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2024/01/05,
中東

美軍再度報復性空襲巴格達，造成2伊拉克民兵組織成員死亡

美軍再度報復性空襲巴格達，造成2伊拉克民兵組織成員死亡
伊拉克民兵組織在葬禮上悼念兩位遭美國襲擊而身亡的成員｜Photo Credit: GettyImages

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五角大廈稱，此次行動是出於自衛，因美軍不斷遭受來自伊朗支持的伊拉克民兵的攻擊。事實上，這已非美國首度對伊拉克民兵組織展開報復性空襲，去年11月與12月美國皆採取行動襲擊伊拉克什葉派真主黨旅的基地。

美國軍方4日再度對伊拉克首都巴格達發動報復性襲擊，一架無人機發射至少2枚火箭彈，造成4人死亡，其中包含一名伊拉克民兵組織指揮官及其一名助手。此舉遭致伊拉克政府譴責，該民兵組織也誓言報復美國。

五角大廈表示，美國在格林威治標準時間9點左右攻擊伊拉克，目標是親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」（Harakat al-Nujaba）的領袖賈瓦里（Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari），五角大廈稱，賈瓦里積極參與策劃並實施針對美國人的攻擊。

伊拉克譴責美軍侵略

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，「此次襲擊還殺死另一名真主黨高貴者運動的成員。」賴德稱，「此次行動是出於自衛，沒有平民受傷，沒有基礎設施或設備遭到破壞。」

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）辦公室譴責，以美國為首的國際聯軍應對此次襲擊負責，並稱這項行為構成「危險的升級和侵略」。

伊拉克外交部表示，「伊拉克保留站在堅定立場並採取一切方法的權利，以阻止任何試圖侵害國土和安全部隊的對象。」

事實上，蘇達尼對境內親伊朗武裝組織的控制力有限，2022年10月蘇達尼能成功上位伊拉克總理有賴於這些武裝組織的支持。

伊拉克民兵組織指揮官穆薩維（Abu Aqeel al-Moussawi）表示，「我們將採取報復，讓美國人為這次侵略感到後悔。」

為了防止伊斯蘭國卷土重來，美軍在伊拉克與敘利亞皆有派駐軍隊，近期也為了預防以哈衝突範圍擴大，美國駐伊拉克士兵增至2500名，駐鄰國敘利亞士兵升至900名。

自10月17日以色列與哈瑪斯交戰以來，親伊朗武裝團體頻頻以火箭與單程攻擊無人機混合戰略攻擊美軍基地。《美國之音》報導，美軍已遭到至少120次襲擊，造成60多名美國人員受傷，其中至少一名美軍傷勢嚴重。

《半島電視台》，親伊朗的伊拉克武裝組織表示，這些攻擊是為了報復美國支持以色列對抗哈瑪斯，這場戰爭已造成加薩走廊超過2萬2000人死亡，他們的目標是將美軍趕出伊拉克。

中東緊張局勢加劇

這已非美國首度對伊拉克民兵組織展開報復性空襲，上個（12）月25日，美國就襲擊了伊朗支持的伊拉克什葉派真主黨旅（Kataib Hezbollah）在伊拉克境內的3處基地，以回應同日真主黨旅對美軍發動的無人機攻擊。

而在不到兩個月前的11月22日，美國為了報復真主黨旅以近距離彈道飛彈攻擊美軍阿薩德空軍基地，因而空襲2座真主黨旅基地。

近來中東動盪不安，除了以色列與哈瑪斯之間未有停戰跡象外，面對伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Huthi）持續襲擊航經紅海的船舶，美軍也不斷採取行動打擊青年運動，以確保航道安全。

另外，遜尼派穆斯林激進組織伊斯蘭國（IS）4日宣稱，蘇雷曼尼逝世4週年紀年活動的連環爆炸案，是由他們所犯下。這場爆炸造成84人死亡、284人受傷，令伊朗矢言展開復仇。

隨著哈瑪斯第二號人物艾魯里（Saleh al-Arouri）2日晚間在黎巴嫩首都貝魯特疑似遭以色列無人機襲擊身亡，一連串事件都引發外界對中東區域局勢進一步升級和不穩定的擔憂。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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