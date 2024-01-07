短時長歌曲策略成功！Paul Russell最新單曲成功在 TikTok 爆紅！
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〈Lil Boo Thang〉從節奏、歌詞等方面都做到了可以讓人輕易上手的程度，就算從來沒有聽過這首歌、也不是Paul的歌迷，但只要聽過這首歌一到兩次，就可以很快地跟著就哼出幾句，我想這點是非常厲害的才華，也可以說是因應現今短影音而發展出的時代策略。
文：睿忒
在去年時Paul Russell在TikTok提前上傳了最新單曲〈Lil Boo Thang〉的片段，同時在造成一定程度的迴響後於8月時正式釋出完整單曲，這個舉動成功地引起了話題，並且也同步帶動了在各平台的串流量，先前全球單曲串流量都表現普通的他，直接藉著〈Lil Boo Thang〉迅速取得破億串流的亮眼成績。
這個模式對於近期的音樂生態來說並不稀奇，現在短影音平台中上傳即將發行歌曲片段先讓大家使用在各個影片當中，等到歌曲正式發行後就會有很多被片段吸引的人想要聽聽完整版本。
而Paul的〈Lil Boo Thang〉做得更加徹底，整首歌的時長甚至不到2分鐘。去年像是 Nicki Minaj及Ice Spice合作為電影《芭比》獻聲的〈Barbie World〉，同樣也採用了不到2分鐘的歌曲引起話題討論及短影音的廣泛使用，不過那畢竟是建立在已經有知名度的情況下，筆者覺得Paul這次以新人歌手的角色去做出這種舉動，是更加厲害的操作方式。
很短的一首歌，但筆者覺得抓耳性非常夠，這首〈Lil Boo Thang〉從節奏、歌詞等方面都做到了可以讓人輕易上手的程度，就算從來沒有聽過這首歌、也不是Paul的歌迷，但只要聽過這首歌一到兩次，就可以很快地跟著就哼出幾句。
筆者認為這點是非常厲害的才華，也可以說是因應現今短影音而發展出的時代策略，即使Paul並不是名氣大的歌手、音樂人，但他這首歌的操作絕對是非常成功的。
筆者喜歡Paul在歌曲當中有點輕佻但卻歡樂的態度，或許是因為節奏的關係，他唱著歌的感覺有些像是花花公子，對著女孩的態度就像是很多玩咖會出現的態度，不過聽完整首之後可能就會覺得其實這是他對於自己信心表現，他想用輕鬆、幽默的方式吸引女孩的注意。
同時這首歌除了這種求愛的情境之外，我認為也很適合直接當作派對中的背景音樂，雖然時間是短了點，不過也一定是炒熱氣氛的一首好歌。
對一首這麼短的歌來說，通常MV會試著透過劇情或是前後文的留空去增加時間，而Paul也的確這麼做了，不過有趣的是縱使MV加長了20秒後，也不過拉長到2分鐘出頭而已。
MV內容帶著點小小的隨興劇情，乍看就像是一群人跟著音樂狂歡，不過仔細會發現也藏著Paul在追求女孩的微小劇情，而這樣歡樂的一首歌結尾當然是女孩接受了邀約，一起跟著音樂搖擺，也算是在很短的時間內給了大家開心的收場。
筆者是因為這首〈Lil Boo Thang〉認識Paul Russell，並且也是因為歌名的「boo thang」這個詞吸引到我，這個代表著「寶貝」、「親愛的」意味、對於另一半的可愛稱呼，台灣的索尼音樂也直接將這首歌翻譯成「小甜心」，看上去有點俗氣、但是卻又很貼切可愛。
目前對Paul的印象還不錯，看起來現在是瞄準短影音去作推動的歌手，我還蠻期待他還會有什麼作品去在平台上推廣的，就來看看他之後還會不會持續成功吧。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。