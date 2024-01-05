如果「寵物上客艙」連署通過，飛機迫降時就能帶毛孩逃生嗎？答案可能是不行

文：慢慢懂貓

日航2位託運寵物不幸葬生火海的消息，衍生出寵物上客艙的連署活動。毛孩對我們來說是家人，如果發生事故也當然希望他們能一起平安，但實際上，在飛機發生緊急迫降要逃生時，到底能否帶在客艙的毛孩一起逃走呢？

我想，答案可能是不行。

不知道你看到這句話會否覺得很憤怒？請聽我娓娓道來。

航空公司緊急逃生的流程規範

我曾當過一小陣子的空服人員，受過這些訓練。在地面上的緊急逃生時，所有人員要利用飛機的「充氣」逃生梯，以跳加坐的方式滑下去，而且不能攜帶行李，穿高跟鞋的乘客必須把鞋子脫掉才能跳。

你有想過，為何「不能攜帶行李或穿高跟鞋跳嗎？」原因是，怕這些銳利的物品可能劃破充氣逃生梯造成危險。

回到寵物搭乘客艙部分，其實有些航空公司是接受符合規定的寵物上客艙，但寵物一定要在運輸籠（外出籠）中，而運輸籠應該會被視為行李的，因此在緊急逃生時，就可能無法攜帶。

當然，不同的航空公司可能會有不同的規範，畢竟我也離開了10年以上，而且只待過一家航空公司。

話說回來，有沒有可能在逃生時把寵物抱在身上？或是能否破例讓乘客帶著寵物的外出籠一起逃生？我想經過這個事件，也許大家會重新思考關於寵物的緊急逃生流程規範。畢竟毛孩就這樣離開了，真的真的會讓人非常崩潰、痛心。

帶毛小孩出國，有很多細節要注意

身為貓行為諮詢師，我絕對是支持寵物能一起搭乘客艙，如果在交通時間相似、人貓關係良好的情況，選擇一起上客艙能減少一些貓咪跨國搬家的壓力，但如果為了貓咪要搭客艙，導致飛行時間必須大幅增加（譬如比讓貓咪搭貨艙多增加4-5小時以上），那可能選時間短的，反而壓力比較小。

以上也只是簡略概念，實際還需了解（包含貓咪在內的）整體狀況，並有很多細節要注意。

跨國搬家是一個複雜且要考慮非常多因素、優缺點的大事，對貓咪來說也是巨大壓力，真心建議有此計劃的你可以提前，越早越好，來做貓行為諮詢，做好越多準備，就越能挺得住這份壓力。

最後，發生悲劇真的是誰都不想發生的，希望在此事故離開的生命都能安息，到開開心心的世界。

本文由慢慢懂貓 - 貓行為諮詢＆貓知識分享授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航