羽田機場擦撞事故：美飛安官員將協助讀取黑盒子，機場出動3輛挖土機清理日航燒焦機骸

日媒：羽田塔台與日航飛行員可能未察覺海上保安廳飛機

（中央社）日本東京羽田機場2日發生日本航空客機與海上保安廳飛機擦撞事故，日媒指出，塔台與日航客機的飛行員當時可能均未察覺跑道上的海保廳飛機，日本當局仍在調查詳細狀況。

《日本放送協會》（NHK）報導，1架日本航空（JAL）516班機2日降落在羽田機場C跑道後，與海上保安廳（簡稱海保廳）的固定翼飛機擦撞，2架飛機均起火燃燒。日航機上379人成功逃出機外；海保廳飛機上載有6人，其中5人死亡，機長則身受重傷。

根據國土交通省公布的內容，塔台與日航516班機的通話紀錄顯示，塔台有下指示要海保廳飛機行駛到事故發生的C跑道外，海保廳的飛機也複誦確認了，但之後，塔台並未對海保廳飛機發出進入跑道或起飛的許可。

另外，通話紀錄顯示，並沒有塔台指示日航客機重新起降等相關內容。國交省因此推測塔台人員當時可能並未察覺海保廳飛機。

而日航曾表示，機內3名飛行員面對公司詢問均稱飛機降落到跑道的過程中「無法目視確認海保廳飛機」，因而未考慮重新起降。

報導指出，塔台人員與日航客機的飛行員，可能均未察覺疑似誤入跑道的海保廳飛機，日本政府的運輸安全委員會與警視廳仍在調查詳細狀況。

《共同社》報導，搜查相關人士透露，海保廳飛機的機長面對警視廳詢問，說明「（海保廳）飛機後方突然著火」，關於發生碰撞事故，則稱「不清楚發生了什麼事」。

日航客機與海保廳飛機相撞，美飛安官員將協助讀取黑盒子

（中央社）日本航空公司一架廣體客機2日晚間與海上保安廳航機嚴重擦撞，造成海上保安廳航機上5人死亡、日航客機上15人受傷，美國飛安官員將協助日本方面讀取機上飛行紀錄器。

《路透社》報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）向媒體表示，日本尋求協助解讀漢威公司（Honeywell）製造的黑盒子。

霍曼迪說，「我們會針對此事提供協助」，還說目前不清楚飛行紀錄器是否會被帶來華府進行分析，還是國家運輸安全委員會人員是否將前往日本提供協助。

日本航空公司（Japan Airlines）一架空中巴士（Airbus）A350飛機2日傍晚5時47分降落羽田機場，旋即撞上日本海保廳的德哈維蘭Dash 8（De Havilland Dash 8）渦輪螺旋槳飛機，日航機上379人全數逃出，海保機上6名機組員有5人罹難。

漢威公司發言人表示，公司生產用於這架加拿大製海保廳德哈維蘭Dash 8渦輪螺旋槳飛機的座艙語音紀錄器，但沒有生產飛航資料紀錄器。

根據2008年的新聞稿，美國科技資訊公司L3Harris負責生產日航空中巴士（Airbus）A350上的這兩具紀錄器。L3Harris並未立即回應置評請求。

根據飛航界熟知的國際飛航調查規範「國際民航公約第13號附約」（ICAO Annex 13），事故調查應由事故發生地點國主導，但負責製造飛機組件的國家也能參與其中。

來自空中巴士和法國航空事故調查處（BEA）的鑑識專家，以及加拿大交通安全局（Transportation Safety Board）的代表正在調查這起事故。

主導這起飛安事故調查的日本也能依據國際規範請求其他國家協助。

日航客機擦撞焚毀，A350碳複合材質機身受檢視

（中央社）日本航空公司客機本月2日與日本海上保安廳航機發生嚴重擦撞事故，是首度有現代輕型大客機燃燒殆盡，被視為審視新一代碳複合材質飛機如何承受災難性大火考驗的案例。

日本航空（JAL）一架空中巴士（Airbus）A350飛機2日傍晚5時47分降落東京羽田機場，旋即撞上日本海保廳的「德哈維蘭Dash 8」（De Havilland Dash 8）渦輪螺旋槳飛機，日航機上379人全數逃出，海保機上6名機組員有5人罹難。

《路透社》報導，飛機殘骸照片顯示，這架A350機身已化為灰燼。在調查人員尋找擦撞肇因之際，飛航業也急於確認高科技複合材質飛機挺過事故的能力。這種飛機在過去10年間改變了長途飛行和航空業者的經濟。

美國安柏瑞德航太科技大學（Embry-Riddle Aeronautical University）飛安專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）說，這起擦撞事故「不僅是我們從火災角度，也是從耐撞力角度來研究的第一起案例」。

波音公司（Boeing）和空中巴士在2000年代初期分別推出787夢幻客機（Dreamliner）和A350，認為輕型碳複合材質飛機能大大節省燃料，也更不容易疲勞，從而可減少維護。

波音787投入服役沒多久便遇到引發火災的電池問題，因此2013年初短暫停飛。2013年7月，衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音787因緊急定位發射器短路而著火，必須維修機身。

但這些事故都沒有導致飛機全毀。

A350在重量上有53%是複合材質，外部結構多由複合材質組成，包括機身、機尾和機翼大部分，以及部分機鼻。

專家指出，這次乘客和機組員得以在機體還完好的情況下全數平安撤離，將讓人們對這種經特殊條件認證的材料重拾信心。