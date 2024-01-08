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TNL+ 2024/01/08,
中東

以巴問題「一國方案」浮上檯面，可能導致以色列從此不再是猶太民族國家

以巴問題「一國方案」浮上檯面，可能導致以色列從此不再是猶太民族國家
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以色列面臨一個「不可能三角形」，即「大以色列」、「民主」、「猶太國家」無法並存：如果以色列要囊括整個巴勒斯坦地區，就必須把所有在這片土地上生活的人，包括猶太人和阿拉伯人，都成為國民。民主國家要求一人一票，猶太人和阿拉伯人都擁有平等的投票權。這樣就很容易會把以色列變成一個「非猶太國家」。

以哈戰爭將近三個月，戰事尚未平息。國際社會希望中東和平，困擾中東已久的以巴問題，就必須給出一個願景、方案、和路線圖。

以巴問題不外乎兩種方案，兩國方案和一國方案。兩國方案是以色列和巴勒斯坦獨立建國。一國方案又可以分為兩種。一個是哈瑪斯等巴勒斯坦激進組織主張的消滅猶太國，建立巴勒斯坦阿拉伯國家的一國方案，它已經沒有任何的可行性。

另一個是讓整個巴勒斯坦地區都屬於以色列的一國方案。有點詭異的是，它正得到越來越多的討論。比如，美國巴勒斯坦裔國會眾議員特萊布（Rashida Tlaib），在以哈戰爭中強烈譴責以色列，但她所支持的正是這種「一國方案」。

這種「一國方案」，又稱為「平等一國」。意思是，把現在所有以色列本部、約旦河西岸、和加薩，都整合成為以色列，然後讓所有居民，包括猶太人和阿拉伯人，都成為以色列國民，他們都享有平等的權利，包括選舉權。這樣把以色列從一個猶太人「民族國家」，變成一個民主制度下的「文明型國家」。

現在以色列和巴勒斯坦地區的身分，以及隨之而來的證件系統很複雜，這裡說明一下。

第一次中東戰爭（1948年）時，大部分阿拉伯人逃亡到約旦河西岸和加薩地帶以及其他阿拉伯國家（巴勒斯坦人稱之為「大浩劫」）。約150萬阿拉伯人留在以色列本土，這些阿拉伯人又被稱為48阿拉伯人（48 Arabs）。他們後來都取得以色列的公民權，現在佔以色列人口總數的20％，約200萬人。

在1967年戰爭之後，以色列佔領了巴勒斯坦託管地全境，這時，以色列開始發行身分證。

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