開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2024/01/06,
科技

ChatGPT變懶了？拒絕轉檔、表格亂畫，OpenAI坦言此事並承諾改善

ChatGPT變懶了？拒絕轉檔、表格亂畫，OpenAI坦言此事並承諾改善
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

似乎「變懶了」的ChatGPT說檔案太大無法轉檔，撰寫表格只填了3欄、拒絕讀取連結，或是叫它使用程式碼解釋器，卻用了圖片生成模型......OpenAI解釋，模型未更新讓GPT模型行為出現細微的變化，但只有很少部份的提示效果變差，並強調這不是故意的，目前正在著手修復問題。

文：竹二

自OpenAI發表ChatGPT一年以來，已經陸續推出許多版本，近日有許多使用者反饋指出，GPT4.0變懶惰了，自11月下旬開始不再確實執行用戶的指令，而OpenAI也承認此事，並承諾解決，目前正在著手修復問題。

ChatGPT 4.0出現「懶惰」情形

據了解，使用者們抱怨的變懶惰指的是，GPT4.0在11月底前後開始不再確實執行用戶的指令，像是有ChatGPT Plus的用戶提到，ChatGPT說檔案太大無法轉檔，撰寫表格只填了3欄、拒絕讀取連結，或是叫它使用程式碼解釋器，卻用了圖片生成模型，也有用戶說要ChatGPT列出特定兩個時間點之間的日期，它卻要求提供更多資訊。

對此，OpenAI解釋，他們自11月11日就未再更新模型，模型未更新讓GPT模型行為出現細微的變化，但只有很少部份的提示效果變差，並強調這不是故意的，目前他們正在著手修復問題。

OpenAI並未說明未更新原因

OpenAI指出，他們在發布新模型前，會做徹底的離線評估和線上A/B測試，而在進行所有測試後，也會根據數據判定新模型對真實使用者而言，是否真的優於前一代，同時OpenAI也鼓勵使用者持續給予回饋意見。

至於GPT4.0的更新工作為何會突然中斷，OpenAI則並沒有多加說明，外界猜測可能與他們11月的人事動盪有關。因為OpenAI在舉行首次開發者大會後，就立刻發生CEO Sam Altman遭董事會開除，Altman及總裁Greg Brockman還曾短暫加入微軟等事情。

目前除了GPT 4.0的更新外，原預定12月上線供開發人員分享客製化模型的GPT Store，將延遲到2024年初才會啟動。

本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此
原標題：ChatGPT變懶了？OpenAI坦言此事、承諾改善

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。