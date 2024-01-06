ChatGPT變懶了？拒絕轉檔、表格亂畫，OpenAI坦言此事並承諾改善

文：竹二

自OpenAI發表ChatGPT一年以來，已經陸續推出許多版本，近日有許多使用者反饋指出，GPT4.0變懶惰了，自11月下旬開始不再確實執行用戶的指令，而OpenAI也承認此事，並承諾解決，目前正在著手修復問題。

ChatGPT 4.0出現「懶惰」情形

據了解，使用者們抱怨的變懶惰指的是，GPT4.0在11月底前後開始不再確實執行用戶的指令，像是有ChatGPT Plus的用戶提到，ChatGPT說檔案太大無法轉檔，撰寫表格只填了3欄、拒絕讀取連結，或是叫它使用程式碼解釋器，卻用了圖片生成模型，也有用戶說要ChatGPT列出特定兩個時間點之間的日期，它卻要求提供更多資訊。

對此，OpenAI解釋，他們自11月11日就未再更新模型，模型未更新讓GPT模型行為出現細微的變化，但只有很少部份的提示效果變差，並強調這不是故意的，目前他們正在著手修復問題。

OpenAI並未說明未更新原因

OpenAI指出，他們在發布新模型前，會做徹底的離線評估和線上A/B測試，而在進行所有測試後，也會根據數據判定新模型對真實使用者而言，是否真的優於前一代，同時OpenAI也鼓勵使用者持續給予回饋意見。

至於GPT4.0的更新工作為何會突然中斷，OpenAI則並沒有多加說明，外界猜測可能與他們11月的人事動盪有關。因為OpenAI在舉行首次開發者大會後，就立刻發生CEO Sam Altman遭董事會開除，Altman及總裁Greg Brockman還曾短暫加入微軟等事情。

目前除了GPT 4.0的更新外，原預定12月上線供開發人員分享客製化模型的GPT Store，將延遲到2024年初才會啟動。

本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此

原標題：ChatGPT變懶了？OpenAI坦言此事、承諾改善

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航