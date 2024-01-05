如果「寵物上客艙」連署通過，飛機迫降時就能帶毛孩逃生嗎？答案可能是不行
我們想讓你知道的是
有些航空公司是接受符合規定的寵物上客艙，但寵物一定要在運輸籠（外出籠）中，而運輸籠應該會被視為行李，因此在緊急逃生時就可能無法攜帶。話說回來，有沒有可能在逃生時把寵物抱在身上？或破例讓乘客帶著寵物的外出籠一起逃生？我想經過這次日航的事件，大家會重新思考關於寵物的緊急逃生流程規範。
文：慢慢懂貓
日航2位託運寵物不幸葬生火海的消息，衍生出寵物上客艙的連署活動。毛孩對我們來說是家人，如果發生事故也當然希望他們能一起平安，但實際上，在飛機發生緊急迫降要逃生時，到底能否帶在客艙的毛孩一起逃走呢？
我想，答案可能是不行。
不知道你看到這句話會否覺得很憤怒？請聽我娓娓道來。
航空公司緊急逃生的流程規範
我曾當過一小陣子的空服人員，受過這些訓練。在地面上的緊急逃生時，所有人員要利用飛機的「充氣」逃生梯，以跳加坐的方式滑下去，而且不能攜帶行李，穿高跟鞋的乘客必須把鞋子脫掉才能跳。
你有想過，為何「不能攜帶行李或穿高跟鞋跳嗎？」原因是，怕這些銳利的物品可能劃破充氣逃生梯造成危險。
回到寵物搭乘客艙部分，其實有些航空公司是接受符合規定的寵物上客艙，但寵物一定要在運輸籠（外出籠）中，而運輸籠應該會被視為行李的，因此在緊急逃生時，就可能無法攜帶。
當然，不同的航空公司可能會有不同的規範，畢竟我也離開了10年以上，而且只待過一家航空公司。
話說回來，有沒有可能在逃生時把寵物抱在身上？或是能否破例讓乘客帶著寵物的外出籠一起逃生？我想經過這個事件，也許大家會重新思考關於寵物的緊急逃生流程規範。畢竟毛孩就這樣離開了，真的真的會讓人非常崩潰、痛心。
帶毛小孩出國，有很多細節要注意
身為貓行為諮詢師，我絕對是支持寵物能一起搭乘客艙，如果在交通時間相似、人貓關係良好的情況，選擇一起上客艙能減少一些貓咪跨國搬家的壓力，但如果為了貓咪要搭客艙，導致飛行時間必須大幅增加（譬如比讓貓咪搭貨艙多增加4-5小時以上），那可能選時間短的，反而壓力比較小。
以上也只是簡略概念，實際還需了解（包含貓咪在內的）整體狀況，並有很多細節要注意。
跨國搬家是一個複雜且要考慮非常多因素、優缺點的大事，對貓咪來說也是巨大壓力，真心建議有此計劃的你可以提前，越早越好，來做貓行為諮詢，做好越多準備，就越能挺得住這份壓力。
最後，發生悲劇真的是誰都不想發生的，希望在此事故離開的生命都能安息，到開開心心的世界。
本文由慢慢懂貓 - 貓行為諮詢＆貓知識分享授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。