特斯拉Q4交車量創新高，全球電動車霸主地位仍遭比亞迪搶走，分析：中國有低價電池優勢

特斯拉Q4交車量創紀錄，霸主地位遭比亞迪搶走

（中央社）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第4季交車量創下紀錄新高，超乎市場預期並達到2023年目標，但最大電動車製造商的寶座卻被中國的比亞迪（BYD）搶走。

《路透社》報導，特斯拉在10月到12月期間的交車量為48萬4507輛，遠低於比亞迪52萬6409輛的交車量，主要是在中國，這表示汽車買家在高利率經濟時代尋求更平價的款式。

雖然特斯拉的年終促銷策略大致獲得回報，今年交付180萬輛車，但仍低於執行長馬斯克（Elon Musk）野心龐大的200萬輛年度內部目標。

比亞迪全年總交車量為302萬量，其中包括約140萬量的插電式油電混合車。

特斯拉股價在去（2023）年翻倍，但在2日普遍疲軟的市場中，股價幾乎持平。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）資金與市場部主任史屈特（Susannah Streeter）說，從比亞迪的交貨量可看出，降價策略對這家中國公司而言奏效了。

她又說：「這場鬥爭將損及這兩家公司的利潤，但比亞迪顯然認為，要提高市占率與消費者接受度，這是值得付出的代價。」

特斯拉藉由增加折扣並提供優惠措施，像是消費者在12月底前提車，便可獲得6個月的免費超級充電服務，以在部分Model 3車型於2024年失去美國聯邦稅收抵免前提高銷量。

根據倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）調查的14名分析師看法，這讓特斯拉的交貨量比上一季成長11%，並高過預估的47萬3253輛。

在第3季停產以升級裝配線後，特斯拉第4季產量創紀錄達49萬4989輛，讓2023年總產量來到185萬輛。

比亞迪銷量首超特斯拉，分析：成本優勢

（中央社）中國比亞迪汽車去年第4季銷量首次超過美國電動車大廠特斯拉。日媒分析指出，比亞迪享有低價電池的優勢，但特斯拉在人工智慧（AI）領域領先，而兩者都同樣面臨全球電動車銷量放緩的挑戰。

特斯拉（Tesla）在2023年10月到12月期間的交車量為48萬4507輛，遠低於比亞迪（BYD）52萬6409輛的交車量。特斯拉去年交付180萬輛；比亞迪全年總交車量為302萬輛，其中包括約140萬輛的插電式油電混合車。

《日經中文網》4日報導指出，這兩家車廠在中國銷售競爭日趨激烈，比亞迪去年12月中旬推出新款電動車「宋L」，售價人民幣24.98萬元（約新台幣108萬元），首度在級別、價格與特斯拉的Model Y展開全面競爭。

過去，比亞迪的電動車價位主要是10萬到20萬元，特斯拉在中國則還是高檔車，動輒20萬元以上。如今，比亞迪除了低價汽車，還擴大高檔車的產品線，提高盈利能力。

報導說，這兩家企業的銷售成長速度似乎都已過了頂峰，比亞迪去年第4季透過部分車型打折等方式達成年度目標；特斯拉無論在美國還是中國都面臨其他廠牌的競爭擠壓。在2024年，兩家車廠都將更重視獲利能力。

報導提到，比亞迪自主生產動力電池，在左右電動車成本的車載電池占據優勢，目前並加快電池以外零部件的自產化，被認為有助提升成本競爭力。

報導指出，比亞迪的利潤確實在提高，2023年7月至9月的凈利潤率達到6.4%，比上年同期提高1.5個百分點。而特斯拉受到降價影響，利潤率正在惡化，其凈利潤率2023年7至9月降至7.9%，年降7.4個百分點；與2023年4至6月相比，也下降2.9個百分點。

不過，未來的勝負還很難說。

報導說，當前的中美關係下，比亞迪很難進入汽車大國美國的市場。至於特斯拉若想再次超越比亞迪，有必要在生產技術上創新。在有可能徹底改變電動車相關盈利結構的自動駕駛技術和AI領域，特斯拉仍處於領先地位。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰