雅特力AT32打造高速芯機 多功能事務機應用方案

新竹2024年1月5日 /美通社/ -- 過去商務辦公成立必不可少的四機設備，影印機、印表機、掃描機和傳真機等，為縮短人力作業時間，提升工作效率，各種辦公設備也逐步推出更符合人性化需求，多功能事務機也是其中一大變革之一。多功能事務機主要是將列印、影印、掃描和傳真等不同用途的機器整併為一機，並結合聯網功能，隨著設備功能愈多，資安隱私外泄風險增加，微控制器作為一個可編程的設計晶片，具有處理和控制功能，能夠執行複雜的指令集，管理各功能模組間通訊和協同工作，以確保整個系統的穩定運作。

雅特力高效能AT32F435/437系列MCU具有高效資料處理能力，以ARM® Cortex®-M4為內核，最高主頻288MHz，支持最高4032KB FLASH和高達512KB SRAM，內建FPU、DSP和各種複雜外設，供客戶靈活運用，如雙QSPI、雙OTG、DVP和多種通訊介面，且XMC支援SDRAM、SRAM、PSRAM等記憶體擴增，此外還提供3組高速(5.33Msps)ADC獨立引擎，能處理複雜的列印、掃描、影印和傳真任務，快速的回應時間和高效率的演算法使得多功能事務機能夠在短時間內完成各種操作。

AT32F435/437在多功能事務機的應用特色：

高效能CPU主頻，提供一個可配置的硬體管道，支援列印、掃描、影印和傳真等功能。

支援多組高速PWM輸出，可同時處理多顆馬達控制。

多通道ADC/DAC支援多組sensor，精準感測及列印控制。

高達18個計時器, 滿足列印單元控制輸出的高度整合運動控制，從而降低整體系統成本和複雜性。

電路板小型化，內建高速片上振盪器，提供小尺寸封裝。

導入sLib安全性庫 (Security Library)，支援密碼保護指定範圍程式區，提供晶片高度安全性。

整合關鍵高速通訊介面，如USART/UART、USB OTG、CAN、SDIO、Ethernet(僅支援AT32F437系列)等，提升連網系統效率和穩定性。

支援晶片軟體OTA升級，使多功能事務機便於進行更新、改進和擴展功能。

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