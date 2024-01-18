《日本暢銷書點評手的超寫作術》：一看就懂！如何分辨「好的文章」與「不好的文章」？
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日本亞馬遜讀書法TOP1《快速抓重點，過目不忘的閱讀術》作者，好評續作！印南敦史獨家歸納重點：1. 提不起勁寫時的3大步驟 ‧「閱讀速度慢的人」3種培養閱讀習慣的方法。2. 好文章必備的4要素 ‧讓寫作融入日常的3個訣竅。3. 寫出「攻心文章」的13個技巧 ‧絕對要避免！會讓讀者疲憊的7大缺點。
文：印南敦史
一看就懂！如何分辨「好的文章」與「不好的文章」
至少必備的四要素！
「單純」、「助詞」、「標點」、「節奏感」
文章可分為「好的文章」與「不好的文章」。其實說白了，後者就是「壞的文章」，只是用「壞」這個字總給人強烈否定的感覺，便刻意寫成了「不好的」。總而言之，我們可以把文章大分為這兩種。
最理想的情況，當然是希望自己能寫出「好的文章」，我也常這麼想。畢竟我雖然喜歡寫作，也習慣寫作，但離完美還很遠。或者應該說，寫作沒有一個「完美的終點」。
追根究柢，關於什麼是「好的文章」沒有絕對正確答案，每個人對「好文章」的看法也不一樣。因此，雖然我只能寫下自己的看法，其中也有絕對不願妥協的部分，那就是「單純」、「助詞」、「標點」和「節奏感」。
以下就依序一一說明吧。
就我看來，不習慣寫作的人，文章有一個共通的特徵。那就是――「忍不住寫太多」。職場上常會遇到有些人寄來冗長到沒必要的Email，這應該是最好懂的例子。會犯這個毛病的，多半是個性太認真的人。「這件事必須寫」、「那件事也不能不提」……想來想去，找不出可刪除的地方，自然變成了冗長的文章。
事實上，愈長的文章愈好寫，反正想到哪裡寫到哪裡就好，還可以省掉刪減文章的麻煩。
可是，文章就應該要「單純」。愈長的文章愈難讀，會讓讀者失去閱讀的意願。好不容易拚命寫出來的文章，要是沒人讀的話，豈不是太可惜了嗎？別的不說，光是為了讓人樂意閱讀，就該刪除多餘的部分，讓文章簡潔有力。「單純」與「簡潔」是「好文章」不可或缺的重要條件。
其次是「助詞」。包括格助詞、係助詞、連接助詞、副助詞、終助詞等，日語中有各式各樣的助詞，發揮著將詞彙與詞彙串連起來的作用。
想寫出好文章，「好好使用助詞」絕對是必備條件。少了助詞的文章讀起來不通順，傷腦筋的是，網路上經常看見這樣的文章。要是讀到這類文章，自己也覺得讀起來不通順，建議可把它視為負面教材，試著思考「為什麼讀起來不通順」。光是這樣就能學到不少東西。
此外，不只寫文章，在日常生活對話時，提醒自己好好使用助詞也很重要。舉個例子，假設你對某人說「我去下車站」。這時，就算嘴上不修正，腦中也要複誦一次「我要去車站一趟」。光是這樣就能感受到語感的不同，對寫作是很好的練習。持續這麼做，自己對助詞的觀念就會在無意中加強，寫作時使用起助詞也會更得心應手。
第三點的「標點」，就是指「逗點」、「句點」等標點符號。判斷在哪裡打逗點，什麼時候該打句點，是寫作時很重要的事。每個人使用標點符號的判斷不同，所以大家寫出來的文章風格都不一樣。以我為例，我認為最理想的標點方式，是一句話不超過三十個字，整句不超過兩個逗點。
那時聽了A說的話B說「因為○○○所以△△△吧？」但我的看法有點不一樣。因為我認為不是「△△△」而是「□□□」。當然只要是人就會有各種不同的思考但我還是有無法接受的部分，關於這件事如果也能再多思考一下心情上比較能獲得救贖。
讀這段文章時，之所以感到喘不過氣來，就是因為逗點太少。那麼，下面這段文章呢？
那時，聽了A說的話，B說「因為○○○所以△△△吧？」但我的看法，有點，不一樣。因為我認為不是「△△△」，而是「□□□」。當然，只要是人，就會有各種不同的思考。但我還是有無法接受的部分。因此，關於這件事，如果也能再多思考一下，心情上，比較能獲得救贖。
這裡的逗點又太多了，就另一個層面來說，也是讓人不想讀下去的文章。
那時，聽了A說的話，B說「因為○○○所以△△△吧？」可是，我的看法有點不一樣。因為我認為不是「△△△」，而是「□□□」。當然，只要是人就會有各種不同的思考，但我還是有無法接受的部分，如果能再多思考一下，心情上比較能獲得救贖。
改成這樣，讀起來是不是順暢多了？當然，沒有哪種寫法是絕對的正確答案。不過，只要習慣閱讀，慢慢一定會找出最適合自己的標點符號用法。不管怎麼說，從上面的例子也可明白標點符號有多重要。
最後是「節奏感」。這或許是我最重視的一點。有節奏感的文章，閱讀的時候就能像順流而下一般，也可以說是一種暢快的感覺。節奏感不是能按照理論或固定方法打造的東西，只能相信自己的品味，寫久了就培養得出來。不過，有個重點是，節奏感和前面提到的「單純」、「簡潔」密不可分。寫得愈冗長，愈會失去節奏感。
後面的「寫作方法」還會再提及類似內容，總之，不小心寫得太長的文章可試著分成兩到三個段落。此外，也可一邊在腦海中打拍子一邊默唸文章，光是這樣，就可掌握到寫作時的節奏感。
莫名冗長的文章不可信任
各位不覺得，網路上經常有「莫名冗長的文章」嗎？
比方說，對某個標題寫著「有效率的讀書方法」的專欄文章感興趣時，多數人一定都期待在專欄文章裡看到「怎麼做才能有效率地閱讀」吧？
不料，一旦看下去就會發現，前面以冗長篇幅寫著「各位有閱讀習慣嗎？閱讀能讓我們獲得許多新的領悟……」像這樣，長篇大論地講述閱讀的好處和作者本身的經驗談。
不只如此，之後也一直不斷持續著無意義的內容，不管怎麼往下讀，始終沒有進入正題。就在以為文不對題時，最後終於提到「有效率的讀書方法」，內容卻是少得可憐。
網路上有許多這類專欄文章，令人失望的也很多，所以我在讀這類文章時經常保持警戒，避免浪費寶貴時間。舉例來說，即使看到感興趣的標題，我也不會從頭開始讀，寧可先把游標往下拉，跳過文章中段，只確認最後結尾。畢竟多數情況下，在那之前寫的都是可有可無的東西，不讀也不會怎樣。
既然如此，根本沒必要非讀冗長文章不可吧。更何況，那些內容對讀者來說毫無意義及好處。文章明明是為了供人閱讀而寫的東西，事情變成這樣還真荒唐。只能說，這或多或少就是網路時代的現實。
如果您今後以寫作為志，就不該參考網路上俯拾皆是的「莫名冗長文章」。我甚至可以斷言，那些文章只會扼殺有潛力的寫作者，帶來不良影響而已。
書籍介紹
本文摘錄自《日本暢銷書點評手的超寫作術：年讀700本，月寫60篇書評 日本知名書評家完整公開十年寫作生涯的寫作祕技》，商周出版
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。