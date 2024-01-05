「真・佛系歌手」藥師寺寬邦除夕夜來台開唱！改編翻唱《心經》全球爆紅、曾組樂團發專輯，為何日本和尚文化跟台灣大不同？

農曆新年即將來臨，每年除夕時，雲林北港武德宮都慣例舉辦盛大的晚會，邀請各大藝人團體在廟埕上獻上精彩的賀新年表演。

值得一提的是，今年武德宮更加特別，邀請到以不同曲風重新詮釋《般若波羅蜜心經》（以下簡稱《心經》）而走紅的「真・佛系歌手」藥師寺寬邦，前來台灣舉辦開唱活動，消息一出立即引起網友們的熱烈討論。

將宗教與音樂結合推上主流

今年45歲的藥師寺寬邦，是愛媛縣的臨濟宗妙心派海禪寺第16代副住持，他在32歲開始修行，並繼承了家族400年歷史的寺廟。

在日本，和尚相對於其他國家有不同的戒律，是允許娶妻並延續家業的，以現代音樂的形式傳承佛法也並未受到限制。

因此，在2018年，為了打破大眾對「佛法難以親近」的觀念，他將《心經》改編成清新柔和的民謠曲風，MV推出後立即受到各界關注，成功地改變了大眾對佛教音樂的看法。在「佛系」一詞流行之時，他也順勢成為大家口中的「真・佛系歌手」。

師從知名歌手，曾組樂團發行專輯

藥師寺寬邦自少年時期就對音樂充滿熱愛，在成長過程中，他並不滿意被早早安排要繼承家業的命運，同時對音樂抱有濃厚的興趣。為了追求音樂夢想，他前往京都歌唱學校「Dee-cool」，師從知名日本R&B歌手渡辺大之伸，專注學習歌唱技巧。

隨著歌唱技巧的不斷提升，藥師寺寬邦逐漸決定全心投入音樂領域，開始拓展對更廣泛音樂風格的接觸，包括搖滾與EDM等。這段轉變的歷程促使他組成了樂團「kissaquo」，並發行了多張專輯，開啟了他音樂生涯中豐富多元的一頁。

選擇《般若心經》重新編曲，使聽眾產生共鳴

在眾多佛法中，為何藥師寺寬邦特別選擇了《心經》進行重新編曲以推廣佛法呢？他認為，《心經》是佛法中最為人熟知且特別能引起共鳴的經典之一。同時，這部心經象徵著人類間的連結，認為我們之所以存在，是因為與他人有著深厚的聯繫。

藥師寺寬邦希望透過這首最具代表性的佛經，串聯起世界各地的聽眾，讓大家共同在佛法中找到療癒之道。他深信這部經文能夠激發人們心靈的共鳴，讓更多人受益於佛法的智慧，並在這共同的心靈之旅中找到寧靜與療癒。

以創新編曲重新詮釋佛法，帶出「破除執念」之道

不過以如此突破性的創新方式詮釋佛法，結合EDM與複雜混音，以及絢麗的視覺效果，是否曾有人質疑這樣做，違反佛教本想要傳達的平靜之意呢？

對此，藥師寺寬邦表示，佛教本身蘊含一種「破除執念」的精神。

他認為，只要佛教的概念健全，就應該要被允許在不同時代和文化中，進行獨特的演繹和體驗。

藥師寺寬邦強調，佛法應能適應多元的表達方式，這樣才能更有效地傳播佛教的智慧，讓更多人能夠理解並從中受益。因此，他堅信以這樣的方式詮釋佛法，也是在不斷拓展對佛教理念的理解和體驗。

不只翻唱經文，還曾翻唱這些經典歌曲

不僅以音樂宣揚佛法，藥師寺寬邦還展現了他對多元音樂的獨特熱愛。他不僅曾翻唱過星野源的《月薪嬌妻》主題曲〈戀〉、尾崎豐的〈I Love You〉，甚至還翻唱鄧麗君的日文版〈我只在乎你〉和周杰倫的〈最偉大的作品〉，讓他一再顛覆大眾對和尚與佛法的固有印象，成為引人注目的和尚歌手。

藥師寺寬邦以獨特而富有感染力的演繹，跨足不同音樂風格，成功地在廣大聽眾中贏得了廣泛支持與喜愛。而豐富的音樂表現，也進一步加深了大眾對他的好奇，以及對宗教的尊敬。

日本和尚文化大不同，與明治維新有關

隨著藥師寺寬邦的嶄露頭角，不禁讓人聯想到紅極一時的日劇《朝五晚九》。這部深受歡迎的日劇成功激發大家對日本和尚與寺廟文化的好奇與關注。

與大眾對「和尚」的印象有所不同，日本的和尚主要遵從「神道教」的世襲制度，同時被允許飲酒、吃肉、成家立業。為什麼日本的和尚在規範上，與大多數佛教國家的和尚有著明顯的不同呢？

實際上，日本的和尚並非自古以來就享有結婚自由的待遇，這一點與明治維新時期的法令有關。

當時政府為削弱其他宗教的影響力，並強化天皇權威，積極支持本土的神道教，於是頒布了一系列法令，其中包括《肉食妻帶解禁令》。這項法令允許和尚使用俗名，並得以「肉食妻帶」，也就是能夠食用肉類、飲酒、結婚。

然而，並非所有日本僧侶都認同這樣的改革，至今仍有不少日本的僧侶持較為保守的態度，堅守嚴格的戒律。由於這些僧侶較為低調，且不願引起過多關注，因此較容易讓人產生日本僧侶「自由奔放」的印象。

但像藥師寺寬邦這樣的例子，能夠巧妙地將佛法融入時下流行的音樂元素，將經文推廣給更年輕世代和不同族群，並非違背佛教精神，反而有助於將佛法的智慧傳遞給更廣泛的受眾，也實屬一大善舉。

還有這些人也成功翻玩宗教音樂

除了藥師寺寬邦之外，還有兩位廣受歡迎的日本「和尚歌手」，分別是朝倉行宣和赤坂陽月。

首先是朝倉行宣，他又被稱作「電音和尚」，是福井縣照恩寺的第17代住持，致力於推動「電音法事」，希望能吸引新一代的年輕人接觸佛教。

朝倉行宣巧妙地將電音與誦經相結合，將傳統的法會轉變成極具時尚感的電音派對，這種大膽突破傳統框架的舉動吸引了全球的關注，甚至受到《BBC》的訪問報導。

其實朝倉行宣年輕時，曾在Live House擔任DJ和燈光師，投身音樂產業多年。他在50歲時決定繼承父親衣缽成為和尚，深刻感受到香客稀少且年輕人對宗教興趣缺缺。

為宣揚佛法理念，朝倉行宣運用過去的專業知識，以嶄新的方式打破傳統框架。