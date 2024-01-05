德國官方報告駁斥2050「核能三倍」倡議，別再當倡議不實言論的「義核團」
我們想讓你知道的是
近期擁核陣營不斷宣傳「核能三倍是COP28重要結論」等不實言論，但「擁核倡議」僅是22個國家提出宣言，並不是COP28的正式結論，對此綠盟將德國聯邦環保署《核能在實現全球氣候目標扮演的角色為何？》報告書翻譯成中文，讓各界了解德國官方的科學觀點，是怎麼看待核電「重要性」的......
德國聯邦環境署（UBA）於12月公布《核能在實現全球氣候目標扮演的角色為何？》報告書，這是由德國聯邦環境署委託德國應用生態研究所（Oeko-Institut）對2050年核電增長三倍的「擁核倡議」進行科學評估。
綠色公民行動聯盟（簡稱綠盟）引述該報告指出，要實現《巴黎協定》的氣候目標並不需要核能，再生能源的加速發展才是減緩氣候變遷與能源轉型的關鍵與主要驅動力。並強調「不應該把希望放在核電上」。
綠盟指出，該報告綜合評估了十種不同的「全球氣候情境」（Global Climate Scenarios）模擬，「全球氣候情境」是以實現《巴黎協定》所定的氣候目標所做的科學路徑模擬，在這些模擬中分別有考量了有核能與沒有核能發展路徑。
報告發現，就算擴大核能發電量，但如果沒有擴大再生能源的發展，仍無法實現《巴黎協定》的目標。
「全球氣候情境」中核能的殊途同歸
如下圖所示，在不同的「全球氣候情境」中，在2050年核能對初級能源供應總量的貢獻範圍從0EJ（Teske情境，下稱無核情境）到超過45EJ（MESSAGEix-GLOBIOM情境，下稱核擴張情境）。
其中，核擴張情是模擬核能發展最多的情境，其模擬到了2050年核能發電量增長4.5倍，核電在全球總發電量佔比為16%，但同時再生能源發電量佔比為81%。在其他的「全球氣候情境」中核能佔比更少，甚至完全沒有核能，但再生能源發電佔比甚至可以達到90%，為減緩氣候變遷貢獻度最大。
報告說明，核能在不同「全球氣候情境」中模擬的發電佔比與發電量有所不同，但結論都表明核電在氣候目標中僅貢獻一小部分。報告指出：「確保達到氣候目標的關鍵不在於核能的角色，而是在於再生能源是否能充足的擴展。」
由於電動化程度和整體能源需求預測的不同，到了2050年的全球發電量在不同情境下也有所變化。在下面兩張中可以看出與非生質能再生能源相比，核電在所有情境中都佔較小的比例。核擴張情境即使是核能發電量與佔比最高的情境，但在絕對值中也是有最高總電力發電量和最高再生能源發電量的情境。
在全球核能裝置容量方面，從下圖所示，2050年全球核能裝置容量的範圍很大，從0GW（無核情境）到將近1800GW（核擴張情境），而其他情境的裝置容量則位於540GW至1140GW之間，相較於目前全球僅有370GW。
核電增長三倍的目標，並不切實際
報告回顧過往核能發展的歷史，如下圖所示，截至2023年11月，有31個國家總共營運412座核反應爐。到目前為止，最多的核能反應爐位於美國，其次是法國、中國、俄羅斯和韓國。
報告認為現有核電廠的年齡分布結構是未來核能發電裝置容量發展的重要因素，但各反應爐目前的運轉年限都不同，所以報告將目前運作中和興建中的反應爐運轉年限設定為相同的值（40年、50年、60年），這雖然簡化了但可以初步了解現有反應爐的年齡結構。
報告發現，若使用年限只有只有40年，全球核能裝置容量將在2030年前將大幅減少。而另一方面，如果使用年限為60年，而這種減少幅度將會延宕到2040年至2050年，如下圖所示。
報告也分析現有各國官方的核電計畫，估算出兩條不同的假設的發展路徑，一個是「基線情境」，另一個是「積極情境」。
從過往核電廠的建設經驗中發現，核電廠在建設的成本和時間上存在高度不確定性。因此，「基線情境」和「積極情境」是專家估算出的一系列可能發展。然而由於上述的高度不確定性，「基線情境」可能受到各種影響而被削減，而現實中不太可能有比「積極情境」更好的發展狀況，如下圖所示。
報告的分析結果顯示，在「基線情境」中，全球核能裝置容量將保持大致與現況相同的水平（約370GW），而在「積極情境」中，全球核能裝置容量將在2045年左右達到峰值，約為500GW。在下圖中的「核擴張情境」比三倍核能的情境還要高，但目前為止這些情境沒有獲得任何合理的政策規劃支持。
下面的圖表中，顯示了全球核反應爐併網的歷史回顧。核電在1985年達成併網的歷史高峰，那年約有30GW核電裝置容量併網。而在過去十年中，每年併網的淨裝置容量在3.4至10.3GW之間。在此之前，1990年是最後一年單年度上線超過10GW裝置容量的年份。
目前全球核電裝置容量約為370GW，若要增加至三倍，到2050年需要有1110GW的裝置容量投入運轉。
因此報告假設目前所有運轉和興建中的核反應爐都有很高的60年壽命，那麼到了2050年，大約仍然會有約210GW的現有核能機組在運轉。所以在2024年到2050年之間，需要額外建造將近900GW的總裝置容量。
根據上圖，要實現「2050年核能增長三倍」則要每年至少60GW核電上線。也就是說，未來25年每年必須新增更多的的核電，這會遠超過1985年的歷史高峰。新的建設速度將會以呈線性增長，才能實現核能增長三倍的目標。這將是歷史上單年併網的最大容量的兩倍。
下圖將報告的分析結果與「2050年核能增長三倍」的模擬放在一起，也遠超越現有各國政府規劃的「基線情境」和「積極情境」，這樣的情境至今還沒有得到任何合理的政策規劃支持。
Tags：
未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。