商品，將可享有最低1000元、最高3000元的補助額度。經濟部「住宅燃氣器具節能產品補助」的補助購買期間為即日起至4月30日，至於補助申請時間為即日起至5月15日，需注意的是，預計將補助23萬台，若經費用罄將提前截止。

以下介紹2024經濟部住宅燃氣器具節能產品補助之相關辦法，包括線上申請流程、需準備之相關文件等，其他更多資訊可參考官方網站。

2024住宅燃氣器具節能產品補助：日期時間、補助額度

響應環保節能，2024年經濟部推出針對瓦斯爐、瓦斯熱水器之節能補助，只要購買符合能源效率第一級、第二級之自然排氣式燃氣熱水器、強制排氣式燃氣熱水器、雙口以上瓦斯爐，將依類型可獲得最低1000元、最高3000元的補助額度。

2024住宅燃氣器具節能補助自即日起開放申請，補助產品的購買期間為即日起至4月30日，至於補助申請時間最晚至5月15日，若是經費用罄將提前截止。2024住宅燃氣器具節能補助之補助實際金額將依照產品和節能等級劃分，以雙口以上瓦斯爐為例，一級能效產品補助2000元，二級效能產品則補助1000元。

瓦斯熱水器則是區分為自然排氣式、強制排氣式，自然排氣式燃氣熱水器一級能效補助2000元、二級能效補助1000元，強制排氣式燃氣熱水器一級能效補助3000元、二級能效補助2000元。

2024住宅燃氣器具節能產品補助：

  • 產品購買時間：即日起至4月30日。
  • 補助申請時間：即日起至5月15日。
  • 補助產品：符合能源效率第一級、第二級之瓦斯熱水器、雙口以上瓦斯爐。
  • 同電號之住宅可申請瓦斯爐及瓦斯熱水器各1台。
  • 公司、機關法人不可申請。
  • 補助產品查詢
  • 官方網站
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Photo Credit: 經濟部
2024住宅燃氣器具節能產品補助之補助金額將依照產品類型、節能效率而有所不同，最高補助3000元。

瓦斯爐、熱水器補助申請要準備哪些文件？如何線上申請？

2024住宅燃氣器具節能補助可以透過線上、郵寄的方式申請，需準備的文件包括申請人之身分證明文件、申請人之金融機構帳號存摺封面影本、裝機位置之電費單、補助產品之統一發票或收據影本。而若是郵寄申請者，需另外於網站下載申請表後自行列印填寫，另外申請人可以額外檢附產品的「能源效率分級標示貼紙影本」加速審核速度。

如果選擇透過網路線上申請住宅燃氣器具節能補助，需透過手機號碼認證登入。登入後依照指示填寫相關資訊，並且上傳申請人之身分證、存摺、裝機位置電費單、補助產品發票或收據即可完成。在送出申請後，案件若是受理將以簡訊、電子郵件通知申請進度，後續申請人也可以前往網站登入查詢審核進度，因此申請人務必填寫正確資訊以確保權益。

2024住宅燃氣器具節能產品補助所需文件：

  • 申請表正本。網路申請者免付。
  • 申請人之身分證影本。
  • 申請人之金融機構帳號存摺封面影本，或是金融機構App帳號截圖。
  • 產品安裝地址之電費單影本，或具備電號的用電相關證明文件影本。
  • 購買發票或收據影本。需載明產品型號，若無可另外附上其他銷售明細。
  • 可另外檢附產品之能源效率分級標示貼紙影本，加速審核速度。
  • 線上申請傳送門
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Photo Credit: 經濟部
2024住宅燃氣器具節能產品補助申請時需準備1份申請表、4份文件。
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Photo Credit: 經濟部
需注意電費單之用電種類需為非營業用電，且發票等購買證明影本不可有購買人統編。發票上的買受人與申請人可以不同。
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Photo Credit: 經濟部
2024住宅燃氣器具節能產品補助即日起開放申請，若是線上申請則需完成手機號碼認證。
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Photo Credit: 經濟部
在網路申請之外也可以選擇郵寄申請，地址為「板橋郵政第68-123號信箱」。

產品購買期限至4月30日、補助申請期限至5月15日

2024年「住宅燃氣器具節能補助」即日起開放申請，產品的購買期間為即日起至4月30日，至於補助申請時間最晚至5月15日。2024住宅燃氣器具節能補助預計將補助23萬台，若是經費用罄將提前截止，屆時網站也將公告停止受理申請，提醒申請人務必儘早申辦。

如果對於2024住宅燃氣器具節能補助有其他問題，可以前往官方網站查詢問答集，網站也提供了客服機器人提供即時協助。而若是仍有疑惑得不到解答，也可以致電客服專線(02)29559666，服務時間為星期一至星期日上午8點至晚間21點。其他更多資訊可查詢官方網站

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024燃氣器具節能補助最高3000元：熱水器、瓦斯爐補助如何申請？日期時間、資格條件、線上申請

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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