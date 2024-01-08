2024節能家電補助懶人包：冰箱、冷氣補助最高5000元，申請條件與流程一次看

文：Zero圈圈

鼓勵汰換家中的老舊電器用品，經濟部能源署於2023年推出「住宅家電汰舊換新節能補助」措施，並且宣布延長辦理至2024年，只要汰舊並且選購能源效率1級之冷氣、冰箱，將有機會獲得每台3000元的補助，而若是再搭配財政部的貨物稅退稅最高2000元方案，等於每台家電最高可享有5000元的補助額度。

經濟部住宅家電汰舊換新節能補助將受理2023年1月1日至2024年12月31日之購買發票，至於申請時間同樣延長至2024年12月31日為止。本篇整理2024年節能家電補助申請辦法、補助資格、線上申請位置、申辦流程等相關資訊，其他更多訊息可參考官方網站。

2024節能家電補助：冰箱、冷氣補助最高5000元

現行之節能家電補助共有2種方案，其中一種是由經濟部能源局於2023年1月1日起實施，民眾汰舊並且新購買能源效率1級之冰箱、冷氣，前往相關網站申請即可獲得每台3000元補助。

而另外一種則是由財政部負責，民眾不需汰舊，只要新購入符合能源效率1級或2級之冰箱冷暖氣機，前往財政部網頁申請，即可獲得最低500元、最高2000元的貨物稅退稅補助。購入符合能源效率規定的除濕機，則可獲得500至1200元不等的貨物稅退稅補助。

因此，如果民眾於2024年汰舊並且新購入1級能源效率之冰箱、冷氣，將可同時申請經濟部能源局3000元節能家電補助、以及財政部最高2000元貨物稅退稅補助，兩者的補助額度合計最高5000元。

不過，也因為受理單位不同，民眾需前往不同的網站申請，經濟部能源局節能家電補助之申請網站為「2023年住宅家電汰舊換新節能補助」，而財政部節能家電補助之申請網站為「購買節能電器退還減徵貨物稅」。

2024年住宅家電汰舊換新節能補助：

2024年節能電器減徵貨物稅：

2024汰舊換新節能家電補助：冰箱、冷氣每台補助3000元

經濟部能源局之「住宅家電汰舊換新節能補助」自2023年1月1日起實施，並且宣布延長1年的申辦時間。申請人可以憑2023年1月1日至2024年12月31日之間的家電購買發票、老舊家電回收證明等資料，前往「住宅家電汰舊換新節能補助」網頁線上申請，符合資格者每台將補助3000元。

但也因此，補助申請必須符合「汰舊」的條件，若是單純新購入冰箱與冷氣則不符合本次的補助資格。另外，需注意新購入之家電用品為電冰箱、冷氣機，且商品必須符合能源效率1級標準，而在汰舊時需索取廢四機回收聯單以利後續申請。可以前往「住宅家電汰舊換新節能補助」網站查詢符合標準之冰箱、冷氣品項與型號。

2024汰舊換新節能家電補助：線上申請、準備文件

在新購並且完成舊機汰換之後，申請人可以前往「住宅家電汰舊換新節能補助」網站線上申請，申請管道將持續開放至2024年12月31日。而在線上申請之外，民眾也可以選擇使用郵寄的方式將資料寄送至指定地點，在案件受理成功後，系統將以簡訊及電子郵件通知申請人。

申請汰舊換新節能家電補助所需準備的文件包括申請書、身分證影本、申請人帳戶存摺封面影本、裝機地址之電費單影本、發票證明聯影本、產品保證書或保固卡影本、以及環保署之廢四機回收聯單第三聯影本。若是線上申請者不需另外下載填寫申請書，直接上網申辦即可，至於郵寄申請之民眾可以前往網站之「下載專區」找到所需要的文件格式。

2024汰舊換新節能家電補助準備文件：

諮詢電話02-29559666、發票時間最晚至12月31日

如果對於2024年汰舊換新節能家電補助有任何疑慮，可以撥打諮詢電話02-29559666詢問，另外「住宅家電汰舊換新節能補助」網站亦提供問答集方便民眾查詢所需的資訊。經濟部能源署之2024年汰舊換新節能家電補助將受理發票時間2023年1月1日至2024年12月31日購買之商品，申請時間最晚至2024年12月31日，若經費提早用罄則將提前截止。

至於最高2000元之貨物稅退稅補助可參考「貨物稅減免線上申請辦法」文章介紹，也需注意貨物稅補助將於2025年6月14日截止，後續不一定會再次延長補助時間，有需求的民眾務必把握機會。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2024節能家電補助懶人包：線上申請辦法、準備文件、申辦流程教學、最高補助5000元

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺