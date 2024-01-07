短時長歌曲策略成功！Paul Russell最新單曲成功在 TikTok 爆紅！

文：睿忒

在去年時Paul Russell在TikTok提前上傳了最新單曲〈Lil Boo Thang〉的片段，同時在造成一定程度的迴響後於8月時正式釋出完整單曲，這個舉動成功地引起了話題，並且也同步帶動了在各平台的串流量，先前全球單曲串流量都表現普通的他，直接藉著〈Lil Boo Thang〉迅速取得破億串流的亮眼成績。

這個模式對於近期的音樂生態來說並不稀奇，現在短影音平台中上傳即將發行歌曲片段先讓大家使用在各個影片當中，等到歌曲正式發行後就會有很多被片段吸引的人想要聽聽完整版本。

而Paul的〈Lil Boo Thang〉做得更加徹底，整首歌的時長甚至不到2分鐘。去年像是 Nicki Minaj及Ice Spice合作為電影《芭比》獻聲的〈Barbie World〉，同樣也採用了不到2分鐘的歌曲引起話題討論及短影音的廣泛使用，不過那畢竟是建立在已經有知名度的情況下，筆者覺得Paul這次以新人歌手的角色去做出這種舉動，是更加厲害的操作方式。

很短的一首歌，但筆者覺得抓耳性非常夠，這首〈Lil Boo Thang〉從節奏、歌詞等方面都做到了可以讓人輕易上手的程度，就算從來沒有聽過這首歌、也不是Paul的歌迷，但只要聽過這首歌一到兩次，就可以很快地跟著就哼出幾句。

筆者認為這點是非常厲害的才華，也可以說是因應現今短影音而發展出的時代策略，即使Paul並不是名氣大的歌手、音樂人，但他這首歌的操作絕對是非常成功的。

筆者喜歡Paul在歌曲當中有點輕佻但卻歡樂的態度，或許是因為節奏的關係，他唱著歌的感覺有些像是花花公子，對著女孩的態度就像是很多玩咖會出現的態度，不過聽完整首之後可能就會覺得其實這是他對於自己信心表現，他想用輕鬆、幽默的方式吸引女孩的注意。

同時這首歌除了這種求愛的情境之外，我認為也很適合直接當作派對中的背景音樂，雖然時間是短了點，不過也一定是炒熱氣氛的一首好歌。

對一首這麼短的歌來說，通常MV會試著透過劇情或是前後文的留空去增加時間，而Paul也的確這麼做了，不過有趣的是縱使MV加長了20秒後，也不過拉長到2分鐘出頭而已。

MV內容帶著點小小的隨興劇情，乍看就像是一群人跟著音樂狂歡，不過仔細會發現也藏著Paul在追求女孩的微小劇情，而這樣歡樂的一首歌結尾當然是女孩接受了邀約，一起跟著音樂搖擺，也算是在很短的時間內給了大家開心的收場。

筆者是因為這首〈Lil Boo Thang〉認識Paul Russell，並且也是因為歌名的「boo thang」這個詞吸引到我，這個代表著「寶貝」、「親愛的」意味、對於另一半的可愛稱呼，台灣的索尼音樂也直接將這首歌翻譯成「小甜心」，看上去有點俗氣、但是卻又很貼切可愛。

目前對Paul的印象還不錯，看起來現在是瞄準短影音去作推動的歌手，我還蠻期待他還會有什麼作品去在平台上推廣的，就來看看他之後還會不會持續成功吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航