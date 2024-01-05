羽田機場擦撞事故：美飛安官員將協助讀取黑盒子，機場出動3輛挖土機清理日航燒焦機骸
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美國國家運輸安全委員會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）向媒體表示，日本尋求協助解讀漢威公司製造的黑盒子。霍曼迪說，「我們會針對此事提供協助」，還說目前不清楚飛行紀錄器是否會被帶來華府進行分析，還是國家運輸安全委員會人員是否將前往日本提供協助。
日媒：羽田塔台與日航飛行員可能未察覺海上保安廳飛機
（中央社）日本東京羽田機場2日發生日本航空客機與海上保安廳飛機擦撞事故，日媒指出，塔台與日航客機的飛行員當時可能均未察覺跑道上的海保廳飛機，日本當局仍在調查詳細狀況。
《日本放送協會》（NHK）報導，1架日本航空（JAL）516班機2日降落在羽田機場C跑道後，與海上保安廳（簡稱海保廳）的固定翼飛機擦撞，2架飛機均起火燃燒。日航機上379人成功逃出機外；海保廳飛機上載有6人，其中5人死亡，機長則身受重傷。
根據國土交通省公布的內容，塔台與日航516班機的通話紀錄顯示，塔台有下指示要海保廳飛機行駛到事故發生的C跑道外，海保廳的飛機也複誦確認了，但之後，塔台並未對海保廳飛機發出進入跑道或起飛的許可。
另外，通話紀錄顯示，並沒有塔台指示日航客機重新起降等相關內容。國交省因此推測塔台人員當時可能並未察覺海保廳飛機。
而日航曾表示，機內3名飛行員面對公司詢問均稱飛機降落到跑道的過程中「無法目視確認海保廳飛機」，因而未考慮重新起降。
報導指出，塔台人員與日航客機的飛行員，可能均未察覺疑似誤入跑道的海保廳飛機，日本政府的運輸安全委員會與警視廳仍在調查詳細狀況。
《共同社》報導，搜查相關人士透露，海保廳飛機的機長面對警視廳詢問，說明「（海保廳）飛機後方突然著火」，關於發生碰撞事故，則稱「不清楚發生了什麼事」。
日航客機與海保廳飛機相撞，美飛安官員將協助讀取黑盒子
（中央社）日本航空公司一架廣體客機2日晚間與海上保安廳航機嚴重擦撞，造成海上保安廳航機上5人死亡、日航客機上15人受傷，美國飛安官員將協助日本方面讀取機上飛行紀錄器。
《路透社》報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）向媒體表示，日本尋求協助解讀漢威公司（Honeywell）製造的黑盒子。
霍曼迪說，「我們會針對此事提供協助」，還說目前不清楚飛行紀錄器是否會被帶來華府進行分析，還是國家運輸安全委員會人員是否將前往日本提供協助。
日本航空公司（Japan Airlines）一架空中巴士（Airbus）A350飛機2日傍晚5時47分降落羽田機場，旋即撞上日本海保廳的德哈維蘭Dash 8（De Havilland Dash 8）渦輪螺旋槳飛機，日航機上379人全數逃出，海保機上6名機組員有5人罹難。
漢威公司發言人表示，公司生產用於這架加拿大製海保廳德哈維蘭Dash 8渦輪螺旋槳飛機的座艙語音紀錄器，但沒有生產飛航資料紀錄器。
根據2008年的新聞稿，美國科技資訊公司L3Harris負責生產日航空中巴士（Airbus）A350上的這兩具紀錄器。L3Harris並未立即回應置評請求。
根據飛航界熟知的國際飛航調查規範「國際民航公約第13號附約」（ICAO Annex 13），事故調查應由事故發生地點國主導，但負責製造飛機組件的國家也能參與其中。
來自空中巴士和法國航空事故調查處（BEA）的鑑識專家，以及加拿大交通安全局（Transportation Safety Board）的代表正在調查這起事故。
主導這起飛安事故調查的日本也能依據國際規範請求其他國家協助。
日航客機擦撞焚毀，A350碳複合材質機身受檢視
（中央社）日本航空公司客機本月2日與日本海上保安廳航機發生嚴重擦撞事故，是首度有現代輕型大客機燃燒殆盡，被視為審視新一代碳複合材質飛機如何承受災難性大火考驗的案例。
日本航空（JAL）一架空中巴士（Airbus）A350飛機2日傍晚5時47分降落東京羽田機場，旋即撞上日本海保廳的「德哈維蘭Dash 8」（De Havilland Dash 8）渦輪螺旋槳飛機，日航機上379人全數逃出，海保機上6名機組員有5人罹難。
《路透社》報導，飛機殘骸照片顯示，這架A350機身已化為灰燼。在調查人員尋找擦撞肇因之際，飛航業也急於確認高科技複合材質飛機挺過事故的能力。這種飛機在過去10年間改變了長途飛行和航空業者的經濟。
美國安柏瑞德航太科技大學（Embry-Riddle Aeronautical University）飛安專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）說，這起擦撞事故「不僅是我們從火災角度，也是從耐撞力角度來研究的第一起案例」。
波音公司（Boeing）和空中巴士在2000年代初期分別推出787夢幻客機（Dreamliner）和A350，認為輕型碳複合材質飛機能大大節省燃料，也更不容易疲勞，從而可減少維護。
波音787投入服役沒多久便遇到引發火災的電池問題，因此2013年初短暫停飛。2013年7月，衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音787因緊急定位發射器短路而著火，必須維修機身。
但這些事故都沒有導致飛機全毀。
A350在重量上有53%是複合材質，外部結構多由複合材質組成，包括機身、機尾和機翼大部分，以及部分機鼻。
專家指出，這次乘客和機組員得以在機體還完好的情況下全數平安撤離，將讓人們對這種經特殊條件認證的材料重拾信心。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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