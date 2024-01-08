特斯拉Q4交車量創新高，全球電動車霸主地位仍遭比亞迪搶走，分析：中國有低價電池優勢
我們想讓你知道的是
不過，未來的勝負還很難說。報導說，當前的中美關係下，比亞迪很難進入汽車大國美國的市場。至於特斯拉若想再次超越比亞迪，有必要在生產技術上創新。在有可能徹底改變電動車相關盈利結構的自動駕駛技術和AI領域，特斯拉仍處於領先地位。
特斯拉Q4交車量創紀錄，霸主地位遭比亞迪搶走
（中央社）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第4季交車量創下紀錄新高，超乎市場預期並達到2023年目標，但最大電動車製造商的寶座卻被中國的比亞迪（BYD）搶走。
《路透社》報導，特斯拉在10月到12月期間的交車量為48萬4507輛，遠低於比亞迪52萬6409輛的交車量，主要是在中國，這表示汽車買家在高利率經濟時代尋求更平價的款式。
雖然特斯拉的年終促銷策略大致獲得回報，今年交付180萬輛車，但仍低於執行長馬斯克（Elon Musk）野心龐大的200萬輛年度內部目標。
比亞迪全年總交車量為302萬量，其中包括約140萬量的插電式油電混合車。
特斯拉股價在去（2023）年翻倍，但在2日普遍疲軟的市場中，股價幾乎持平。
英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）資金與市場部主任史屈特（Susannah Streeter）說，從比亞迪的交貨量可看出，降價策略對這家中國公司而言奏效了。
她又說：「這場鬥爭將損及這兩家公司的利潤，但比亞迪顯然認為，要提高市占率與消費者接受度，這是值得付出的代價。」
特斯拉藉由增加折扣並提供優惠措施，像是消費者在12月底前提車，便可獲得6個月的免費超級充電服務，以在部分Model 3車型於2024年失去美國聯邦稅收抵免前提高銷量。
根據倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）調查的14名分析師看法，這讓特斯拉的交貨量比上一季成長11%，並高過預估的47萬3253輛。
在第3季停產以升級裝配線後，特斯拉第4季產量創紀錄達49萬4989輛，讓2023年總產量來到185萬輛。
比亞迪銷量首超特斯拉，分析：成本優勢
（中央社）中國比亞迪汽車去年第4季銷量首次超過美國電動車大廠特斯拉。日媒分析指出，比亞迪享有低價電池的優勢，但特斯拉在人工智慧（AI）領域領先，而兩者都同樣面臨全球電動車銷量放緩的挑戰。
特斯拉（Tesla）在2023年10月到12月期間的交車量為48萬4507輛，遠低於比亞迪（BYD）52萬6409輛的交車量。特斯拉去年交付180萬輛；比亞迪全年總交車量為302萬輛，其中包括約140萬輛的插電式油電混合車。
《日經中文網》4日報導指出，這兩家車廠在中國銷售競爭日趨激烈，比亞迪去年12月中旬推出新款電動車「宋L」，售價人民幣24.98萬元（約新台幣108萬元），首度在級別、價格與特斯拉的Model Y展開全面競爭。
過去，比亞迪的電動車價位主要是10萬到20萬元，特斯拉在中國則還是高檔車，動輒20萬元以上。如今，比亞迪除了低價汽車，還擴大高檔車的產品線，提高盈利能力。
報導說，這兩家企業的銷售成長速度似乎都已過了頂峰，比亞迪去年第4季透過部分車型打折等方式達成年度目標；特斯拉無論在美國還是中國都面臨其他廠牌的競爭擠壓。在2024年，兩家車廠都將更重視獲利能力。
報導提到，比亞迪自主生產動力電池，在左右電動車成本的車載電池占據優勢，目前並加快電池以外零部件的自產化，被認為有助提升成本競爭力。
報導指出，比亞迪的利潤確實在提高，2023年7月至9月的凈利潤率達到6.4%，比上年同期提高1.5個百分點。而特斯拉受到降價影響，利潤率正在惡化，其凈利潤率2023年7至9月降至7.9%，年降7.4個百分點；與2023年4至6月相比，也下降2.9個百分點。
不過，未來的勝負還很難說。
報導說，當前的中美關係下，比亞迪很難進入汽車大國美國的市場。至於特斯拉若想再次超越比亞迪，有必要在生產技術上創新。在有可能徹底改變電動車相關盈利結構的自動駕駛技術和AI領域，特斯拉仍處於領先地位。
新聞來源
延伸閱讀
- 比亞迪王傳福發豪語：電動車價格戰4月底分勝負，年底成為中國第一大車企
- 超越特斯拉，比亞迪的成功與隱憂；中國電動車打入歐洲市場，恐掀可怕惡鬥
- 比亞迪賣贏福斯躍升中國汽車銷售龍頭，推出「雲輦系統」號稱全球車身控制系統最高水準
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢