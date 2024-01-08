2024節能家電補助懶人包：冰箱、冷氣補助最高5000元，申請條件與流程一次看
我們想讓你知道的是
經濟部能源局之「住宅家電汰舊換新節能補助」自2023年1月1日起實施，並且宣布延長1年的申辦時間。申請人可以憑2023年1月1日至2024年12月31日之間的家電購買發票、老舊家電回收證明等資料，前往「住宅家電汰舊換新節能補助」網頁線上申請，符合資格者每台將補助3000元。
文：Zero圈圈
鼓勵汰換家中的老舊電器用品，經濟部能源署於2023年推出「住宅家電汰舊換新節能補助」措施，並且宣布延長辦理至2024年，只要汰舊並且選購能源效率1級之冷氣、冰箱，將有機會獲得每台3000元的補助，而若是再搭配財政部的貨物稅退稅最高2000元方案，等於每台家電最高可享有5000元的補助額度。
經濟部住宅家電汰舊換新節能補助將受理2023年1月1日至2024年12月31日之購買發票，至於申請時間同樣延長至2024年12月31日為止。本篇整理2024年節能家電補助申請辦法、補助資格、線上申請位置、申辦流程等相關資訊，其他更多訊息可參考官方網站。
2024節能家電補助：冰箱、冷氣補助最高5000元
現行之節能家電補助共有2種方案，其中一種是由經濟部能源局於2023年1月1日起實施，民眾汰舊並且新購買能源效率1級之冰箱、冷氣，前往相關網站申請即可獲得每台3000元補助。
而另外一種則是由財政部負責，民眾不需汰舊，只要新購入符合能源效率1級或2級之冰箱冷暖氣機，前往財政部網頁申請，即可獲得最低500元、最高2000元的貨物稅退稅補助。購入符合能源效率規定的除濕機，則可獲得500至1200元不等的貨物稅退稅補助。
因此，如果民眾於2024年汰舊並且新購入1級能源效率之冰箱、冷氣，將可同時申請經濟部能源局3000元節能家電補助、以及財政部最高2000元貨物稅退稅補助，兩者的補助額度合計最高5000元。
不過，也因為受理單位不同，民眾需前往不同的網站申請，經濟部能源局節能家電補助之申請網站為「2023年住宅家電汰舊換新節能補助」，而財政部節能家電補助之申請網站為「購買節能電器退還減徵貨物稅」。
2024年住宅家電汰舊換新節能補助：
- 受理單位：經濟部能源局。
- 申請條件：汰舊並且新購入能源效率1級之冰箱、冷氣。
- 補助時間：發票日期2023年1月1日，至2024年12月31日之間。
- 申請時間：即日起至2024年12月31日，或經費用罄截止。
- 補助額度：每台3000元。
- 線上申請位置
- 傳送門
2024年節能電器減徵貨物稅：
- 受理單位：財政部。
- 申請條件：新購入能源效率1級或2級之冰箱、除濕機、冷暖氣機。
- 補助時間：即日起至2025年6月14日。
- 補助額度：依照家電級距不同，最低500元，除濕機最高1200元、冰箱與冷暖氣機最高2000元。
- 線上申請位置
- 傳送門
2024汰舊換新節能家電補助：冰箱、冷氣每台補助3000元
經濟部能源局之「住宅家電汰舊換新節能補助」自2023年1月1日起實施，並且宣布延長1年的申辦時間。申請人可以憑2023年1月1日至2024年12月31日之間的家電購買發票、老舊家電回收證明等資料，前往「住宅家電汰舊換新節能補助」網頁線上申請，符合資格者每台將補助3000元。
但也因此，補助申請必須符合「汰舊」的條件，若是單純新購入冰箱與冷氣則不符合本次的補助資格。另外，需注意新購入之家電用品為電冰箱、冷氣機，且商品必須符合能源效率1級標準，而在汰舊時需索取廢四機回收聯單以利後續申請。可以前往「住宅家電汰舊換新節能補助」網站查詢符合標準之冰箱、冷氣品項與型號。
2024汰舊換新節能家電補助：線上申請、準備文件
在新購並且完成舊機汰換之後，申請人可以前往「住宅家電汰舊換新節能補助」網站線上申請，申請管道將持續開放至2024年12月31日。而在線上申請之外，民眾也可以選擇使用郵寄的方式將資料寄送至指定地點，在案件受理成功後，系統將以簡訊及電子郵件通知申請人。
申請汰舊換新節能家電補助所需準備的文件包括申請書、身分證影本、申請人帳戶存摺封面影本、裝機地址之電費單影本、發票證明聯影本、產品保證書或保固卡影本、以及環保署之廢四機回收聯單第三聯影本。若是線上申請者不需另外下載填寫申請書，直接上網申辦即可，至於郵寄申請之民眾可以前往網站之「下載專區」找到所需要的文件格式。
2024汰舊換新節能家電補助準備文件：
- 申請書。
- 身分證影本。
- 申請人帳戶存摺封面影本。
- 裝機地址之電費單影本。
- 發票證明聯影本。
- 產品保證書或保固卡影本。
- 環保署之廢四機回收聯單第三聯影本。
- 郵寄申請：以掛號寄至板橋郵政8-17號信箱。
- 線上申請：傳送門
諮詢電話02-29559666、發票時間最晚至12月31日
如果對於2024年汰舊換新節能家電補助有任何疑慮，可以撥打諮詢電話02-29559666詢問，另外「住宅家電汰舊換新節能補助」網站亦提供問答集方便民眾查詢所需的資訊。經濟部能源署之2024年汰舊換新節能家電補助將受理發票時間2023年1月1日至2024年12月31日購買之商品，申請時間最晚至2024年12月31日，若經費提早用罄則將提前截止。
至於最高2000元之貨物稅退稅補助可參考「貨物稅減免線上申請辦法」文章介紹，也需注意貨物稅補助將於2025年6月14日截止，後續不一定會再次延長補助時間，有需求的民眾務必把握機會。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2024節能家電補助懶人包：線上申請辦法、準備文件、申辦流程教學、最高補助5000元
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。